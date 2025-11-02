Bihorel: Ce ne facem noi, țiganii, dacă pleacă americanii?*
Bihoreanul, 2 noiembrie 2025 11:20
Țara noastră este într-un pericol mortal. Câteva sute de soldați americani, care păzeau fruntariile patriei, vor fi retrași de pe frontul de Est. Prin asta, probabil capacitatea militară a României se reduce la jumătate. Păi, ce popor suntem noi să ne tânguim de această decizie a lui Trump când, conform taloanelor de pensie, numai generali și colonei avem vreun milion?
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 5 minute
11:40
Poloiștii de la CSM Oradea au mai obținut o victorie clară. De această dată, bihorenii s-au impus în campionatul intern, cu scorul de 19-8, în fața celor de la Rapid București. Partida, care a avut loc la Bazinul Ioan Alexandrescu, a fost controlată de elevii antrenorului Petar Kovacevic, care au ajuns, astfel, la cel de-al cincilea succes în Superliga Națională.
Acum 30 minute
11:20
Țara noastră este într-un pericol mortal. Câteva sute de soldați americani, care păzeau fruntariile patriei, vor fi retrași de pe frontul de Est. Prin asta, probabil capacitatea militară a României se reduce la jumătate. Păi, ce popor suntem noi să ne tânguim de această decizie a lui Trump când, conform taloanelor de pensie, numai generali și colonei avem vreun milion?
Acum 2 ore
10:10
Clădirea de pe strada Iosif Vulcan nr. 7 atrage atenția prin fațada albă și elementele decorative gri și verzi, precum și prin volumetrie. A fost construită în anul 1910, într-o perioadă în care au fost ridicate multe dintre clădirile de pe strada Rimanóczy Kálmán (azi Iosif Vulcan), arteră care atunci se deschisese până la Parcul Mileniului (azi Libertății).
Acum 24 ore
21:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea, victorie la 2 puncte în meciul de la Pitești. Orădenii au câștigat toate partidele de până acum din Liga Națională (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut sâmbătă seară, la Pitești, o victorie importantă, dar extrem de dificilă, în etapa a 7-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Elevii lui Cristian Achim s-au impus cu 67-65 în fața echipei FC Argeș, într-un meci disputat la Pitești Arena.
19:10
Anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor. Doi au fost și internați.
19:00
Alertă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor. Doi au fost și internați.
18:40
Alertă epidemiologică în Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau cazați în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor, fiind internați.
17:10
Direcția Județeană de Statistică Bihor: ușoară creștere a câștigului salarial mediu, dar și a ratei șomajului, la sfârșitul verii # Bihoreanul
Cele mai recente informații făcute publice de către Direcția Județeană de Statistică arată că la finele lunii august a crescut atât câștigul salarial mediu brut, cât și cel net, chiar dacă ambii indicatori continuă să fie sub media națională. A crescut, însă, și numărul șomerilor, rata șomajului în județ fiind de trei ori mai mică decât la nivel național.
15:50
1. Ziariștii au devenit suspicioși când au aflat că, spre deosebire de predecesorul său, Marcel Ciolacu, Bolojan chiar are diplomă de Bacalaureat. 2. Uimirea s-a transformat în revoltă când a explicat că a terminat liceul la zi, și nu la seral, ca mare parte dintre politicieni. 3. Altă ciudățenie: deși e din comuna Vadu Crișului, Bolojan a preferat să studieze la Timișoara și nu la universitatea din comuna natală.
14:40
ONG-urile din Zona Metropolitană Oradea vor putea cere, în premieră, bani de la municipalitatea orădeană. Află cu ce condiție! # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, reunit joi în ședință ordinară, a aprobat cu unanimitate de voturi și fără comentarii modificările aduse regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local. Potrivit normativului, începând cu viitoarea sesiune vor putea depune proiecte pentru finanțări de la bugetul orădean inclusiv ONG-urile din Zona Metropolitană Oradea, cu condiția ca acțiunile finanțate să se desfășoare în Oradea.
13:30
VIDEO / O orădeancă de 17 ani a impresionat la Vocea României. Tudor Chirilă: „Te vreau foarte tare în echipa mea!” # Bihoreanul
Briana Magdaș, o orădeancă de doar 17 ani, elevă la Liceul de Arte, a impresionat în noua ediție a show-ului „Vocea României”, interpretând în emisiunea difuzată vineri de Pro TV piesa „Wildflower” a lui Billie Eilish.
12:00
FOTO / A adormit cu țigara aprinsă și nu s-a mai trezit. Bărbat de 69 de ani, decedat într-un incendiu în Bihor # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Bihor și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil după ce victima a adormit lăsând o țigară aprinsă.
Ieri
11:00
Oradea Nights Festival, prima seară: Adi Istrate, Alexandra Stan și Speak au deschis cu energie ediția 2025 (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cea de-a treia ediție a Oradea Nights Festival - eveniment dedicat adolescenților și tinerilor - a debutat vineri seara la Oradea Arena, aducând în fața fanilor artiști români în vogă și o atmosferă plină de dinamism. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat Adi Istrate, Alexandra Stan și Speak.
10:40
Rezultat de excepție obținut de sportivul orădean Ioan Dzitac, care vineri a devenit campion european la judo, la categoria tineret. Sportivul în vârstă de 22 de ani și legitimat la clubul CSM a reuşit performanța de a cuceri titlul continental în Republica Moldova, la Chişinău, unde au fost programate întrecerile europene de judo U23.
09:40
Cursa de... București: Noile autobuze electrice din Oradea au pornit pe trasee cu anunțuri din Capitală # Bihoreanul
Noile autobuze electrice cumpărate de OTL din China cu 16 milioane de euro și puse în circulație pe traseele din Oradea în prima jumătate a lunii octombrie par total pierdute în spațiu.
08:40
Sagrada Família a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după ce muncitorii au amplasat prima parte a unei cruci în vârful turnului său central, conform BBC și The Associated Press. Celebra biserică din Spania măsoară acum 162,91 metri înălțime și a depășit astfel recordul deținut de Catedrala din Ulm (Ulm Minster) din Germania, care deținea acest titlu din 1890.
31 octombrie 2025
22:40
PSD-istul Claudiu Manda, atac dur la premierul Ilie Bolojan, „dictatorul de la Oradea” și „omul de porțelan”: Suntem alături de PNL dacă partidul vrea să-l schimbe (VIDEO) # Bihoreanul
PSD-istul Claudiu Manda, europarlamentar și candidat pentru funcția de secretar general al partidului în echipa lui Sorin Grindeanu, a lansat vineri, în timpul speech-ului său de la conferința județeană a organizației PSD Timiș, un atac dur la adresa premierului României, Ilie Bolojan. Soțul Liei Olguța Vasilescu l-a numit zeflemitor „salvatorul neamului”, apoi l-a descris drept „dictatorul de la Oradea”, pentru ca la final să-i îndemne, nu tocmai discret, pe PNL-iști să-l schimbe din funcție.
21:30
O persoană a ajuns la spital, vineri seara, în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Decebal din Oradea, în apropierea pasajului subteran, la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu.
20:20
Pregătiri de Ziua Morților. Cum s-a circulat în zonă și cum s-au descurcat orădenii cu noua poartă de acces în Cimitirul Municipal (FOTO) # Bihoreanul
Mii de orădeni au vizitat vineri mormintele celor dragi, din cimitirul Rulikowski, pentru a evita aglomerația din 1 noiembrie, de Ziua Morților. Circa 1.500 de mașini au intrat de-a lungul zilei în cimitir pe noua poartă de acces din strada Ceyrat, în schimbul unei taxe de 11 lei. Pentru a evita formarea unei cozi de mașini în șosea, peste zi, barierele au fost ridicate, iar pe breteaua de intrare au încasat taxa patru taxatori, în paralel. Sâmbătă, taxa de intrare va fi de 50 de lei.
19:50
După ce pe tabelă s-a menținut egalitatea, 1-1, vreme de câteva zeci de minute, FC Bihor a pierdut până la urmă meciul de vineri seara cu Politehnica Iași, cu puțin timp înainte de fluierul final, în prelungiri.
18:30
Primăria Oradea anunță că, în perioada 3 - 7 noiembrie, vor fi desfășurate acțiuni de deratizare în spațiile publice și zonele verzi ale orașului. Scopul intervenției este menținerea unui mediu curat și sigur pentru locuitori.
17:40
Analiză Storia - Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București # Bihoreanul
În București, apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate, atât pe piața vânzărilor, cât și pe cea a închirierilor. În primele nouă luni ale anului 2025, prețul mediu pentru apartamentele noi s-a situat la 1.833 euro/mp, înregistrând o variație minoră, de doar 39 de euro față de anul anterior. Media este calculată pe baza prețurilor afișate în anunțuri, care, de regulă, nu includ TVA. În schimb, locuințele vechi au avut o creștere semnificativă: prețul mediu de vânzare a urcat la 2.207 euro/mp, față de 1.845 euro/mp în perioada similară din 2024 – o creștere de aproximativ 20%.
17:20
Iubitorii poloului vor avea ocazia să vadă la lucru din nou echipa CSM Oradea, sâmbătă, când, la Bazinul Ioan Alexandrescu, orădenii vor primi replica formaţiei Rapid Bucureşti, într-un meci ce va conta pentru Superliga Naţională. Jocul este programat cu începere de la ora 12, iar intrarea spectatorilor este liberă.
17:20
Trei persoane arestate în cazul exploziei de la blocul din Capitală, inclusiv un angajat Distrigaz # Bihoreanul
Trei persoane – un angajat al Distrigaz și doi ai firmei private care au verificat instalația de gaze în blocul din cartierul bucureștean Rahova, cu o zi înainte de explozie – au fost arestate preventiv, vineri după-amiază, în urma unei decizii a magistraților de la Judecătoria Sectorului 5.
16:20
„Mii de lumânări vor fi aprinse”. Recomandările ISU Crișana pentru o Noapte a Luminației în siguranță # Bihoreanul
Cu prilejul Luminației, când mii de bihoreni vor merge în cimitire pentru a aprinde lumânări în memoria celor dragi, pompierii atrag atenția asupra pericolelor de incendiu și transmit un set de măsuri simple, dar esențiale, pentru ca aceste momente de reculegere să se desfășoare fără incidente.
15:50
VIDEO / Șeful Jandarmeriei, după amenda dată la comemorarea victimelor de la Colectiv: „Doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs” # Bihoreanul
După ce un jandarm l-a amendat cu 3.000 de lei pe unul dintre organizatorii evenimentului comemorativ pentru victimele din clubul Colectiv, șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, prezintă scuze publice pentru acest incident.
15:30
Curtea de Conturi cere reformă: jumătate din orașe și 15% din comune nu au numărul minim de locuitori impus de lege, iar fărâmițarea oprește dezvoltarea # Bihoreanul
Curtea de Conturi a României recomandă decidenților politici să întreprindă o reformă în organizarea unităților administrativ-teritoriale, constatând că o proporție mare de orașe și comune nu au nici măcar numărul de locuitori care să le justifice rangul, suferind de asemenea la serviciile de utilități, de sănătate și de educație. De asemenea, Curtea de Conturi arată că ponderea mare a cheltuielilor pentru plata angajaților din primării limitează dezvoltarea localităților.
14:50
Orădean reținut de poliție: a intrat în sediul firmei în care lucra și a bătut o pisică # Bihoreanul
Un orădean în vârstă de 41 de ani a fost reținut pentru 24 de ore vineri de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor bihoreni, după ce a fost prins că a intrat în sediul firmei în care lucra și a bătut o pisică.
14:30
Termoficare Oradea anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 5 puncte termice din municipiu # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport, din strada Grădinarilor intersecție cu Seleușului, începând de luni, 4 noiembrie 2025, ora 07.00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 832, PT 833, PT 841, PT 842 si PT 860, precum și mini punctele termice de pe străzile Războieni 85, 102 și 104.
14:20
Hotelul Ramada by Wyndham Oradea aniversează 15 ani de activitate, marcând un deceniu și jumătate de excelență, inovație și devotament față de oaspeți. De la deschiderea sa în 2010, hotelul a devenit un reper al ospitalității în vestul României, contribuind la dezvoltarea turismului local și la consolidarea reputației Oradiei ca destinație europeană în plină expansiune.
13:50
Angajat al unei firme din Oradea, reținut după ce ar fi furat materiale de construcții în valoare de 6.500 lei # Bihoreanul
Un bărbat de 40 de ani, din comuna Călacea, a fost reținut de polițiștii orădeni, fiind bănuit că a furat elemente de schelă și panouri de cofraj de la firma pentru care lucra.
13:30
Având ȋn vedere că s-au finalizat lucrările la carosabil, pentru a facilita manevrele de ȋntoarcere, pentru autobuzele care circulă pe linia 13, vor fi din nou operaţionale staţiile de autobuz dintre Gheorghe Doja 190 şi Gheorghe Doja 228 (inclusiv), pentru ambele sensuri de deplasare. În plus, se va suplimenta numărul de curse cu plecare din staţia Gheorghe Doja, ȋn zilele lucrătoare cu şcoala, orele de plecare fiind 6:47 şi 14:03.
13:10
Prințul Andrew rămâne fără titluri regale: va fi cunoscut ca Andrew Mountbatten Windsor # Bihoreanul
Regele Charles al Marii Britanii a demarat joi un proces de retragere a titlurilor, onorurilor, precum și a reședinței fratelui său, Prințul Andrew, care locuiește în Royal Lodge, o vilă cu 30 de camere. Decizia a fost luată în contextul scandalului legat de acuzațiile de agresiune sexuală care i s-au adus Prințului Andrew.
12:50
Orădean arestat pentru trafic de droguri de mare risc. I-a dat țigări cu „Pinaca” și unui minor, ca plată pentru curățenie (FOTO) # Bihoreanul
Un bărbat de 49 de ani din Oradea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind vizat de acuzațiile de trafic de droguri de mare risc și de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Este acuzat că a deținut și vândut diferite canabinoide sintetice, din care i-ar fi oferit inclusiv unui minor, care i-a făcut curățenie.
12:10
Organizatorul comemorării Colectiv, amendat cu 3.000 de lei. Jandarmeria spune că agentul „nu a înțeles spiritul legii” # Bihoreanul
Evenimentul de comemorare a celor 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv s-a încheiat, joi seară, cu un gest controversat: jandarmii l-au sancționat cu 3.000 de lei pe activistul Marian Rădună, unul dintre organizatori, pe motiv că manifestația ar fi depășit ora 23:00 prevăzută în protocolul oficial.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Fostul ministru USR Cristian Ghinea dă vina pe bihoreanul Marcel Boloș pentru neplata rețelelor de gaz din Nojorid, Oșorhei și Paleu: „A stat ca curca în ploaie” # Bihoreanul
USR Bihor reacționează după ce BIHOREANUL a scris că rețelele de gaz din Nojorid, Oșorhei și Paleu au fost construite deocamdată degeaba, căci nu pot fi puse în funcție din cauză că nu au fost plătite, afirmând că vinovatul este fostul ministru bihorean al Fondurilor Europene, Marcel Boloș. „A promis la toți primarii că le bagă gaze pe fonduri europene, deși nu era acoperit de regulamentul european. Apoi a devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic”, afirmă un alt ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.
10:40
DJ-ul Ummet Ozcan, cap de afiș la Oradea Nights Festival, nu va mai urca pe scenă. Anunțul a venit cu o zi înainte de eveniment # Bihoreanul
Cu doar o zi înainte de începerea festivalului, DJ-ul olandez de origine turcă Ummet Ozcan a anunțat că nu va fi prezent la Oradea Nights Festival 2025. Acesta trebuia să urce pe scenă vineri noaptea, fiind cap de afiș al evenimentului.
10:10
Conform datelor centralizate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă la 29 octombrie, în județul Bihor sunt disponibile 915 locuri de muncă, dintre care 644 în Oradea.
09:10
Închidere deschisă: Orădeni pătimesc de pe urma proastei coordonări între constructori și autorități # Bihoreanul
Gafă, săptămâna trecută, în relația dintre Primăria Oradea și constructorii din grupul Selina, care construiesc pasajul rutier suprateran pe DN 79 Oradea - Arad în dreptul centrelor comerciale ERA Park și Oradea Shopping City...
08:30
Primăria Comunei Roșia anunță publicul interesat că a fost elaborată prima versiune a Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Roșia, jud. Bihor, și a fost declanșată etapa de încadrare în procedura de evaluare de mediu, potrivit HG nr. 1076/2004.
08:00
Reciclare cu livrare: RER începe distribuirea sacilor pentru deșeuri în Oradea. În curând o va face și prin curier # Bihoreanul
Din 1 noiembrie, orădenii care locuiesc la case își pot ridica gratuit sacii pentru deșeurile reciclabile de la punctele RER Vest, iar în curând îi vor putea primi chiar acasă. Operatorul de salubritate va testa, în curând, un sistem de livrare la domiciliu prin curier, menit să simplifice colectarea selectivă.
30 octombrie 2025
20:40
Consiliul Județean Bihor majorează cu 75% bursele lunare pentru elevii Consorțiului pentru învățământ dual din Oradea # Bihoreanul
Elevii care au ales să învețe o meserie la Consorțiul pentru învățământ dual din Oradea vor primi școlar burse de studii majorate de la 400 la 700 de lei, în fiecare lună. O propunere în acest sens făcută de conducerea Consiliului Județean Bihor a fost votată de aleșii bihorenilor și va fi valabilă pentru întregul an școlar în curs.
20:10
Și-a bătut fosta iubită crunt, în plină stradă, în Marghita, la doar o lună după ce i-a expirat ordinul de protecție! # Bihoreanul
Un bărbat de 35 de ani din comuna Boianu Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a bătut crunt fosta concubină în plină stradă, la Marghita. Întâmplarea s-a produs la doar o lună după ce agresorului i-a expirat ordinul de protecție, scurtat de Tribunal de la 6 luni la 2 luni.
19:30
10 ani după Colectiv: solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din formație, a lansat un proiect muzical caritabil în memoria victimelor (VIDEO) # Bihoreanul
La 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț - singurul membru al formației care a supraviețuit incendiului în care au murit 65 de oameni, iar 180 au fost răniți - revine în fața publicului cu un nou proiect muzical, caritabil, dedicat „omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”.
19:20
10 ani după Colectiv: solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din formație, a lansat un proiect caritabil în memoria victimelor (VIDEO) # Bihoreanul
La 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț - singurul membru al formației care a supraviețuit incendiului în care au murit 65 de oameni, iar 180 au fost răniți - revine în fața publicului cu un nou proiect muzical, caritabil, dedicat „omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”.
19:00
Strada Dunărea din Oradea a fost asfaltată cu primul strat de binder, dar nu se deschide încă circulaţiei (FOTO) # Bihoreanul
Strada Dunărea, care leagă arterele Republicii şi Mihai Eminescu din centrul Oradiei, închisă traficului rutier la finalul anului trecut, va rămâne în continuare în şantier. Lucrările care vizează transformarea străzii într-o arteră pietonală sunt realizate în proporţie de circa 60%. Constructorii au turnat miercuri primul strat de asfalt pe viitoarea porţiune destinată traficului rutier. Conducerea municipalităţii va decide săptămâna viitoare, împreună cu executantul, data la care va fi deschisă strada circulaţiei auto.
18:30
Ilie Bolojan, mesaj pentru politicieni la 10 ani de la Colectiv: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor...” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis joi după amiază un mesaj cu tâlc la împlinirea a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv din București. Pe de o parte, premierul spune că acea întâmplare tragică este o lecție „despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor”, subliniind că sunt încă multe lucruri de schimbat în țară, iar pe de altă parte le transmite un semnal politicienilor, spunându-le că soluția nu este „să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”.
17:50
Consiliul Local Oradea, întrunit joi în ședință ordinară, a aprobat cu majoritate de voturi creșterea cu 6%, începând de la 1 ianuarie 2026, a tarifelor pentru dezinsecție și deratizare practicate în Oradea de către operatorul Coral Impex. Majorarea de tarif se datorează creșterii indicelui de consum stabilit de Institutul Național de Statistică pentru intervalul februarie - august 2025. Costurile bugetului local cu dezinsecția și deratizarea vor crește însă, pe viitor, și mai mult.
17:20
Judoka de la JC Liberty Oradea au participat la Cupa Europeană din Slovenia. George Asproiu, pe locul 5 la categoria 50 kg # Bihoreanul
Clubul orădean de judo JC Liberty a avut patru sportivi la Cupa Europeană din Slovenia, de la Kranjska Gora, una dintre cele mai puternice competiții internaționale pentru cadeți. Cel mai bun rezultat l-a obţinut George Asproiu, care a concurat în cadrul categoriei 50 kg, unde s-a clasat pe locul 5.
16:30
De la 48 la peste 60 milioane lei. De ce s-a scumpit cu 20% în 3 ani transformarea fostei Policlinici Mari din Oradea în sediu al Consiliului Județean Bihor # Bihoreanul
CJ Bihor mai are câteva luni până să se mute din clădirea Prefecturii din Parcul Traian în cea din strada Republicii nr. 35 pe care mulți orădeni o cunosc sub denumirea „Policlinica Mare”, iar costul reabilitării acesteia a crescut cu o cincime. Deși nu l-a luat la rost niciunul dintre ceilalți aleși ai bihorenilor, președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, a explicat de ce.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.