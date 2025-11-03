Se pot depune actele! Aproape 140 de orădeni și-au depus la DASO, încă din prima zi, cererile pentru ajutor de încălzire

15:50

1. Ziariștii au devenit suspicioși când au aflat că, spre deosebire de predecesorul său, Marcel Ciolacu, Bolojan chiar are diplomă de Bacalaureat. 2. Uimirea s-a transformat în revoltă când a explicat că a terminat liceul la zi, și nu la seral, ca mare parte dintre politicieni. 3. Altă ciudățenie: deși e din comuna Vadu Crișului, Bolojan a preferat să studieze la Timișoara și nu la universitatea din comuna natală.