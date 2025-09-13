Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050

16:50

Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5%, până la 2.932 de lei, în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut cu 18.000, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Raportul dintre numărul mediu de pensionari şi cel al salariaţilor s-a menţinut însă la valoarea de […]