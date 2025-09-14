Un bărbat nemulțumit că soția ar fi făcut de mâncare doar copiilor a ajuns să dea foc casei în care locuiau împreună
Ziarul de Iasi, 14 septembrie 2025 03:20
Un sătean din Popricani a ajuns în fața judecătorilor pentru că i-a făcut scandal soției și a amenințat că va da foc la casă. Intervenția poliției nu l-a liniștit, așa că va mai ajunge încă o dată în instanță, pentru că și-a dus amenințarea până la capăt.
• • •
Acum 30 minute
03:20
Concluzia FRF: Dacă tot s-a ales praful, să-l lăsăm pe nea Mircea să-și poarte crucea până la capăt, dacă el asta vrea. Poate în așteptarea lui Hagi?
03:20
Sâmbătă seară, străzile din municipiul Iași au fost împânzite de echipaje ale Poliției Rutiere și ale Registrului Auto Român (RAR), în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate pentru verificarea șoferilor și a stării tehnice a vehiculelor.
03:20
Artiștii carpato-dunăreano-pontici au fost „la mustață" să aibă o zi doar a lor. Data de 5 octombrie era pe cale să fie trecută în calendar drept „Ziua Artiștilor Români", o sărbătoare care ar fi recunoscut oficial rolul uriaș pe care creatorii de frumos îl au în viața noastră și în cultura națională. Alegerea acestei date - de către inițiatorii unui proiect de lege - nu a fost deloc întâmplătoare.
03:20
Un bărbat nemulțumit că soția ar fi făcut de mâncare doar copiilor a ajuns să dea foc casei în care locuiau împreună # Ziarul de Iasi
Un sătean din Popricani a ajuns în fața judecătorilor pentru că i-a făcut scandal soției și a amenințat că va da foc la casă. Intervenția poliției nu l-a liniștit, așa că va mai ajunge încă o dată în instanță, pentru că și-a dus amenințarea până la capăt.
03:20
O veste bună pentru fermieri: Programul Rabla pentru tractoare va fi relansat, cu finanțare din fonduri europene și din Fondul pentru Mediu. După luni de blocaj, Ministerul Agriculturii promite o etapă stabilă, accesibilă și cu sprijin concret pentru modernizarea utilajelor.
03:20
Pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai vechi și importante praznice din calendarul creștin. Această zi amintește de momentul istoric în care lemnul Sfintei Cruci a fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena și ridicat pentru a fi văzut și venerat de credincioșii din Ierusalim, în secolul al IV-lea.
03:20
Mașina a fost vândută, dar cumpărătorul refuză să o treacă pe numele lui? Ce instituție trebuie să anunțe fostul proprietar ca să evite problemele # Ziarul de Iasi
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, este important ca vânzătorul să meargă la Direcția de Impozite și Taxe Locale/Direcția Venituri Buget Local din localitatea de domiciliu, în vederea scoaterii vehiculului din evidențele fiscale.
Acum 8 ore
21:20
Rugby: Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, scor 10-43 cu Africa de Sud # Ziarul de Iasi
Africa de Sud a învins Noua Zeelandă, sâmbătă, la Wellington, scor 43-10, în Rugby Championship, aceasta fiind cea mai drastică înfrângere pe teren propriu din istoria All Blacks, scrie news.ro.
Acum 12 ore
18:20
Sport de amorul artei la Politehnica Iași. Un campionat care se anunță foarte modest # Ziarul de Iasi
Ultimul eșalon intern de handbal masculin pornește la drum în această săptămână. În prima rundă a campionatului, Politehnica Iași se va confrunta acasă, în Sala Polivalentă, cu CSM Vaslui 2. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00.
17:20
Ministrul Apărării, despre Steaua: Probabil va mai fi un an în Liga 2, dar apoi va promova # Ziarul de Iasi
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu susţine că nu este suporter al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, club aflat în subordinea MAPN. "Eu joc baschet", a declarat Moşteanu, care, în studenţie, l-a avut ca adversar pe fostul premier Victor Ponta. "Făcea multă gălăgie pe teren, dar juca bine. Nici eu nu jucam rău", a relatat Moşteanu.
16:20
Cu Tony suspendat după patru „galbene” în doar cinci etape, Poli a fost prăjită de Afumați! Pancu nu a uitat de unde a plecat # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a jucat astăzi, la Afumați, cu echipa locală CS, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal.
Acum 24 ore
14:20
Politehnica Iași înfruntă astăzi, în deplasare, pe CS Afumați, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal. Confruntarea poate fi urmărită live-text pe Ziarul de Iași.
13:20
EXCLUSIV Andrei Fermeșanu, managerul interimar, respins din cursa pentru conducerea Operei Iași # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași" a confirmat din mai multe surse că managerul interimar al Operei din Iași, Andrei Fermeșanu, a fost respins din cursa pentru conducerea instituției. Nu ar fi avut dosarul conform.
12:20
În interpretarea unor expresii sau a unor enunțuri din repertoriul adagiilor latinești din cultura europeană prezente în opera literară a lui Mihai Eminescu, mă voi referi acum la câteva culese din proza sa literară.
04:20
Un meci cu echipa unei comune de 9.000 de locuitori, care trebuie obligatoriu câștigat de Poli # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 13:30, la Afumați, CS Afumați – Politehnica Iași, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal.
04:20
Elevul ieșean Andrei Nemțișor, medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori # Ziarul de Iasi
Cei patru elevi români care au participat la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2025 s-au întors acasă cu patru medalii de argint, câte una pentru fiecare. Printre aceștia se numără și elevul ieșean Andrei Nemțișor, care studiază în clasa a VIII-a la Colegiul „Costache Negruzzi" din Iași.
04:20
Cursă în trei pentru șefia Operei Naționale Române din Iași. Pe cine a selectat comisia? # Ziarul de Iasi
Concursul pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași a intrat în prima etapă, cea a analizei proiectelor de management. Din cei patru candidați înscriși, doar trei au fost declarați admiși, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Culturii, urmând să participe la etapa de analiză a proiectelor de management.
04:20
Măsuri pentru reducerea timpului de așteptare până la examenul pentru permisul auto # Ziarul de Iasi
Fostul prefect i-a predat succesorului, odată cu ștafeta, și problema deficitului de personal de la Serviciul de permise și înmatriculări. Ministrul Afacerilor Interne a anunțat deja câteva soluții.
Ieri
03:20
Despre „televiziunea poporului", ce să mai zicem. În ziua protestelor din Franța, președintele ales a rostit un discurs epocal, vestind începutul unei noi ere. Marele om nu știe însă că francezii se inflamează repede și că incendierea pubelelor e un sport național.
03:20
O poveste proastă distruge ușor bunele intenții ale „tăierii risipei” și ne poate arunca direct în brațele falimentului # Ziarul de Iasi
„Tăierea risipei" este un început bun de poveste, dar el trebuie continuat cu onestitate și umilință. Altfel, toate eforturile din prezent, toate tăierile lui Bolojan vor păli în fața discursului naționalist/ suveranist și lumea va fi cucerită cu o poveste cât se poate de proastă, poveste ce ne va arunca direct în brațele falimentului.
03:20
Cardurile sociale vor fi alimentate din nou cu bani: 250 de lei pentru persoanele cu venituri reduse # Ziarul de Iasi
Mai aveți cardurile sociale de anul trecut? Din această lună, Guvernul le reîncarcă cu o nouă tranșă de bani, pentru alimente și mese calde. Programul „Sprijin pentru România" a fost reluat și vizează aproape 1,4 milioane de români, inclusiv 92.000 de beneficiari din Iași.
03:20
Un sfert dintre copiii din mediul rural nu știu să scrie și să citească. Cum poate fi redus decalajul rural-urban # Ziarul de Iasi
În România anului 2025, decalajul dintre elevii de la sat și cei de la oraș rămâne uriaș. În timp ce în marile centre copiii învață încă de la grădiniță literele și cifrele, în satele vulnerabile unul din patru elevi de ciclu primar abia reușește să citească și să scrie propoziții simple, potrivit datelor prezentate de asociația Teach for Romania.
03:20
FILIT Iași dezvăluie primii invitați: Junot Díaz, Tracy Chevalier, Michel Bussi și Cristian Mungiu și mulți alți scriitori, poeți, traducători # Ziarul de Iasi
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) Iași a anunțat primele nume care vor participa la cea de-a XIII-a ediție a evenimentului. Organizat în perioada 22-26 octombrie 2025, festivalul aduce la Iași personalități marcante din literatura și cultura internațională, dar și voci puternice ale scenei literare românești.
03:20
Examenul de Definitivat 2026: proba scrisă, pe 14 iulie. Inspecții cu termene până la 6 februarie și 29 mai # Ziarul de Iasi
Calendarul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025-2026 a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Profesorii se pot înscrie până pe 10 octombrie, iar pe 14 iulie 2026 vor susține proba scrisă.
03:20
Proiectul urbanistic va fi aprobat în această toamnă de către consilierii locali.
03:20
Fabrica din Iași, în care familia Benetton făcea haine, a fost scoasă la vânzare. Este promis un venit lunar de 60.000 de euro # Ziarul de Iasi
Fosta fabrică United Colors of Benetton din Iași, unde familia Benetton (cunoscută și pentru implicarea în infrastructura rutieră italiană prin Autostrade per l'Italia) producea în urmă cu cinci ani haine pentru piețele internaționale, este scoasă la vânzare la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA).
12 septembrie 2025
23:20
Echipa FC Bihor a învins vineri, în deplasare, scor 3-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a şasea din Liga 2. Orădenii au urcat pe primul loc al clasamentului, scrie news.ro.
22:20
Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de puțin convingător, astfel încât la meciul de sâmbătă, din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Italiei, de pe terenul lui Juventus, miza este mare pentru fostul fundaș al nerazzurri-lor, notează Agerpres.
19:20
Control ANPC la Iași: Piscine fără avize, mâncare alterată și amenzi de zeci de mii de lei # Ziarul de Iasi
Produse alterate în restaurante, piscine fără avize sanitare și practici comerciale înșelătoare — acesta este bilanțul controalelor ANPC din august, în Iași. Verificările s-au încheiat cu amenzi de zeci de mii de lei și cu retragerea unor alimente de la comercializare.
18:20
Grupul spaniol Ecoener, specializat în proiecte de energie regenerabilă, construiește primul său parc eolian din România în județul Iași, o investiție de 85 de milioane de euro, pentru care a obținut o subvenție de la stat, scrie profit.ro.
16:20
Profesorul Gheorghiță Costăchescu, omagiat prin mesaje de condoleanțe de medicii ieșeni. Prof.dr. Maria Stamatin: „Plecarea sa, o pierdere uriașă pentru colegi și pacienți” # Ziarul de Iasi
Comunitatea medicală ieșeană se pregătește să își ia rămas bun de la Prof.univ.dr. Gheorghiță Costăchescu, care s-a stins la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un nume de referință al Școlii Medicale de Obstetrică și Ginecologie din Iași. Rând pe rând, colegii și discipolii săi aduc un ultim omagiu profesorului care a format generații întregi de medici și a marcat, prin dăruirea sa, destinul obstetricii și ginecologiei ieșene.
15:20
Doi șoferi din Vaslui au venit până la Iași doar ca să-și șifoneze mașinile. Unul dintre ei era bine „aghesmuit” # Ziarul de Iasi
Un șofer vasluian a fost victima unui accident provocat la Iași de un alt șofer vasluian.
13:20
Fosta fabrică de tutun din Iași a primit aviz favorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice pentru clasarea ansambului „Țigarete" în lista monumentelor istorice.
11:20
Cu profundă tristețe, comunitatea medicală din Iași anunță trecerea în neființă a Prof. univ. dr. Gheorghiță Costachescu, un nume de referință al Școlii Medicale Ieșene de Obstetrică și Ginecologie.
09:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
S-a strigat START la evenimente în Iași! În acest weekend nu prea ai cum să stai pe acasă: de la târg de carte la spectacole de teatru, de la ateliere și picturi murale în cartierul Dallas la deschiderea stagiunii Operei din Iași. Încă mai stai pe gânduri?
04:20
Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare # Ziarul de Iasi
O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 și A8 a dat glas nemulțumirilor legate de mersul proiectelor, dar a marcat și determinarea celor responsabili să continue construirea autostrăzilor.
04:20
„Marșul Lupilor Negri” – Eveniment inedit organizat de Batalionul 151 Infanterie „Războieni” la care sunt invitați ieșenii dornici de aventură # Ziarul de Iasi
Un eveniment cu totul special va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, la sediul Batalionului 151 Infanterie „Războieni" din Iași, cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la înființarea acestei unități militare de elită. „Marșul Lupilor Negri", o competiție inedită atât pentru militari, cât și pentru civili, promite să fie nu doar un test de rezistență fizică și psihică, ci și o celebrare a tradiției și a spiritului de camaraderie militară.
04:20
Fostul prefect, Luciana Antoci, a ajuns la concluzia că în toate instituțiile descentralizate ieșene este deficit de personal # Ziarul de Iasi
Luciana Antoci va fi consilier la Cancelaria premierului. Noul prefect al Iașului va fi, începând din această dimineață, Constantin Dolachi.
04:20
Polul industrial Iași–Tomești se extinde: se deschide șantierul pentru o nouă fabrică # Ziarul de Iasi
Municipalitatea a dat undă verde deschiderii șantierului la o nouă fabrică din polul industrial din zona șos. Iași – Tomești. În primă fază vor fi executate lucrări pregătitoare în vederea edificării unei hale de producție.
04:20
Comunele ieșene unde afacerile de miliarde de euro nu mai sunt o noutate. Cine intră în Top 10 # Ziarul de Iasi
Dacă în urmă cu câțiva ani erau recunoscute doar pentru agricultură, unele comune ieșene s-au transformat în adevărate hub-uri economice. În 2024, firmele din zece comune din județul nostru au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 2,22 miliarde de euro, realizată de peste 5.500 de firme. Articolul Comunele ieșene unde afacerile de miliarde de euro nu mai sunt o noutate. Cine intră în Top 10 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Fenomenul cel mai șocant însă generat de respectivele – fără exagerare – reactualizări ale celui mai întunecat monarhism absolutist medieval mi s-a părut dintotdeauna „reinventarea”, în plină modernitate a istoriei, a legii eredității în preluarea puterii (discreționare), „reconstrucția” prin urmare, cu metodă, a dinastiilor tradiționale. Articolul Dinastii roșii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Vernisajul expoziției de gravură, animație și instalație „Puncte de vedere”, semnată de artista vizuală Cezarina Caloian, va avea loc vineri, 12 septembrie, de la ora 18.00, la Baia Turcească din Iași. Articolul Expoziție de gravură, animație și instalație, la Baia Turcească din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Șoferi periculoși, reținuți în județul Iași. Alcoolul la volan, din nou în prim-plan # Ziarul de Iasi
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii ieșeni în decurs de doar câteva zile, în urma unor incidente grave de conducere sub influența alcoolului. Două dintre cazuri s-au soldat deja cu mandate de arestare preventivă, după ce șoferii au pus în pericol siguranța rutieră refuzând să respecte legea sau circulând haotic pe drumurile publice. Articolul Șoferi periculoși, reținuți în județul Iași. Alcoolul la volan, din nou în prim-plan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Hopaa!? Ce avem noi aicea? Păi cei doi nu erau divorțați și cu averea de mult partajată? # Ziarul de Iasi
O captură foto tare interesantă ne-a fost transmisă pe un canal specific, după marele eveniment de la palat din acest uichend. Așadar, ce avem noi aicea? Articolul Hopaa!? Ce avem noi aicea? Păi cei doi nu erau divorțați și cu averea de mult partajată? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Gaițele”, pe scena Naționalului ieșean în semn de solidaritate pentru teatrul din Ucraina # Ziarul de Iasi
Spectacolul „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, în regia lui Ovidiu Lazăr, va fi pus în scenă la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, pe data de 15 septembrie, perioadă în care are loc Festivalului Internațional de Teatru „Melpomena Tavrii” de la Herson, din Ucraina. Actorii joacă în semn de solidaritate pentru colegii din teatru din Ucraina. Reprezentația este programată pe 15 septembrie, de la ora 19.00. Articolul „Gaițele”, pe scena Naționalului ieșean în semn de solidaritate pentru teatrul din Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ce jucători a pierdut Politehnica Iași! Refuzat de Poli, când Iașul era în Liga a II-a, un mijlocaș e propus la națională # Ziarul de Iasi
Una dintre principalele probleme ale Politehnicii Iași în ultimele sezoane a fost instabilitatea lotului de jucători, pe parcursul unei stagiuni fiind folosiți și aproape 50 de fotbaliști! Articolul Ce jucători a pierdut Politehnica Iași! Refuzat de Poli, când Iașul era în Liga a II-a, un mijlocaș e propus la națională apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42 de străzi # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a intrat pe ultima sută de metri cu introducerea taxelor de parcare la bordură pe un nou lot de străzi. Potrivit oficialilor instituției, taxele vor fi instituite treptat începând cu toamna aceasta. Articolul Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42 de străzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11 septembrie 2025
22:20
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunțat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial. Articolul Cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei a semnat cu CFR Cluj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027 # Ziarul de Iasi
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului, scrie news.ro. Articolul Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor, scrie news.ro. Articolul FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
