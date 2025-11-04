Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane vizate pentru audieri. Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate
Digi24.ro, 4 noiembrie 2025 08:00
Peste două sute de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice. Prejudiciul estimativ este de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro și 283.000 dolari.
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte # Digi24.ro
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.
Podul peste Dunăre de la Girugiu - Ruse se închide azi la ora 09:00 pentru 12 ore. Rute alternative # Digi24.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă, vor fi impuse restricţii. Şoferii sunt sfătuiţi să aleagă rute alternative.
Povestea „miresei-copil” care și-a ucis soțul violent pentru a-și salva copilul, iar acum trebuie să plătească pentru a trăi # Digi24.ro
O tânără căsătorită la doar 12 ani riscă să fie executată în Iran pentru uciderea soțului ei abuziv, dacă nu reușește să strângă 10 miliarde de tomani (aproximativ 90.000 de euro) pentru a-i plăti familiei victimei despăgubiri până la termenul limită din decembrie, relatează The Guardian.
„E plin internetul de păcăleli”. Sezonul superofertelor a început. Cum să evităm țepele online de Black Friday # Digi24.ro
A început sezonul reducerilor de Black Friday, iar capcanele sunt la tot pasul. Infractorii cibernetici profită și creează site-uri false, cu oferte atractive. Un simplu click ne poate lasă fără bani și nici produsul comandat nu va ajunge vreodată. Specialiștii recomandă să fie verificată sursa mesajelor primite pe e-mail cu diferite oferte.
Fără drone, forțele NATO se pot confrunta cu un „cocktail” de atacuri mortale ale Rusiei. General român: „Nu există alternativă” # Digi24.ro
După o serie de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al NATO, și utilizarea lor pe scară largă pe câmpurile de luptă din Ucraina, Alianța militară occidentală a început să testeze drone și tehnologii anti-drone pe flancul estic, înainte de a le integra în sistemul său de apărare aeriană anul viitor, relatează Euractiv.
De ce vor susținătorii evangheliști ai lui Donald Trump ca președintele SUA să trimită armata în Nigeria # Digi24.ro
Președintele SUA a amenințat că va trimite armata cu „armele în mână” dacă Nigeria nu va face mai mult pentru a proteja creștinii de militanții islamiști, scrie The Times într-o analiză care încearcă să explice care este interesul lui Donald Trump pentru țara vest-africană.
Cum se calculează pensia minimă. Cine primește puncte de stabilitate și în ce condiții se folosesc # Digi24.ro
Pensia minimă garantată, în valoare de 1.281 de lei în anul 2025, este acordată persoanelor care au realizat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii. Calculul pensiei ține cont de mai mulți factori printre care venitul lunar asigurat, punctajul obținut și valoarea punctului de referință
Singurul lider militant pe care Israelul nu l-a putut ucide. Cum a reușit comandantul luptătorilor Houthi să scape mereu cu viață # Digi24.ro
În ultimii doi ani, Israelul i-a ucis sau rănit pe mulți dintre liderii celor mai puternici inamici ai săi: Hamas, Hezbollah și Iran. Însă nu a reușit să îl elimine și pe liderul rebelilor Houthi din Yemen, considerat de susținătorii săi drept ultimul lider militant din Orientul Mijlociu care continuă să lupte contra Israelului și aliaților săi, reușind până acum să scape cu viață după nenumărate atacuri lansate împotriva grupării sale.
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina # Digi24.ro
În 2025, Vagan Safarian, în vârstă de 64 de ani, care aștepta procesul pentru dublă omucidere, a scris o cerere prin care își exprima dorința de a semna un contract cu Ministerul Apărării al Federației Ruse și de a pleca la război împotriva Ucrainei. Cu doar câțiva ani în urmă, Safarian a fost eliberat din colonia penitenciară, unde a petrecut 18 ani pentru o altă crimă. Nu voia să se întoarcă după gratii, iar dorința lui a fost îndeplinită. Potrivit unor surse media, în primăvara anului 2025, dosarul penal al lui Safarian a fost suspendat, iar el însuși a plecat ca membru al unei unități de asalt în așa-numita „zonă SVO”.
„Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok # Digi24.ro
Molecule, o pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să folosească pastilele care „te fac să uiți de mâncare”. Dar, cu toate că vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare foarte grave și au ajuns la spital.
Tot mai mulți americani cred că un politician ar putea fi asasinat în următorii ani și consideră violența politică justificată (sondaj) # Digi24.ro
Un sondaj realizat de POLITICO și Public First arată că americanii se tem tot mai mult de escaladarea violenței politice. Peste jumătate dintre respondenți cred că un politician va fi asasinat în următorii ani, iar aproape un sfert consideră că, în anumite cazuri, violența este justificată.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o competiție de putere soft” # Digi24.ro
La trei secole după ce Petru cel Mare a ridicat prima biserică a imperiului său rus în Sankt Petersburg, noua catedrală ortodoxă din București este cea mai mare de acest gen, scrie The Times într-o analiză privind implicațiile noului simbol al ordotdoxiei de la București în lumea creștină pe care Rusia vrea s-o domine și modul în care Moscova a primit inaugurarea din 26 octombrie.
„Sunt cel mai norocos om, dar am pierdut totul”. Supraviețuitorul dezastrului Air India dezvăluie chinul suferit după accident # Digi24.ro
Singurul supraviețuitor al zborului Air India 171, care s-a prăbușit în luna iunie la scurt timp după decolarea din Ahmedabad cu 242 de persoane la bord, a spus că se simte ca „cel mai norocos om” în viață, dar că suferă fizic și psihic, în primul său interviu după revenirea în Marea Britanie.
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul inteligenței artificiale: autoritățile de la Bruxelles nu au stabilit încă modul în care ChatGPT se încadrează în legislația digitală existentă. Deși utilizarea chatbotului OpenAI crește rapid, aplicarea Legii Serviciilor Digitale ar putea fi amânată până în 2026, în timp ce riscurile asociate AI devin tot mai evidente.
07:10
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța # Digi24.ro
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse acasă. Osemintele vor fi repatriate din Franța. Alexandru Ghica este domnitorul care și-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale si cel care a înființat Jandarmeria Română în 1850. La mai mult de un secol și jumătate de la moartea sa, autoritățile pregătesc o ceremonie specială. „E reparația unei file de istorie”, spune primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.
Mai multe țări, inclusiv SUA, cer interzicerea folosirii mercurului în plombele dentare până în 2030. UE deja le-a interzis # Digi24.ro
Numeroase ţări, inclusiv Statele Unite, au lansat luni un apel privind interzicerea utilizării mercurului în amalgamurile dentare începând din 2030, exprimându-şi astfel sprijinul faţă de o propunere a unor state africane. Cea de-a şasea reuniune a Conferinţei părţilor din cadrul Convenţiei de la Minamata privind mercurul (COP-6), care are loc în această săptămână la Geneva, va examina totodată modalităţi mai eficiente de luptă împotriva produselor cosmetice cu rol de albire şi care conţin acest produs considerat extrem de toxic de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).
Estonia, ironii la adresa Rusiei, după un incident pe râul Narva: „Wagner mărşăluieşte din nou către Moscova?” # Digi24.ro
O navă aparţinând Pazei de Coastă a Rusiei, care naviga cu un pavilion aparţinând grupării paramilitare ruse Wagner, în weekend, pe râul Narva - care desparte Estonia şi Rusia -, a devenit ținta ironiilor autorităților de la Tallinn.
Cătălin Drulă îi răspunde Ancăi Alexandrescu: Are un discurs comun cu Grindeanu. Asta spune multe # Digi24.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat luni seară, la Digi24, că Anca Alexandrescu „are un discurs comun cu domnul Grindeanu”. „Cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere”, a spus el, după criticile candidatei susținute de AUR la funcția de primar general al municipiului București.
Bogdan Ivan cere modificarea legislației în domeniul energiei: Traderi cu două laptopuri fac profituri uriașe pe spatele românilor # Digi24.ro
Bogdan Ivan a declarat că este necesară modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie. Ministrul Energiei a precizat că, în acest moment, există reguli imorale, însă care nu sunt interzise. El a susținut că este nevoie de „o forţă uriaşă a statului român” şi de colaborare între instituţii şi partide pentru a realiza acest lucru.
Premieră medicală: Un cuplu, care a încercat aproape două decenii să aibă un copil, a reușit cu ajutorul inteligenței artificiale # Digi24.ro
Cercetătorii de la Universitatea Columbia, din Statele Unite, au reuşit o premieră medicală: prima sarcină obţinută printr-o metodă de fertilizare asistată de inteligenţă artificială (AI). Tehnica, numită STAR (Sperm Tracking and Recovery), permite identificarea şi recuperarea spermatozoizilor viabili chiar şi la bărbaţii cu azoospermie - o formă severă de infertilitate masculină.
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat luni decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dat câștig de cauză ANAF în dosarul „Micula”. Nazare a declarat că hotărârea demonstrează faptul că statul român dispune de toate instrumentele necesare pentru a recupera ajutoarele de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro.
Israelul a predat trupurile a 45 de palestinieni, anunță Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii care operează în Fâşia Gaza sub controlul Hamas a anunţat, luni, că Israelul a predat 45 de trupuri de palestinieni în cadrul acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie în teritoriul palestinian, informează AFP, potrivit Agerpres.
Drulă, replică pentru PSD și AUR, care au cerut suspendarea lui Nicușor Dan: „Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo” # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă le-a recomandat celor din PSD și AUR „să bea ceaiuri calmante”, după ce reprezentanți ai celor două partide au vorbit de nevoia de „suspendare” a lui Nicușor Dan, ca reacție la prezența președintelui la lansarea candidaturii lui Drulă pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică”, a spus acesta despre Nicușor Dan.
PNL și USR au candidat comun la șefia Consiliului Judeţean Buzău. Cine este Mihai Răzvan Moraru # Digi24.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment inedit în politica locală: este prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
Administraţia Trump taie la jumătate ajutorul alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului bugetar # Digi24.ro
Administraţia Trump a anunțat luni că ajutorul alimentar de care beneficiază aproximativ 42 de milioane de americani urmează să fie redus în noiembrie, din cauza blocajului bugetar la nivel federal.
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, a fost găsit, luni, împuşcat în cap de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
Friedrich Merz: Războiul civil în Siria s-a terminat, sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil migranţilor sirieni veniţi în Germania. Afirmația cancelarului pare să-l contrazică pe ministrul său de externe, Johann Wadephul, care şi-a exprimat vineri la Damasc îndoiala că sirienii ar putea reveni în ţara lor în viitorul apropiat, date fiind distrugerile provocate de război.
Fritz: „Dacă PSD crede că deficitul și problemele cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înșală” # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat că PSD se înșală dacă își închipuie că problemele României, mai exact cele privind deficitul și bugetul, vor dispărea odată cu plecarea lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului. Liderul USR a adăugat că „această retorică anti-Bolojan arată că unii nu au înțeles gravitatea situației”.
Cristian Diaconescu: Pentru Rusia, un război cu NATO e „mult mai iminent decât era în urmă cu câteva luni” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat luni, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că pentru Rusia, un război cu NATO e „mult mai iminent decât era în urmă cu câteva luni”. În ce privește decizia Administrației Trump de a retrage o brigadă de soldați americani din România, Diaconescu spune că e important dialogul cu americanii și avertizează că „nu putem rămâne pasivi”.
Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce Maria Zaharova a ironizat prăbuşirea turnului medieval din centrul Romei # Digi24.ro
Ministerul italian de Externe a anunţat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbuşirea unui turn medieval din centrul Romei, relatează agenţia EFE.
Averea celor mai bogați 10 americani a crescut cu aproape 700 de miliarde de dolari de când Trump a redevenit președinte # Digi24.ro
Averile celor mai bogați zece oameni din Statele Unite au crescut cu aproape 700 de miliarde de dolari de când Donald Trump a redevenit președinte, la începutul acestui an, relatează The Independent citând un raport al Oxfam America.
ANAF: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF și a menţinut măsurile asigurătorii asupra companiilor fraților Micula, SC European Food SA şi SC Transilvania General Import Export SRL, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula.
Anca Alexandrescu candidează oficial la Primăria Capitalei cu susținerea AUR. „Le vom da lovitura de grație statului paralel” # Digi24.ro
Consiliul Național al AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată a partidului la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a afirmat ea.
Ce spune Trump despre măsurile luate de regele Charles împotriva fratelui său, Andrew, după scandalul Epstein # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump spune că îi pare rău pentru familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, din cauza legăturilor acestuia din urmă cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.
Încep lucrările pentru alimentarea cu gaze a locuințelor afectate de explozia din Rahova. „Au zis să ne mulțumim dacă avem de Revelion” # Digi24.ro
La peste două săptămâni de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, încep lucrările pentru a realimenta cu gaze locuințele afectate. Mai ales că locatarii de pe scările mai puțin afectate vor să revină cât mai repede acasă. 3 oameni au murit și alți 15 au fost răniți în urma deflagrației, iar pagubele sunt uriașe.
Deputatul PSD de Brăila Florin Mircea și-a dat demisia din Parlament, acesta anunţând conducerea Camerei că renunţă la mandat.
OMS cere măsuri urgente pentru finanțarea sănătății. Sistemele medicale din zeci de țări sunt în pericol # Digi24.ro
Organizația Mondială a Sănătății a avertizat luni că lumea se confruntă cu o urgență globală în finanțarea sănătății, în contextul reducerilor drastice ale ajutorului internațional. Potrivit OMS, peste 70% dintre țările cu venituri mici și medii se confruntă deja cu perturbări grave ale serviciilor medicale de bază.
Fosta ministră de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial.
Vânătorul de mine cumpărat de România de la Marina Regală Britanică a ajuns în portul militar Constanța # Digi24.ro
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fostă navă a Marinei Regale Britanice, a acostat luni în portul militar Constanţa, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române.
Comisia pentru securitate naţională din Parlamentul israelian a aprobat o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru „terorişti” # Digi24.ro
Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect de lege care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor „teroriste”. Măsura este susţinută de ministrul israelian al securităţii naţionale de extremă dreapta, Itamar Ben Gvir.
Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: CSM poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci să dea un aviz în 24, 48 de ore # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv, în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.
O întâlnire Putin-Zelenski poate avea loc la finalul lunii noiembrie, spune președintele finlandez # Digi24.ro
Următoarea ocazie pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, în Africa de Sud, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb, potrivit RBC Ukraine.
Turcan, despre planul Guvernului de a reduce numărul muncitorilor străini: „O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri” # Digi24.ro
Raluca Turcan a criticat intenția Guvernului de a reduce contingentul de muncitori străini în 2026. Fosta ministră a Muncii a declarat că măsura ar fi „o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe”, în condițiile în care companiile românești au nevoie acută de forță de muncă, iar unele dintre ele se pregătesc să își mute activitatea în alte state.
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă.
O statuie uriașă a lui Ivan cel Groaznic va fi inaugurată în Rusia de Ziua Unității Naționale # Digi24.ro
Orașul Vologda, situat în nord-vestul Rusiei, a ridicat o statuie de nouă metri a țarului Ivan al IV-lea, cunoscut ca Ivan cel Groaznic, relatează luni The Moscow Times. Monumentul, care îl omagiază pe unul dintre cei mai controversați conducători din istoria Rusiei, va fi inaugurat pe 4 noiembrie.
Radu Miruță: Guvernul analizează toate ofertele pentru drone, armament și salvarea șantierului naval Mangalia, prin programul SAFE # Digi24.ro
Radu Miruţă a anunțat, referitor la programul SAFE al UE, că Guvernul analizează toate ofertele posibilie, fiind discuții pentru zona navală, ca să fie salvat șantierul Mangalia, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi pentru drone. Ministrul Economiei a adăugat că a primit de la Ministerul Apărării criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la ministerul său este căutată cea mai bună variantă comercială pentru statul român.
Preşedintele Letoniei retrimite în Parlament controversata lege privind retragerea din Convenţia asupra violenţei împotriva femeilor # Digi24.ro
Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a decis luni să retrimită Parlamentului pentru reexaminare o lege extrem de controversată privind retragerea țării din Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
Miruţă, despre contractul cu Rheinmetall: „Am introdus obligaţia de a implica furnizorii din lanţul de producţie local” # Digi24.ro
Producătorul german Rheinmetall, care va construi o fabrică de pulberi pentru muniţie în judeţul Braşov, va fi obligat să implice furnizorii locali din lanţul de producţie, a anunțat luni ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă. El spune că această condiție contractuală înseamnă o extindere a zonei economice nu numai pentru industria de armament, ci și pentru alte industrii.
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu # Digi24.ro
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță sunt umăr la umăr în preferințele de vot ale bucureștenilor, pentru funcția de primar general, potrivit unui sondaj comandat de PNL la finalul lunii octombrie, fiind despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale. După candidații PNL și PSD, următorii în intențiile de vot sunt Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.
