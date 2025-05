CFR Cluj – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Ambele echipe joacă ultima carte pentru titlu

16:20

Max Verstappen şi Kelly Piquet au devenit părinţi. Verstappen le-a dat fericita veste urmăritorilor săi de pe Instagram. Mesajul postat de campionul mondial de Formula 1 a adunat peste 1.2 milioane de like-uri în mai puţin de o oră de la publicare. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Verstappen a fost învoit joi de la activităţile pentru […] The post Max Verstappen a devenit tată! Mesajul viral al campionului mondial de Formula 1 appeared first on Antena Sport.