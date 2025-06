„Steaua în Liga 1” – KO! Lovitură de „Palat” în Parlament

18:20

Programul nuclear iranian s-a transformat dintr-un instrument de descurajare regională în simbolul independenței Republicii Islamice și al rezistenței față de imperialismul occidental și sionism. Bazându-se pe moștenirea naționalizării petrolului din 1951, ayatollahul Ali Khamenei a prezentat programul drept o chestiune de mândrie națională și un semn de sfidare împotriva dominației străine. Ambițiile nucleare ale Iranului, […]