Principala rută pentru bucureșteni către Bulgaria, închisă pentru lucrări. Circulație oprită pe podul Giurgiu – Ruse

05:20

Dușurile stradale sunt funcționale din această săptămână, in Sectorul 6. Acestea au fost făcute de ADPDU Sector 6, anul trecut, în atelierele proprii. Dușurile stradale sunt funcționale în următoarele zone: CITEȘTE ȘI: Peste 200 de liceeni din Capitală au primit lecții de prim ajutor Cişmele cu apă potabilă, în Sectorul 6 În Sectorul 6, autoritățile […] The post Sector 6 | Dușurile stradale sunt funcționale de săptămâna aceasta. Zonele în care sunt amplasate appeared first on Buletin de București.