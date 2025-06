VIDEO | Primul lot de autostradă deschis anul acesta. De la București la Curtea de Argeș în doar o oră

01:00

Câteva zeci de cişmele cu apă potabilă sunt amplasate în sectoarele 2 şi 6, anunţă autorităţile locale. Acestea au republicat lista locaţiilor, dat fiind faptul că Bucureştiul este sub cod galben de caniculă, iar nevoia de hidratare creşte puternic. Sector 6 În Sectorul 6, autoritățile locale iau măsuri pentru cetățenii, în perioade cu temperaturi ridicate. […]