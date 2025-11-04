Ucraina a atacat o uzină din Rusia, aflată la 1.500 de km de graniţă. Moscova susține că a doborât 83 de drone în atacurile inamice
Digi24.ro, 4 noiembrie 2025 10:50
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
11:20
Corupția, principala problemă a Ucraine în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene # Digi24.ro
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi.
11:20
Astronauţii de pe stația spațială chineză au primt un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi # Digi24.ro
Cuptorul cu aer cald livrat la bordul staţiei spaţiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcţioneze, conform unei înregistrări video devenită virală, în care astronauţii pot fi văzuţi savurând pentru prima dată aripioare de pui şi fripturi proaspăt preparate, transmite marţi agenţia Xinhua, scrie Agerpres.
Acum 30 minute
11:10
Leucemiile sunt boli ale sângelui care afectează celulele albe, alterând funcția imunitară și producția normală de celule sanguine. Care pot fi cauzele, ce simptome pot prezenta pacienții, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.
11:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
Acum o oră
10:50
Polonia vrea să aibă propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale” # Digi24.ro
Polonia intenționează să înceapă construirea unui sistem național anti-drone în câteva luni, fără a aștepta inițiativa Uniunii Europene privind „zidul anti-drone”, a declarat ministrul adjunct al Apărării al țării, relatează Bloomberg.
10:50
Un accident a avut loc marți, în cartierul Drumul Taberei din București, între un tramvai şi un autobuz. Opt persoane au fost rănite.
10:50
Ucraina a atacat o uzină din Rusia, aflată la 1.500 de km de graniţă. Moscova susține că a doborât 83 de drone în atacurile inamice # Digi24.ro
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează Reuters.
10:50
Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la Pentagon, tulburându-i priorităţile. „Avem planuri foarte secrete” # Digi24.ro
Când preşedintele Donald Trump a lansat o ameninţare surprinzătoare în acest weekend pe reţelele sociale, afirmând că va lansa atacuri în Nigeria, secretarul său al Apărării a răspuns rapid: „Da, să trăiţi”. Însă mai mulţi oficiali ai Pentagonului care au vorbit cu Reuters sub acoperirea anonimatului au descris sentimentul de şoc provocat de ordinele lui Trump, în timp ce încearcă să înţeleagă obiectivele unei administraţii care, în ultimele luni, a ridicat la rang de prioritate probleme care înainte erau lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.
10:40
Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi.
Acum 2 ore
10:20
Schimbări bruște ale vremii în România: meteorologii anunță ploi și ninsori. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat marți, la Digi24, că vremea se răcește de astăzi, iar temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius. Meteorologul a precizat că în weekend sunt posibile mai multe ploi și temperaturi ușor mai scăzute. De la jumătatea lunii, în zonele montane sunt așteptate ninsori și „nu este exclus ca în sud și est să apară și precipitații mixte”, a spus Georgescu.
10:20
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit, marţi dimineaţă, într-un parc din municipiul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a survenit decesul.
10:10
Încă un oraș mare din România a anunțat că va renunța la artificiile de Revelion. Constanța se alătură unei liste din care mai fac parte Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov, informează Digi24.
10:00
Fișe medicale din pix pentru lucru la înălțime, eliberate de mai multe cadre medicale din Craiova. Percheziții în Dolj, Olt și Sibiu # Digi24.ro
Mai multe cadre medicale din Craiova, angajate ale unei clinici, sunt suspectate că, între 2024 și 2025, au eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime unor oameni, fără ca aceștia să fi trecut printr-o evaluare medicală. Oamenii legii au făcut 11 percheziții în acest caz, conform News.ro.
10:00
„Șeful statului” nord-coreean, care a servit sub trei membri ai familiei Kim, a murit. Cine a fost Kim Yong Nam # Digi24.ro
Kim Yong Nam, fostul șef ceremonial al statului nord-coreean și susținător pe tot parcursul vieții sale al dinastiei conducătoare, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit presei de stat de la Phenian, trabnsmite BBC News.
09:50
Forțele ucrainene au recucerit teritoriul ocupat de Rusia într-o zonă strategică cheie a frontului din Donbas, a declarat comandantul suprem al armatei ucrainene.
09:50
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa # Digi24.ro
Un individ din Craiova și-a făcut un sistem paralel de alimentare cu apă. El a săpat un puț și a racordat ilegal zeci de familii la propria rețea improvizată. A creat și propriul sistem de canalizare, în care apele uzate erau colectate într-o fosă uriașă. Totul a funcționat, ilegal, vreme de patru ani.
09:40
Diane Ladd, actriţă nominalizată de trei ori la Oscar pentru rolurile sale din „Alice Doesn’t Live Here Anymore”, „Wild at Heart” şi „Rambling Rose”, a murit luni la reşedinţa sa din Ojai, California, a confirmat pentru Variety un reprezentant al fiicei sale, Laura Dern. Ladd avea 89 de ani.
09:30
De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk”. DeepState: „Situația este pe punctul de a deveni critică” # Digi24.ro
Forțele ruse au avansat în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anunțat luni Ministerul Apărării rus. Pokrovsk este un oraș pe care Rusia încearcă să-l cucerească de peste un an, conform Independent.
Acum 4 ore
09:20
Atacuri rusești la nord de Dunăre. MApN a ridicat patru avioane cu misiunea de „angajare a ţintelor dacă pătrundeau în spaţiul aerian” # Digi24.ro
Ministerul Apărării a anunţat, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru „angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.
09:00
Un avion a rămas blocat pe pista aeroportului din Cluj, după aterizare. Unul dintre piloți a fost luat cu ambulanța, inconștient # Digi24.ro
Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare. Unul dintre piloţi ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie deocamdată exact ce a păţit. Două avioane au fost direcţionate către Sibiu, unde au alimentat şi ulterior au revenit la Cluj.
09:00
Cei trei oameni arestați preventiv după explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova cer să fie lăsați în libertate. Au ajuns după gratii un angajat de la Distrigaz și doi de la firma chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze. Aceștia sunt acuzați de procurori că nu și-ar fi făcut bine treaba, ceea ce a dus la tragedia în care trei femei au murit.
09:00
Donna Jean Godchaux-MacKay, o mezzo-soprană care a asigurat backing vocals pentru melodii clasice ale anilor 1960 precum „Suspicious Minds” şi „When a Man Loves a Woman” şi a fost solistă a formaţiei Grateful Dead pentru o mare parte a anilor 1970, a murit la vârsta de 78 de ani.
08:50
Ce amendă poți lua dacă jignești un angajat al statului. Proiect de lege care penalizează comportamentul nepotrivit # Digi24.ro
Respectul față de angajații statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Guvernul susține un proiect care sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici. Amenzile pot ajunge până la 20.000 lei, informează Digi24.
08:50
Cel puțin șapte alpiniști, dintre care cinci străini și doi nepalezi, au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vârf din Himalaya, în nord-estul Nepalului, a declarat agenția de expediții Seven Summit Treks, potrivit BBC News.
08:40
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 4 noiembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 3 noiembrie - 1 decembrie 2025.
08:20
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte # Digi24.ro
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.
08:00
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane vizate pentru audieri. Ce prejudicii sunt în cauzele anchetate # Digi24.ro
Peste două sute de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice. Prejudiciul estimativ este de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro și 283.000 dolari.
07:50
Podul peste Dunăre de la Girugiu - Ruse se închide azi la ora 09:00 pentru 12 ore. Rute alternative # Digi24.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide, marţi, de la ora 09.00 până la ora 21.00 pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, până miercuri dimineaţă, vor fi impuse restricţii. Şoferii sunt sfătuiţi să aleagă rute alternative.
Acum 6 ore
07:10
Povestea „miresei-copil” care și-a ucis soțul violent pentru a-și salva copilul, iar acum trebuie să plătească pentru a trăi # Digi24.ro
O tânără căsătorită la doar 12 ani riscă să fie executată în Iran pentru uciderea soțului ei abuziv, dacă nu reușește să strângă 10 miliarde de tomani (aproximativ 90.000 de euro) pentru a-i plăti familiei victimei despăgubiri până la termenul limită din decembrie, relatează The Guardian.
07:10
„E plin internetul de păcăleli”. Sezonul superofertelor a început. Cum să evităm țepele online de Black Friday # Digi24.ro
A început sezonul reducerilor de Black Friday, iar capcanele sunt la tot pasul. Infractorii cibernetici profită și creează site-uri false, cu oferte atractive. Un simplu click ne poate lasă fără bani și nici produsul comandat nu va ajunge vreodată. Specialiștii recomandă să fie verificată sursa mesajelor primite pe e-mail cu diferite oferte.
07:10
Fără drone, forțele NATO se pot confrunta cu un „cocktail” de atacuri mortale ale Rusiei. General român: „Nu există alternativă” # Digi24.ro
După o serie de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al NATO, și utilizarea lor pe scară largă pe câmpurile de luptă din Ucraina, Alianța militară occidentală a început să testeze drone și tehnologii anti-drone pe flancul estic, înainte de a le integra în sistemul său de apărare aeriană anul viitor, relatează Euractiv.
07:10
De ce vor susținătorii evangheliști ai lui Donald Trump ca președintele SUA să trimită armata în Nigeria # Digi24.ro
Președintele SUA a amenințat că va trimite armata cu „armele în mână” dacă Nigeria nu va face mai mult pentru a proteja creștinii de militanții islamiști, scrie The Times într-o analiză care încearcă să explice care este interesul lui Donald Trump pentru țara vest-africană.
07:10
Cum se calculează pensia minimă. Cine primește puncte de stabilitate și în ce condiții se folosesc # Digi24.ro
Pensia minimă garantată, în valoare de 1.281 de lei în anul 2025, este acordată persoanelor care au realizat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii. Calculul pensiei ține cont de mai mulți factori printre care venitul lunar asigurat, punctajul obținut și valoarea punctului de referință
07:10
Singurul lider militant pe care Israelul nu l-a putut ucide. Cum a reușit comandantul luptătorilor Houthi să scape mereu cu viață # Digi24.ro
În ultimii doi ani, Israelul i-a ucis sau rănit pe mulți dintre liderii celor mai puternici inamici ai săi: Hamas, Hezbollah și Iran. Însă nu a reușit să îl elimine și pe liderul rebelilor Houthi din Yemen, considerat de susținătorii săi drept ultimul lider militant din Orientul Mijlociu care continuă să lupte contra Israelului și aliaților săi, reușind până acum să scape cu viață după nenumărate atacuri lansate împotriva grupării sale.
07:10
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina # Digi24.ro
În 2025, Vagan Safarian, în vârstă de 64 de ani, care aștepta procesul pentru dublă omucidere, a scris o cerere prin care își exprima dorința de a semna un contract cu Ministerul Apărării al Federației Ruse și de a pleca la război împotriva Ucrainei. Cu doar câțiva ani în urmă, Safarian a fost eliberat din colonia penitenciară, unde a petrecut 18 ani pentru o altă crimă. Nu voia să se întoarcă după gratii, iar dorința lui a fost îndeplinită. Potrivit unor surse media, în primăvara anului 2025, dosarul penal al lui Safarian a fost suspendat, iar el însuși a plecat ca membru al unei unități de asalt în așa-numita „zonă SVO”.
07:10
„Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok # Digi24.ro
Molecule, o pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să folosească pastilele care „te fac să uiți de mâncare”. Dar, cu toate că vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare foarte grave și au ajuns la spital.
07:10
Tot mai mulți americani cred că un politician ar putea fi asasinat în următorii ani și consideră violența politică justificată (sondaj) # Digi24.ro
Un sondaj realizat de POLITICO și Public First arată că americanii se tem tot mai mult de escaladarea violenței politice. Peste jumătate dintre respondenți cred că un politician va fi asasinat în următorii ani, iar aproape un sfert consideră că, în anumite cazuri, violența este justificată.
07:10
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o competiție de putere soft” # Digi24.ro
La trei secole după ce Petru cel Mare a ridicat prima biserică a imperiului său rus în Sankt Petersburg, noua catedrală ortodoxă din București este cea mai mare de acest gen, scrie The Times într-o analiză privind implicațiile noului simbol al ordotdoxiei de la București în lumea creștină pe care Rusia vrea s-o domine și modul în care Moscova a primit inaugurarea din 26 octombrie.
07:10
„Sunt cel mai norocos om, dar am pierdut totul”. Supraviețuitorul dezastrului Air India dezvăluie chinul suferit după accident # Digi24.ro
Singurul supraviețuitor al zborului Air India 171, care s-a prăbușit în luna iunie la scurt timp după decolarea din Ahmedabad cu 242 de persoane la bord, a spus că se simte ca „cel mai norocos om” în viață, dar că suferă fizic și psihic, în primul său interviu după revenirea în Marea Britanie.
07:10
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul inteligenței artificiale: autoritățile de la Bruxelles nu au stabilit încă modul în care ChatGPT se încadrează în legislația digitală existentă. Deși utilizarea chatbotului OpenAI crește rapid, aplicarea Legii Serviciilor Digitale ar putea fi amânată până în 2026, în timp ce riscurile asociate AI devin tot mai evidente.
07:10
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța # Digi24.ro
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi aduse acasă. Osemintele vor fi repatriate din Franța. Alexandru Ghica este domnitorul care și-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale si cel care a înființat Jandarmeria Română în 1850. La mai mult de un secol și jumătate de la moartea sa, autoritățile pregătesc o ceremonie specială. „E reparația unei file de istorie”, spune primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.
Acum 12 ore
00:00
Mai multe țări, inclusiv SUA, cer interzicerea folosirii mercurului în plombele dentare până în 2030. UE deja le-a interzis # Digi24.ro
Numeroase ţări, inclusiv Statele Unite, au lansat luni un apel privind interzicerea utilizării mercurului în amalgamurile dentare începând din 2030, exprimându-şi astfel sprijinul faţă de o propunere a unor state africane. Cea de-a şasea reuniune a Conferinţei părţilor din cadrul Convenţiei de la Minamata privind mercurul (COP-6), care are loc în această săptămână la Geneva, va examina totodată modalităţi mai eficiente de luptă împotriva produselor cosmetice cu rol de albire şi care conţin acest produs considerat extrem de toxic de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).
00:00
Estonia, ironii la adresa Rusiei, după un incident pe râul Narva: „Wagner mărşăluieşte din nou către Moscova?” # Digi24.ro
O navă aparţinând Pazei de Coastă a Rusiei, care naviga cu un pavilion aparţinând grupării paramilitare ruse Wagner, în weekend, pe râul Narva - care desparte Estonia şi Rusia -, a devenit ținta ironiilor autorităților de la Tallinn.
3 noiembrie 2025
23:50
Cătălin Drulă îi răspunde Ancăi Alexandrescu: Are un discurs comun cu Grindeanu. Asta spune multe # Digi24.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat luni seară, la Digi24, că Anca Alexandrescu „are un discurs comun cu domnul Grindeanu”. „Cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere”, a spus el, după criticile candidatei susținute de AUR la funcția de primar general al municipiului București.
23:40
Bogdan Ivan cere modificarea legislației în domeniul energiei: Traderi cu două laptopuri fac profituri uriașe pe spatele românilor # Digi24.ro
Bogdan Ivan a declarat că este necesară modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie. Ministrul Energiei a precizat că, în acest moment, există reguli imorale, însă care nu sunt interzise. El a susținut că este nevoie de „o forţă uriaşă a statului român” şi de colaborare între instituţii şi partide pentru a realiza acest lucru.
23:30
Premieră medicală: Un cuplu, care a încercat aproape două decenii să aibă un copil, a reușit cu ajutorul inteligenței artificiale # Digi24.ro
Cercetătorii de la Universitatea Columbia, din Statele Unite, au reuşit o premieră medicală: prima sarcină obţinută printr-o metodă de fertilizare asistată de inteligenţă artificială (AI). Tehnica, numită STAR (Sperm Tracking and Recovery), permite identificarea şi recuperarea spermatozoizilor viabili chiar şi la bărbaţii cu azoospermie - o formă severă de infertilitate masculină.
23:10
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că ANAF a acţionat corect” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat luni decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dat câștig de cauză ANAF în dosarul „Micula”. Nazare a declarat că hotărârea demonstrează faptul că statul român dispune de toate instrumentele necesare pentru a recupera ajutoarele de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro.
23:00
Israelul a predat trupurile a 45 de palestinieni, anunță Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii care operează în Fâşia Gaza sub controlul Hamas a anunţat, luni, că Israelul a predat 45 de trupuri de palestinieni în cadrul acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie în teritoriul palestinian, informează AFP, potrivit Agerpres.
23:00
Drulă, replică pentru PSD și AUR, care au cerut suspendarea lui Nicușor Dan: „Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo” # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă le-a recomandat celor din PSD și AUR „să bea ceaiuri calmante”, după ce reprezentanți ai celor două partide au vorbit de nevoia de „suspendare” a lui Nicușor Dan, ca reacție la prezența președintelui la lansarea candidaturii lui Drulă pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Este un om politic, conform Constituției. Nu este monarh, nu este dincolo de politică”, a spus acesta despre Nicușor Dan.
22:40
PNL și USR au candidat comun la șefia Consiliului Judeţean Buzău. Cine este Mihai Răzvan Moraru # Digi24.ro
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment inedit în politica locală: este prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.