Turism Felix: Analizele DSVSA arată că mâncarea de la hotelurile Mureș și Poenița nu a avut probleme
Bihoreanul, 3 noiembrie 2025 18:20
După ce săptămâna trecută mai mulți copii cazați la hotelurile Mureș și Poenița din Băile Felix s-au simțit rău, trei dintre ei ajungând chiar la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară, reprezentanții companiei Turism Felix S.A. au transmis luni seară că rezultatele analizelor efectuate de DSVSA Bihor indică faptul că mâncarea consumată în unitățile de cazare nu a fost cauza problemelor digestive.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
18:20
Turism Felix: Analizele DSVSA arată că mâncarea de la hotelurile Mureș și Poenița nu a avut probleme # Bihoreanul
După ce săptămâna trecută mai mulți copii cazați la hotelurile Mureș și Poenița din Băile Felix s-au simțit rău, trei dintre ei ajungând chiar la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară, reprezentanții companiei Turism Felix S.A. au transmis luni seară că rezultatele analizelor efectuate de DSVSA Bihor indică faptul că mâncarea consumată în unitățile de cazare nu a fost cauza problemelor digestive.
Acum 2 ore
17:40
Pasajul rutier subteran din intersecția Oneștilor – Tudor Vladimirescu a ajuns la forarea piloților fundației (FOTO) # Bihoreanul
La două luni de la deschiderea șantierului pentru construirea pasajului rutier subteran din intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu, lucrările au ajuns în faza forării celor 369 stâlpi de susținere. Pasajul de 191 metri trebuie finalizat până în luna septembrie a anului viitor.
17:20
În data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituțională a admis, cu o majoritate de 5 la 4, o obiecție de neconstituționalitate invocată de Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilind că legea adoptată prin procedura asumării răspunderii Guvernului în fața Parlamentului este neconstituțională.
16:50
Orădeanul Tudor Frâncu a luat premiul special la Gala UAP România. Unde se pot vedea unele dintre lucrările artistului # Bihoreanul
Artistul orădean Tudor Frâncu a luat premiul special în cadrul Galei Premiilor Uniunii Artiștilor Profesioniști România, organizate de sfârșit de octombrie la Muzeul Național de Artă al României. Unele dintre lucrările realizate de Frâncu pot fi văzute în Oradea la Noo’vo Resto Lounge, unde cei care vor să achiziționeze tablouri pot studia și alege din catalogul artistului.
Acum 4 ore
16:10
După un început de săptămână neobișnuit de cald pentru această perioadă, vremea se va răci în Crișana, urmând să apară și ploile, potrivit estimării publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 3 – 16 noiembrie.
15:40
Producătorul german Rheinmetall AG și Guvernul investesc într-o fabrică de pulberi de muniție. Bolojan: „România se profilează ca jucător cu potențial în industria de apărare” (VIDEO) # Bihoreanul
România devine partener strategic al gigantului german în domeniul producției de armament Rheinmetall AG, care va investi în industria națională de apărare prin înființarea societății mixte Rheinmetall Victoria S.A., ce va produce pulberi pentru muniție.
15:00
Concluziile anchetei declanșate după îmbolnăvirea mai multor copii de la două grădinițe din Oradea: mâncarea de la catering nu a avut nicio problemă # Bihoreanul
După ce, în urmă cu două săptămâni, aproape 30 de copii de la două grădinițe au ajuns la spital cu simptome de enterocolită, iar părinții s-au temut că au suferit o toxiinfecție alimentară, analizele medicale au confirmat că nu mâncarea a fost problema. Firma care a livrat hrana micuților și-a și reluat activitatea.
Acum 6 ore
14:40
Cristian Erbașu: Execuția tronsonului Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania este în avans față de grafic, dar finalizarea va întârzia # Bihoreanul
Stadiul lucrărilor pentru construirea tronsonului dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș al A3 „este un pic avansat”, dar totuși finalizarea lor și deschiderea circulației pe cei 26,35 km va întârzia până la două luni, a anunțat directorul general al Construcții Erbașu, firma care le execută. Motivul este adăugarea unui nod rutier, despre care încă nu se știe unde va fi făcut.
14:00
Un orădean în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști, iar apoi arestat de magistrați, sub acuzația de pornografie infantilă.
13:50
Evaziune și delapidare de peste 8 milioane lei: percheziții la două firme de transport din Oradea # Bihoreanul
Cinci percheziții au fost efectuate, luni, în Oradea, la sediile și punctele de lucru a două firme de transport, precum și la locuințele administratorilor acestora, într-un dosar ce vizează acuzații de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul total este estimat la aproape 10 milioane de lei, dintre care 1,5 milioane reprezintă paguba adusă bugetului de stat.
13:40
Kenyenii au făcut legea la Beiuș Running Day, competiţie cu peste 500 de concurenți (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Desfăşurată sâmbătă, ediţia a şasea a concursului atletic Beiuş Running Day a fost una dintre cele mai reuşite de până acum, evenimentul transformându-se într-o adevărată sărbătoare în Parcul Mihai Eminescu din Beiuş, unde s-au strâns peste 500 de competitori din întreaga ţară, dar şi din străinătate. Cursele lungi, de 10 km şi 21 km au fost dominate de alergătorii din Kenya.
13:10
Un bărbat şi-a pierdut viaţa luni, într-un accident rutier produs între un autoturism şi un TIR, pe drumul naţional 19B, la ieşirea din localitatea Suplacu de Barcău spre Marghita.
Acum 8 ore
12:40
Padiș la superlativ: Cabana Cetățile Ponorului vă așteaptă în inima Parcului Natural Munții Apuseni (FOTO) # Bihoreanul
Cabana Cetățile Ponorului, cea mai bună „lansare” pentru drumețiile spre frumusețile din Padiș: turiștii câștigă până la 3 ore către oricare traseu. Amplasată în inima Parcului Natural Munții Apuseni, cabana asigură tot confortul, de la internet Wi-Fi și biciclete electrice la jocuri, saună și ciubăr încălzit, iar gazdele, oameni ai muntelui, oferă oaspeților de la mâncare autentică până la ghidaj turistic.
12:20
Profesorul orădean Adrian Hatos a fost ales președintele Societății Sociologilor din România # Bihoreanul
Directorul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, profesorul Adrian Hatos, este noul președinte al Societății Sociologilor din România (SSR). Universitarul orădean, fost senator PNL, a fost ales de colegii sociologi să ajungă în fruntea organizației profesionale.
11:50
La Țețchea, ultimii ani au adus schimbări semnificative, vizibile în fiecare localitate și pe fiecare stradă. Administrația locală, condusă de primarul Florin Aurel Cazan, aflat la al doilea mandat din partea Partidului Social Democrat (PSD), a inițiat numeroase proiecte de dezvoltare: de la modernizarea drumurilor și extinderea rețelelor de utilități, până la investiții în educație, sănătate și digitalizarea serviciilor publice.
11:40
„Crăciun cu Ramon”, comedia cu Pavel Bartoș filmată la Oradea, ajunge în cinematografe în decembrie (VIDEO) # Bihoreanul
„Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun pe care l-ai așteptat dintotdeauna, vine din decembrie în toate cinematografele din România. Pavel Bartoș revine pe marele ecran în rolul lui Ramon, într-o poveste de Crăciun plină de umor pentru întreaga familie. Filmările au avut loc în principal la Oradea.
11:20
Anchetă la centrul pentru adulți cu dizabilități din Bratca: o filmare arată un bolnav bătut cu pumnii și picioarele, inclusiv de un cadru medical! (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a anunțat că s-a autosesizat și a început o anchetă, după ce pe Facebook a apărut o filmare din Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca, în care un pacient apare bătut cu pumnii și picioarele, din câte se pare inclusiv de un cadru medical.
11:10
Percheziții inclusiv în Bihor, la firmele fraților Micula. De ce sunt suspectați afaceriștii # Bihoreanul
Parchetul General și polițiștii de la Investigarea Criminalităţii Economice desfășoară luni dimineață 78 de percheziții la nivel național. Potrivit surselor BIHOREANULUI, în Bihor, sunt vizate firme ale fraţilor Micula, în Rieni, Ștei și Sudrigiu.
Acum 12 ore
10:20
Primarul Oradiei caută oameni cu care să-și întărească echipa. Rămas fără city-managerul Mihai Jurca, plecat ca șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Florin Birta i-a găsit acestuia un înlocuitor. După aproape 3 luni de amânări, urmează să-l numească săptămâna aceasta în locul lui Jurca pe liberalul Sebastian Lascu, fost consilier local și județean.
09:30
Parchetul General și polițiștii de la Investigarea Criminalităţii Economice desfășoară luni dimineață 78 de percheziții la nivel național. Potrivit surselor BIHOREANULUI, în Bihor, sunt vizate firme ale fraţilor Micula, în Rieni, Ștei și Sudrigiu.
09:10
Spectacole de teatru, petreceri, dar și concertele Mădălina Pavăl Orchestra: Turneu Fuga Iuga și Alifantis & Zan 30 de ani sunt câteva dintre evenimentele săptămânii 3-9 noiembrie în Oradea.
08:30
Educație verde la grădiniță: copiii învață despre colectarea separată și compostare (FOTO) # Bihoreanul
În cadrul programului „Săptămâna Verde”, reprezentanți ai companiei AVE ROMÂNIA au vizitat vineri o grădiniță din județul Bihor, unde le-au vorbit copiilor despre importanța colectării separate a deșeurilor și despre cum pot contribui, chiar de la vârste fragede, la protejarea mediului.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Aeroportului explică de ce a crescut traficul aerian # Bihoreanul
Șeful Aeroportului: „Vești proaste pentru pizmași. Zborurile spre și dinspre Germania merg bine și evaluăm că va trebui să băgăm și alte destinații spre Occident”. „Așa de mult se dezvoltă economia în zonă?”. „Nu neapărat, dar din cauza pericolului războiului trebuie să asigurăm mijloace de locomoție celor care dezertează”.
Acum 24 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Din nou despre „tunurile” imobiliare ale vestitului Călin Raita # Bihoreanul
Luni, 3 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Afaceristul Călin Raita este anchetat din nou pentru înşelăciune; De săptămâna aceasta, strada Republicii intră în reabilitare până în vara anului viitor; Primarul din Bratca s-a trezit prins între electorat și sponsorul din campanie; Cum arată calendarul aniversar pregătit pentru primii 25 de ani ai BIHOREANULUI...
2 noiembrie 2025
23:30
Echipele bihorene sunt în afara zonei de play-off după turul de campionat din Liga a III-a # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a şi-au încheiat evoluţiile din turul de campionat cu clasări în afara zonei de play-off. La Beiuş, gazdele de la CS Bihorul au obţinut primul punct acasă, după ce au remizat alb cu Lotus Băile Felix, în timp ce la Sântandrei, Crişul a fost învinsă fără drept de apel de SCM Zalău, cu scorul de 4-0.
20:00
Ilie Bolojan nu merge luni la „Ora Premierului” în Parlament. A primit „cu interes” invitația PSD și AUR, dar cere o reprogramare # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seara, printr-un comunicat al Guvernului, că „a primit cu interes” invitația grupurilor parlamentare PSD și AUR de a participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului”, însă va solicita reprogramarea acesteia din cauza unei agende „foarte încărcate”.
18:50
Creștinii se pregătesc să intre, nu peste mult timp, în Postul Crăciunului, una dintre cele mai importante perioade de post din an. Cunoscut și ca Postul Nașterii Domnului, acesta durează 40 de zile și are rolul de a-i ajuta pe credincioși să se pregătească sufletește pentru sărbătoare, fiind o perioadă dedicată rugăciunii, reflecției și faptelor bune.
Ieri
17:40
Un accident rutier neobișnuit s-a produs duminică, în jurul orei 16.00, pe drumul național DN 76, între localitățile Hidișelu de Sus și Tășad. Potrivit agentului-șef Alin Laza, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, un motociclist a fost rănit după ce ar fi acroșat un animal sălbatic, un cerb, care a pătruns pe carosabil.
16:40
Accident pe DN79, între Nojorid și Leș, cu o motocicletă și un autoturism. Două persoane au ajuns la spital # Bihoreanul
Două persoane au fost rănite, duminică după-amiază, într-un accident rutier produs pe Drumul Național 79, între localitățile Nojorid și Leș, a informat pentru BIHOREANUL agent-șef Alin Laza, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
15:30
John Malkovich, la premiera filmului „Cravata galbenă”: „Sunt onorat să joc în acest film despre un român extraordinar” (VIDEO) # Bihoreanul
Nume celebre ale cinematografiei mondiale, printre care actorii John Malkovich și Sean Bean și regizorul Tim Burton, au participat sâmbătă seară, la Sala Palatului din București, la premiera de gală a filmului „Cravata galbenă”, o producție inspirată din viața marelui dirijor român Sergiu Celibidache. Pelicula, regizată de fiul artistului, Serge Ioan Celebidachi, va putea fi văzută în cinematografele din toată țara începând cu data de 14 noiembrie.
14:50
Reacția ministrului Sănătății, întrebat la Oradea despre atacurile colegilor din PSD la premierul Bolojan: „Orice altă întrebare...” # Bihoreanul
Cunoscut ca unul dintre puținii miniștri ai PSD dispuși să contribuie la planurile de reformă propuse de Guvernul Bolojan, deținătorul portofoliului Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat noua policlinică a Spitalului Județean din Oradea, declarându-se „total impresionat” și felicitând autoritățile locale pentru reușitele în domeniu. BIHOREANUL a profitat de prezența sa în orașul care a fost condus de actualul premier pentru a afla cum reacționează atunci când acesta e luat la țintă, tot mai violent, de propriii colegi de partid.
13:50
„D’ale Porcului” se ține în Băile Felix: ediție specială cu „Turneul campionilor” și concert Deți Iuga (FOTO) # Bihoreanul
Festivalul-concurs „D’ale Porcului”, eveniment gastronomic dedicat preparatelor tradiționale din carne de porc, se va organiza în 2025 în parcarea de la intrarea în stațiunea Băile Felix. Cea de-a XII-a ediție va avea loc în weekendul 15-16 noiembrie și va cuprinde o competiție care va reuni, sub numele „Turneul campionilor”, echipele premiante din edițiile anterioare.
12:30
Ministrul Sănătății, după ce a vizitat noua policlinică și noua secție ATI a Spitalului Județean din Oradea: „Sunt total impresionat” (FOTO) # Bihoreanul
La trei săptămâni de la punerea în funcțiune, noul ambulatoriu al Spitalului Județean Bihor a fost vizitat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a avut numai cuvinte elogioase despre infrastructura sanitară din Oradea, spunând că este „cea mai performantă din țară”. „Sunt total impresionat”, a adăugat oficialul, subliniind că din acest punct de vedere Oradea este un „exemplu de bună practică”.
12:10
„O prăbușire morală”. Corul de copii al Patriarhiei Române a cântat pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională (VIDEO) # Bihoreanul
Corul de copii Tronos Junior al Patriarhiei Române a interpretat, pe 30 octombrie, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, cu ocazia Zilei Clerului Militar. Momentul, distribuit de agenția de știri a Patriarhiei – Basilica –, a fost filmat în prezența ministrului Apărării, a șefului Statului Major al Apărării, a membrilor Familiei Regale și a preoților militari.
11:40
Poloiștii de la CSM Oradea au mai obținut o victorie clară. De această dată, bihorenii s-au impus în campionatul intern, cu scorul de 19-8, în fața celor de la Rapid București. Partida, care a avut loc la Bazinul Ioan Alexandrescu, a fost controlată de elevii antrenorului Petar Kovacevic, care au ajuns, astfel, la cel de-al cincilea succes în Superliga Națională.
11:20
Țara noastră este într-un pericol mortal. Câteva sute de soldați americani, care păzeau fruntariile patriei, vor fi retrași de pe frontul de Est. Prin asta, probabil capacitatea militară a României se reduce la jumătate. Păi, ce popor suntem noi să ne tânguim de această decizie a lui Trump când, conform taloanelor de pensie, numai generali și colonei avem vreun milion?
10:10
Clădirea de pe strada Iosif Vulcan nr. 7 atrage atenția prin fațada albă și elementele decorative gri și verzi, precum și prin volumetrie. A fost construită în anul 1910, într-o perioadă în care au fost ridicate multe dintre clădirile de pe strada Rimanóczy Kálmán (azi Iosif Vulcan), arteră care atunci se deschisese până la Parcul Mileniului (azi Libertății).
1 noiembrie 2025
21:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea, victorie la 2 puncte în meciul de la Pitești. Orădenii au câștigat toate partidele de până acum din Liga Națională (VIDEO) # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea a obținut sâmbătă seară, la Pitești, o victorie importantă, dar extrem de dificilă, în etapa a 7-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Elevii lui Cristian Achim s-au impus cu 67-65 în fața echipei FC Argeș, într-un meci disputat la Pitești Arena.
19:10
Anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor. Doi au fost și internați.
19:00
Alertă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor. Doi au fost și internați.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Alertă epidemiologică în Băile Felix: Peste 20 de copii s-au simțit rău, 3 au ajuns la UPU cu vărsături și diaree. Erau cazați în stațiune pentru un turneu de fotbal # Bihoreanul
Peste 20 de copii din mai multe județe din țară, sosiți în Băile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, și cazați la hotelurile Mureș și Poienița, au avut simptome de toxiinfecție alimentară, iar trei dintre ei au ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor, fiind internați.
17:10
Direcția Județeană de Statistică Bihor: ușoară creștere a câștigului salarial mediu, dar și a ratei șomajului, la sfârșitul verii # Bihoreanul
Cele mai recente informații făcute publice de către Direcția Județeană de Statistică arată că la finele lunii august a crescut atât câștigul salarial mediu brut, cât și cel net, chiar dacă ambii indicatori continuă să fie sub media națională. A crescut, însă, și numărul șomerilor, rata șomajului în județ fiind de trei ori mai mică decât la nivel național.
15:50
1. Ziariștii au devenit suspicioși când au aflat că, spre deosebire de predecesorul său, Marcel Ciolacu, Bolojan chiar are diplomă de Bacalaureat. 2. Uimirea s-a transformat în revoltă când a explicat că a terminat liceul la zi, și nu la seral, ca mare parte dintre politicieni. 3. Altă ciudățenie: deși e din comuna Vadu Crișului, Bolojan a preferat să studieze la Timișoara și nu la universitatea din comuna natală.
14:40
ONG-urile din Zona Metropolitană Oradea vor putea cere, în premieră, bani de la municipalitatea orădeană. Află cu ce condiție! # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, reunit joi în ședință ordinară, a aprobat cu unanimitate de voturi și fără comentarii modificările aduse regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local. Potrivit normativului, începând cu viitoarea sesiune vor putea depune proiecte pentru finanțări de la bugetul orădean inclusiv ONG-urile din Zona Metropolitană Oradea, cu condiția ca acțiunile finanțate să se desfășoare în Oradea.
13:30
VIDEO / O orădeancă de 17 ani a impresionat la Vocea României. Tudor Chirilă: „Te vreau foarte tare în echipa mea!” # Bihoreanul
Briana Magdaș, o orădeancă de doar 17 ani, elevă la Liceul de Arte, a impresionat în noua ediție a show-ului „Vocea României”, interpretând în emisiunea difuzată vineri de Pro TV piesa „Wildflower” a lui Billie Eilish.
12:00
FOTO / A adormit cu țigara aprinsă și nu s-a mai trezit. Bărbat de 69 de ani, decedat într-un incendiu în Bihor # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Bihor și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil după ce victima a adormit lăsând o țigară aprinsă.
11:00
Oradea Nights Festival, prima seară: Adi Istrate, Alexandra Stan și Speak au deschis cu energie ediția 2025 (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cea de-a treia ediție a Oradea Nights Festival - eveniment dedicat adolescenților și tinerilor - a debutat vineri seara la Oradea Arena, aducând în fața fanilor artiști români în vogă și o atmosferă plină de dinamism. Printre cei care au urcat pe scenă s-au numărat Adi Istrate, Alexandra Stan și Speak.
10:40
Rezultat de excepție obținut de sportivul orădean Ioan Dzitac, care vineri a devenit campion european la judo, la categoria tineret. Sportivul în vârstă de 22 de ani și legitimat la clubul CSM a reuşit performanța de a cuceri titlul continental în Republica Moldova, la Chişinău, unde au fost programate întrecerile europene de judo U23.
09:40
Cursa de... București: Noile autobuze electrice din Oradea au pornit pe trasee cu anunțuri din Capitală # Bihoreanul
Noile autobuze electrice cumpărate de OTL din China cu 16 milioane de euro și puse în circulație pe traseele din Oradea în prima jumătate a lunii octombrie par total pierdute în spațiu.
08:40
Sagrada Família a devenit cea mai înaltă biserică din lume, după ce muncitorii au amplasat prima parte a unei cruci în vârful turnului său central, conform BBC și The Associated Press. Celebra biserică din Spania măsoară acum 162,91 metri înălțime și a depășit astfel recordul deținut de Catedrala din Ulm (Ulm Minster) din Germania, care deținea acest titlu din 1890.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.