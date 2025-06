Sector 1 | Ți-ai pierdut plăcuțele de înmatriculare în inundația de luni? O găsești la Poliția Locală

00:50

Cea de-a douăzecea ediție a marșului Bucharest Pride revine sâmbătă, 7 iunie, pe traseul tradițional cuprins între sediul Guvernului și Palatul Parlamentului. Manifestația se va încheia în Parcul Izvor, cu discursuri și concerte, anunță organizatorii. Programul Bucharest Pride 2025 Istoria marșului a început în 2005, sub denumirea de Marșul Diversității, ulterior GayFest, iar din 2014 […]