Un proces nemaiauzit se judecă la Iași: braconieri cu sulițe și călare pe cai, având sute de capcane prin păduri, prindeau masiv mistreți și căprioare. Cum s-au dat de gol

Magistrații Curții ieșene de Apel urmează să dea verdictul într-un caz de braconaj desprins parcă din filmele „western". Nemulțumiți cu prada prinsă în lațuri, tată și fiu au mânat călare un cârd de căprioare spre zona unde aveau instalate capcanele. Braconierii au fost prinși după ce s-au luat entuziasmați după câinii care lătrau frenetic, crezând că au mai prins vreun mistreț în laț. Nu era însă „decât" paznicul de vânătoare, care aștepta să apară proprietarii lațurilor.

