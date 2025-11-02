Echipele bihorene sunt în afara zonei de play-off după turul de campionat din Liga a III-a

11:30

USR Bihor reacționează după ce BIHOREANUL a scris că rețelele de gaz din Nojorid, Oșorhei și Paleu au fost construite deocamdată degeaba, căci nu pot fi puse în funcție din cauză că nu au fost plătite, afirmând că vinovatul este fostul ministru bihorean al Fondurilor Europene, Marcel Boloș. „A promis la toți primarii că le bagă gaze pe fonduri europene, deși nu era acoperit de regulamentul european. Apoi a devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic”, afirmă un alt ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.