La Țețchea, omul sfințește locul! (FOTO)

Curtea de Conturi a României recomandă decidenților politici să întreprindă o reformă în organizarea unităților administrativ-teritoriale, constatând că o proporție mare de orașe și comune nu au nici măcar numărul de locuitori care să le justifice rangul, suferind de asemenea la serviciile de utilități, de sănătate și de educație. De asemenea, Curtea de Conturi arată că ponderea mare a cheltuielilor pentru plata angajaților din primării limitează dezvoltarea localităților.