FOTO/VIDEO – Razie de amploare a Poliției Rutiere pe străzile Iașului

Spectacolul „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, în regia lui Ovidiu Lazăr, va fi pus în scenă la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, pe data de 15 septembrie, perioadă în care are loc Festivalului Internațional de Teatru „Melpomena Tavrii” de la Herson, din Ucraina. Actorii joacă în semn de solidaritate pentru colegii din teatru din Ucraina. Reprezentația este programată pe 15 septembrie, de la ora 19.00. Articolul „Gaițele”, pe scena Naționalului ieșean în semn de solidaritate pentru teatrul din Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.