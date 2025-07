David Miculescu a deschis scorul în FCSB – Inter d’Escaldes! Juri Cisotti a pasat decisiv

11:30

FCSB şi Inter Club d’Escaldes se întâlnesc astăzi în prima manşă din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor, într-o partidă care se vede pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Înainte de meci, antrenorul campioanei din Andorra, Felip Ortiz, a acordat o declaraţie prin care a dat de înţeles că eşte conştient de şansele mici de […] The post Antrenorul lui Inter d’Escaldes ştie că are şanse minime să o bată pe FCSB: “Cel mai dificil adversar” appeared first on Antena Sport.