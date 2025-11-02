Postul Crăciunului 2025. Când începe și care sunt zilele de dezlegare la pește

20:20

Mii de orădeni au vizitat vineri mormintele celor dragi, din cimitirul Rulikowski, pentru a evita aglomerația din 1 noiembrie, de Ziua Morților. Circa 1.500 de mașini au intrat de-a lungul zilei în cimitir pe noua poartă de acces din strada Ceyrat, în schimbul unei taxe de 11 lei. Pentru a evita formarea unei cozi de mașini în șosea, peste zi, barierele au fost ridicate, iar pe breteaua de intrare au încasat taxa patru taxatori, în paralel. Sâmbătă, taxa de intrare va fi de 50 de lei.