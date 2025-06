VIDEO | Stația de metrou de la Unirii a fost inundată. Traficul nu a fost afectat

13:00

Ruta Bucureşti – New York a însumat 40.000 de pasageri într-un an de la relansarea zborurilor din România, direct către Statele Unite, anunţă compania HiSky, printr-un comunicat preluat de G4Media, via Agerpres. Începând cu sezonul de vară 2025, HiSky a extins programul operaţional la cinci frecvenţe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri, sâmbătă şi […]