Corupția, principala problemă a Ucraine în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene

Echipele Distrigaz Sud Reţele încep marţi săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuţie a gazelor naturale şi reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona străzii Vicina, sectorul 5 al Capitalei, unde s-a produs explozia din 17 octombrie, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi. Potrivit companiei, alimentarea cu gaze naturale la acest bloc va fi reluată doar după ce firme autorizate ANRE şi contractate de către clienţi vor verifica instalaţiile din apartamente şi vor atesta că acestea funcţionează în siguranţă. În cazul consumatorilor din ansamblul de blocuri afectat de explozie alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează compania.