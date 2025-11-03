Ce se întâmplă, doctore? Sebastian Lascu urmează să fie numit city manager al Oradiei
Bihoreanul, 3 noiembrie 2025 10:20
Primarul Oradiei caută oameni cu care să-și întărească echipa. Rămas fără city-managerul Mihai Jurca, plecat ca șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Florin Birta i-a găsit acestuia un înlocuitor. După aproape 3 luni de amânări, urmează să-l numească săptămâna aceasta în locul lui Jurca pe liberalul Sebastian Lascu, fost consilier local și județean.
• • •
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:30
Parchetul General și polițiștii de la Investigarea Criminalităţii Economice desfășoară luni dimineață 78 de percheziții la nivel național. Potrivit surselor BIHOREANULUI, în Bihor, sunt vizate firme ale fraţilor Micula, în Rieni, Ștei și Sudrigiu.
09:10
Spectacole de teatru, petreceri, dar și concertele Mădălina Pavăl Orchestra: Turneu Fuga Iuga și Alifantis & Zan 30 de ani sunt câteva dintre evenimentele săptămânii 3-9 noiembrie în Oradea.
Acum 4 ore
08:30
Educație verde la grădiniță: copiii învață despre colectarea separată și compostare (FOTO) # Bihoreanul
În cadrul programului „Săptămâna Verde”, reprezentanți ai companiei AVE ROMÂNIA au vizitat vineri o grădiniță din județul Bihor, unde le-au vorbit copiilor despre importanța colectării separate a deșeurilor și despre cum pot contribui, chiar de la vârste fragede, la protejarea mediului.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Aeroportului explică de ce a crescut traficul aerian # Bihoreanul
Șeful Aeroportului: „Vești proaste pentru pizmași. Zborurile spre și dinspre Germania merg bine și evaluăm că va trebui să băgăm și alte destinații spre Occident”. „Așa de mult se dezvoltă economia în zonă?”. „Nu neapărat, dar din cauza pericolului războiului trebuie să asigurăm mijloace de locomoție celor care dezertează”.
Acum 12 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Din nou despre „tunurile” imobiliare ale vestitului Călin Raita # Bihoreanul
Luni, 3 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Afaceristul Călin Raita este anchetat din nou pentru înşelăciune; De săptămâna aceasta, strada Republicii intră în reabilitare până în vara anului viitor; Primarul din Bratca s-a trezit prins între electorat și sponsorul din campanie; Cum arată calendarul aniversar pregătit pentru primii 25 de ani ai BIHOREANULUI...
2 noiembrie 2025
23:30
Echipele bihorene sunt în afara zonei de play-off după turul de campionat din Liga a III-a # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a şi-au încheiat evoluţiile din turul de campionat cu clasări în afara zonei de play-off. La Beiuş, gazdele de la CS Bihorul au obţinut primul punct acasă, după ce au remizat alb cu Lotus Băile Felix, în timp ce la Sântandrei, Crişul a fost învinsă fără drept de apel de SCM Zalău, cu scorul de 4-0.
Acum 24 ore
20:00
Ilie Bolojan nu merge luni la „Ora Premierului” în Parlament. A primit „cu interes” invitația PSD și AUR, dar cere o reprogramare # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seara, printr-un comunicat al Guvernului, că „a primit cu interes” invitația grupurilor parlamentare PSD și AUR de a participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului”, însă va solicita reprogramarea acesteia din cauza unei agende „foarte încărcate”.
18:50
Creștinii se pregătesc să intre, nu peste mult timp, în Postul Crăciunului, una dintre cele mai importante perioade de post din an. Cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului, acesta durează 40 de zile și are rolul de a-i ajuta pe credincioși să se pregătească sufletește pentru sărbătoare, fiind o perioadă dedicată rugăciunii, reflecției și faptelor bune.
17:40
Un accident rutier neobișnuit s-a produs duminică, în jurul orei 16.00, pe drumul național DN 76, între localitățile Hidișelu de Sus și Tășad. Potrivit agentului-șef Alin Laza, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, un motociclist a fost rănit după ce ar fi acroșat un animal sălbatic, un cerb, care a pătruns pe carosabil.
16:40
Accident pe DN79, între Nojorid și Leș, cu o motocicletă și un autoturism. Două persoane au ajuns la spital # Bihoreanul
Două persoane au fost rănite, duminică după-amiază, într-un accident rutier produs pe Drumul Național 79, între localitățile Nojorid și Leș, a informat pentru BIHOREANUL agent-șef Alin Laza, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
15:30
John Malkovich, la premiera filmului „Cravata galbenă”: „Sunt onorat să joc în acest film despre un român extraordinar” (VIDEO) # Bihoreanul
Nume celebre ale cinematografiei mondiale, printre care actorii John Malkovich și Sean Bean și regizorul Tim Burton, au participat sâmbătă seară, la Sala Palatului din București, la premiera de gală a filmului „Cravata galbenă”, o producție inspirată din viața marelui dirijor român Sergiu Celibidache. Pelicula, regizată de fiul artistului, Serge Ioan Celebidachi, va putea fi văzută în cinematografele din toată țara începând cu data de 14 noiembrie.
14:50
Reacția ministrului Sănătății, întrebat la Oradea despre atacurile colegilor din PSD la premierul Bolojan: „Orice altă întrebare...” # Bihoreanul
Cunoscut ca unul dintre puținii miniștri ai PSD dispuși să contribuie la planurile de reformă propuse de Guvernul Bolojan, deținătorul portofoliului Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat noua policlinică a Spitalului Județean din Oradea, declarându-se „total impresionat” și felicitând autoritățile locale pentru reușitele în domeniu. BIHOREANUL a profitat de prezența sa în orașul care a fost condus de actualul premier pentru a afla cum reacționează atunci când acesta e luat la țintă, tot mai violent, de propriii colegi de partid.
13:50
„D’ale Porcului” se ține în Băile Felix: ediție specială cu „Turneul campionilor” și concert Deți Iuga (FOTO) # Bihoreanul
Festivalul-concurs „D’ale Porcului”, eveniment gastronomic dedicat preparatelor tradiționale din carne de porc, se va organiza în 2025 în parcarea de la intrarea în stațiunea Băile Felix. Cea de-a XII-a ediție va avea loc în weekendul 15-16 noiembrie și va cuprinde o competiție care va reuni, sub numele „Turneul campionilor”, echipele premiante din edițiile anterioare.
12:30
Ministrul Sănătății, după ce a vizitat noua policlinică și noua secție ATI a Spitalului Județean din Oradea: „Sunt total impresionat” (FOTO) # Bihoreanul
La trei săptămâni de la punerea în funcțiune, noul ambulatoriu al Spitalului Județean Bihor a fost vizitat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a avut numai cuvinte elogioase despre infrastructura sanitară din Oradea, spunând că este „cea mai performantă din țară”. „Sunt total impresionat”, a adăugat oficialul, subliniind că din acest punct de vedere Oradea este un „exemplu de bună practică”.
12:10
„O prăbușire morală”. Corul de copii al Patriarhiei Române a cântat pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională (VIDEO) # Bihoreanul
Corul de copii Tronos Junior al Patriarhiei Române a interpretat, pe 30 octombrie, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, cu ocazia Zilei Clerului Militar. Momentul, distribuit de agenția de știri a Patriarhiei – Basilica –, a fost filmat în prezența ministrului Apărării, a șefului Statului Major al Apărării, a membrilor Familiei Regale și a preoților militari.
11:40
Poloiștii de la CSM Oradea au mai obținut o victorie clară. De această dată, bihorenii s-au impus în campionatul intern, cu scorul de 19-8, în fața celor de la Rapid București. Partida, care a avut loc la Bazinul Ioan Alexandrescu, a fost controlată de elevii antrenorului Petar Kovacevic, care au ajuns, astfel, la cel de-al cincilea succes în Superliga Națională.
11:20
Țara noastră este într-un pericol mortal. Câteva sute de soldați americani, care păzeau fruntariile patriei, vor fi retrași de pe frontul de Est. Prin asta, probabil capacitatea militară a României se reduce la jumătate. Păi, ce popor suntem noi să ne tânguim de această decizie a lui Trump când, conform taloanelor de pensie, numai generali și colonei avem vreun milion?
Ieri
10:10
Clădirea de pe strada Iosif Vulcan nr. 7 atrage atenția prin fațada albă și elementele decorative gri și verzi, precum și prin volumetrie. A fost construită în anul 1910, într-o perioadă în care au fost ridicate multe dintre clădirile de pe strada Rimanóczy Kálmán (azi Iosif Vulcan), arteră care atunci se deschisese până la Parcul Mileniului (azi Libertății).
1 noiembrie 2025
21:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea, victorie la 2 puncte în meciul de la Pitești. Orădenii au câștigat toate partidele de până acum din Liga Națională (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut sâmbătă seară, la Pitești, o victorie importantă, dar extrem de dificilă, în etapa a 7-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Elevii lui Cristian Achim s-au impus cu 67-65 în fața echipei FC Argeș, într-un meci disputat la Pitești Arena.
19:10
Anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor. Doi au fost și internați.
19:00
18:40
17:10
Direcția Județeană de Statistică Bihor: ușoară creștere a câștigului salarial mediu, dar și a ratei șomajului, la sfârșitul verii # Bihoreanul
Cele mai recente informații făcute publice de către Direcția Județeană de Statistică arată că la finele lunii august a crescut atât câștigul salarial mediu brut, cât și cel net, chiar dacă ambii indicatori continuă să fie sub media națională. A crescut, însă, și numărul șomerilor, rata șomajului în județ fiind de trei ori mai mică decât la nivel național.
15:50
1. Ziariștii au devenit suspicioși când au aflat că, spre deosebire de predecesorul său, Marcel Ciolacu, Bolojan chiar are diplomă de Bacalaureat. 2. Uimirea s-a transformat în revoltă când a explicat că a terminat liceul la zi, și nu la seral, ca mare parte dintre politicieni. 3. Altă ciudățenie: deși e din comuna Vadu Crișului, Bolojan a preferat să studieze la Timișoara și nu la universitatea din comuna natală.
14:40
ONG-urile din Zona Metropolitană Oradea vor putea cere, în premieră, bani de la municipalitatea orădeană. Află cu ce condiție! # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, reunit joi în ședință ordinară, a aprobat cu unanimitate de voturi și fără comentarii modificările aduse regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local. Potrivit normativului, începând cu viitoarea sesiune vor putea depune proiecte pentru finanțări de la bugetul orădean inclusiv ONG-urile din Zona Metropolitană Oradea, cu condiția ca acțiunile finanțate să se desfășoare în Oradea.
13:30
VIDEO / O orădeancă de 17 ani a impresionat la Vocea României. Tudor Chirilă: „Te vreau foarte tare în echipa mea!” # Bihoreanul
Briana Magdaș, o orădeancă de doar 17 ani, elevă la Liceul de Arte, a impresionat în noua ediție a show-ului „Vocea României”, interpretând în emisiunea difuzată vineri de Pro TV piesa „Wildflower” a lui Billie Eilish.
12:00
FOTO / A adormit cu țigara aprinsă și nu s-a mai trezit. Bărbat de 69 de ani, decedat într-un incendiu în Bihor # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Bihor și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil după ce victima a adormit lăsând o țigară aprinsă.
11:00
Oradea Nights Festival, prima seară: Adi Istrate, Alexandra Stan și Speak au deschis cu energie ediția 2025 (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cea de-a treia ediție a Oradea Nights Festival - eveniment dedicat adolescenților și tinerilor - a debutat vineri seara la Oradea Arena, aducând în fața fanilor artiști români în vogă și o atmosferă plină de dinamism. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat Adi Istrate, Alexandra Stan și Speak.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Rezultat de excepție obținut de sportivul orădean Ioan Dzitac, care vineri a devenit campion european la judo, la categoria tineret. Sportivul în vârstă de 22 de ani și legitimat la clubul CSM a reuşit performanța de a cuceri titlul continental în Republica Moldova, la Chişinău, unde au fost programate întrecerile europene de judo U23.
09:40
Cursa de... București: Noile autobuze electrice din Oradea au pornit pe trasee cu anunțuri din Capitală # Bihoreanul
Noile autobuze electrice cumpărate de OTL din China cu 16 milioane de euro și puse în circulație pe traseele din Oradea în prima jumătate a lunii octombrie par total pierdute în spațiu.
08:40
Sagrada Família a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după ce muncitorii au amplasat prima parte a unei cruci în vârful turnului său central, conform BBC și The Associated Press. Celebra biserică din Spania măsoară acum 162,91 metri înălțime și a depășit astfel recordul deținut de Catedrala din Ulm (Ulm Minster) din Germania, care deținea acest titlu din 1890.
31 octombrie 2025
22:40
PSD-istul Claudiu Manda, atac dur la premierul Ilie Bolojan, „dictatorul de la Oradea” și „omul de porțelan”: Suntem alături de PNL dacă partidul vrea să-l schimbe (VIDEO) # Bihoreanul
PSD-istul Claudiu Manda, europarlamentar și candidat pentru funcția de secretar general al partidului în echipa lui Sorin Grindeanu, a lansat vineri, în timpul speech-ului său de la conferința județeană a organizației PSD Timiș, un atac dur la adresa premierului României, Ilie Bolojan. Soțul Liei Olguța Vasilescu l-a numit zeflemitor „salvatorul neamului”, apoi l-a descris drept „dictatorul de la Oradea”, pentru ca la final să-i îndemne, nu tocmai discret, pe PNL-iști să-l schimbe din funcție.
21:30
O persoană a ajuns la spital, vineri seara, în urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Decebal din Oradea, în apropierea pasajului subteran, la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu.
20:20
Pregătiri de Ziua Morților. Cum s-a circulat în zonă și cum s-au descurcat orădenii cu noua poartă de acces în Cimitirul Municipal (FOTO) # Bihoreanul
Mii de orădeni au vizitat vineri mormintele celor dragi, din cimitirul Rulikowski, pentru a evita aglomerația din 1 noiembrie, de Ziua Morților. Circa 1.500 de mașini au intrat de-a lungul zilei în cimitir pe noua poartă de acces din strada Ceyrat, în schimbul unei taxe de 11 lei. Pentru a evita formarea unei cozi de mașini în șosea, peste zi, barierele au fost ridicate, iar pe breteaua de intrare au încasat taxa patru taxatori, în paralel. Sâmbătă, taxa de intrare va fi de 50 de lei.
19:50
După ce pe tabelă s-a menținut egalitatea, 1-1, vreme de câteva zeci de minute, FC Bihor a pierdut până la urmă meciul de vineri seara cu Politehnica Iași, cu puțin timp înainte de fluierul final, în prelungiri.
18:30
Primăria Oradea anunță că, în perioada 3 - 7 noiembrie, vor fi desfășurate acțiuni de deratizare în spațiile publice și zonele verzi ale orașului. Scopul intervenției este menținerea unui mediu curat și sigur pentru locuitori.
17:40
Analiză Storia - Locuințele de închiriat din Sectorul 6 sunt cele mai căutate din București # Bihoreanul
În București, apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate, atât pe piața vânzărilor, cât și pe cea a închirierilor. În primele nouă luni ale anului 2025, prețul mediu pentru apartamentele noi s-a situat la 1.833 euro/mp, înregistrând o variație minoră, de doar 39 de euro față de anul anterior. Media este calculată pe baza prețurilor afișate în anunțuri, care, de regulă, nu includ TVA. În schimb, locuințele vechi au avut o creștere semnificativă: prețul mediu de vânzare a urcat la 2.207 euro/mp, față de 1.845 euro/mp în perioada similară din 2024 – o creștere de aproximativ 20%.
17:20
Iubitorii poloului vor avea ocazia să vadă la lucru din nou echipa CSM Oradea, sâmbătă, când, la Bazinul Ioan Alexandrescu, orădenii vor primi replica formaţiei Rapid Bucureşti, într-un meci ce va conta pentru Superliga Naţională. Jocul este programat cu începere de la ora 12, iar intrarea spectatorilor este liberă.
17:20
Trei persoane arestate în cazul exploziei de la blocul din Capitală, inclusiv un angajat Distrigaz # Bihoreanul
Trei persoane – un angajat al Distrigaz și doi ai firmei private care au verificat instalația de gaze în blocul din cartierul bucureștean Rahova, cu o zi înainte de explozie – au fost arestate preventiv, vineri după-amiază, în urma unei decizii a magistraților de la Judecătoria Sectorului 5.
16:20
„Mii de lumânări vor fi aprinse”. Recomandările ISU Crișana pentru o Noapte a Luminației în siguranță # Bihoreanul
Cu prilejul Luminației, când mii de bihoreni vor merge în cimitire pentru a aprinde lumânări în memoria celor dragi, pompierii atrag atenția asupra pericolelor de incendiu și transmit un set de măsuri simple, dar esențiale, pentru ca aceste momente de reculegere să se desfășoare fără incidente.
15:50
VIDEO / Șeful Jandarmeriei, după amenda dată la comemorarea victimelor de la Colectiv: „Doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs” # Bihoreanul
După ce un jandarm l-a amendat cu 3.000 de lei pe unul dintre organizatorii evenimentului comemorativ pentru victimele din clubul Colectiv, șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, prezintă scuze publice pentru acest incident.
15:30
Curtea de Conturi cere reformă: jumătate din orașe și 15% din comune nu au numărul minim de locuitori impus de lege, iar fărâmițarea oprește dezvoltarea # Bihoreanul
Curtea de Conturi a României recomandă decidenților politici să întreprindă o reformă în organizarea unităților administrativ-teritoriale, constatând că o proporție mare de orașe și comune nu au nici măcar numărul de locuitori care să le justifice rangul, suferind de asemenea la serviciile de utilități, de sănătate și de educație. De asemenea, Curtea de Conturi arată că ponderea mare a cheltuielilor pentru plata angajaților din primării limitează dezvoltarea localităților.
14:50
Orădean reținut de poliție: a intrat în sediul firmei în care lucra și a bătut o pisică # Bihoreanul
Un orădean în vârstă de 41 de ani a fost reținut pentru 24 de ore vineri de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor bihoreni, după ce a fost prins că a intrat în sediul firmei în care lucra și a bătut o pisică.
14:30
Termoficare Oradea anunță întreruperea furnizării energiei termice pentru 5 puncte termice din municipiu # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport, din strada Grădinarilor intersecție cu Seleușului, începând de luni, 4 noiembrie 2025, ora 07.00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 832, PT 833, PT 841, PT 842 si PT 860, precum și mini punctele termice de pe străzile Războieni 85, 102 și 104.
14:20
Hotelul Ramada by Wyndham Oradea aniversează 15 ani de activitate, marcând un deceniu și jumătate de excelență, inovație și devotament față de oaspeți. De la deschiderea sa în 2010, hotelul a devenit un reper al ospitalității în vestul României, contribuind la dezvoltarea turismului local și la consolidarea reputației Oradiei ca destinație europeană în plină expansiune.
13:50
Angajat al unei firme din Oradea, reținut după ce ar fi furat materiale de construcții în valoare de 6.500 lei # Bihoreanul
Un bărbat de 40 de ani, din comuna Călacea, a fost reținut de polițiștii orădeni, fiind bănuit că a furat elemente de schelă și panouri de cofraj de la firma pentru care lucra.
13:30
Având ȋn vedere că s-au finalizat lucrările la carosabil, pentru a facilita manevrele de ȋntoarcere, pentru autobuzele care circulă pe linia 13, vor fi din nou operaţionale staţiile de autobuz dintre Gheorghe Doja 190 şi Gheorghe Doja 228 (inclusiv), pentru ambele sensuri de deplasare. În plus, se va suplimenta numărul de curse cu plecare din staţia Gheorghe Doja, ȋn zilele lucrătoare cu şcoala, orele de plecare fiind 6:47 şi 14:03.
13:10
Prințul Andrew rămâne fără titluri regale: va fi cunoscut ca Andrew Mountbatten Windsor # Bihoreanul
Regele Charles al Marii Britanii a demarat joi un proces de retragere a titlurilor, onorurilor, precum și a reședinței fratelui său, Prințul Andrew, care locuiește în Royal Lodge, o vilă cu 30 de camere. Decizia a fost luată în contextul scandalului legat de acuzațiile de agresiune sexuală care i s-au adus Prințului Andrew.
12:50
Orădean arestat pentru trafic de droguri de mare risc. I-a dat țigări cu „Pinaca” și unui minor, ca plată pentru curățenie (FOTO) # Bihoreanul
Un bărbat de 49 de ani din Oradea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind vizat de acuzațiile de trafic de droguri de mare risc și de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Este acuzat că a deținut și vândut diferite canabinoide sintetice, din care i-ar fi oferit inclusiv unui minor, care i-a făcut curățenie.
