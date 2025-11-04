Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte

18:40

Radu Miruţă a anunțat, referitor la programul SAFE al UE, că Guvernul analizează toate ofertele posibilie, fiind discuții pentru zona navală, ca să fie salvat șantierul Mangalia, pentru maşina de lupta infanteriei, pentru arma de asalt şi pentru drone. Ministrul Economiei a adăugat că a primit de la Ministerul Apărării criteriile operaţionale pe care aceste produse trebuie să le îndeplinească, iar la ministerul său este căutată cea mai bună variantă comercială pentru statul român.