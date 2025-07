Marius Ştefănescu, “torpilă” în FCSB – Inter d’Escaldes! Fază superbă a campioanei în Ghencea

11:40

Cristi Chivu a dat lovitura carierei. După ce a salvat-o de la retrogradare pe Parma, antrenorul român a preluat-o pe Inter Milano. Va avea însă dificultăţi la echipa de pe Giuseppe Meazza. O spune selecţionerul României, Mircea Lucescu. Acesta ştie ce probleme are echipa milaneză. Cristi Chivu este avertizat de către Mircea Lucescu. Inter Milano […] The post Presiune pe Cristi Chivu! Ce trebuie să facă noul antrenor al lui Inter Milano. Mesaj de la Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.