Consecințele tarifelor americane. Europa, pivotul comerțului global?

Scumpirea cărților… Pe bune acum. Chiar nu mai era nimic altceva de unde să taie? Niciun contract inutil, niciun post de bugetar inventat, nicio sinecură politică? A fost absolut necesar să lovească exact în cărți? În cultura scrisă? În ultimul bastion care ne mai ține departe de o prăbușire definitivă în haosul ignoranței? Când știi […]