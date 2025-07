“Suntem supăraţi!” Darius Olaru, prima reacţie după FCSB – Inter d’Escaldes 3-1: “Nu cred că suntem 100%”

13:50

Carlos Alcaraz s-a calificat marţi în semifinalele de la Wimbledon, la capătul unui meci în care murcianul nu a părut să aibă emoţii în faţa lui Cameron Norrie. După accederea în “careul de aşi”, ibericul a vorbit la conferinţa de presă despre încrederea imensă de sine pe care o are, dar şi despre dorinţa sa […] The post Carlos Alcaraz debordează de încredere înainte de semifinala de la Wimbledon: “Nu vreau să se oprească aici” appeared first on Antena Sport.