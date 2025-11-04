Se reabilitează alte trei microzone din Sectorul 6. Reparațiile ajung în zonele Str. Brașov, Str. Liniei și Str. Dezrobirii
B365.ro, 4 noiembrie 2025 17:20
Administrația de sector anunță că vor fi reabilitate alte trei microzone din Sectorul 6. De această dată, lucrările ajung în perimetrele Strada Brașov, Strada Liniei și Strada Dezrobirii. De asemenea, continuă lucrările și la microzona
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:40
Ghid complet pentru Baccarat: Jocul popular în Asia câștigă popularitate la nivel mondial (P) # B365.ro
Deși își are originile în Italia, în jurul anilor 1400, Baccarat este un joc de cărți din cazinouri popular mai degrabă în Asia. În ultimii ani, popularitatea jocului a crescut însă la nivel mondial, inclusiv
Acum 2 ore
16:20
FOTO | Violență în stația de metrou Piața Unirii 2. Un bărbat a lovit cu putere un agent, după o ceartă la turnicheți. Momentul, filmat de camerele Metrorex de supraveghere # B365.ro
Incident violent la stația de metrou Piața Unirii 2: un agent de pază de la metrou a fost lovit în plină figură de un bărbat, după un conflict cu acesta. Poliția Capitalei s-a sesizat din
16:00
Restricții de circulație pe A0 – Autostrada Bucureștiului și pe DN 1A, între Centura Capitalei și Șos. Chitila-Mogoșoaia. Se fac diferite lucrări # B365.ro
Centrul Infotrafic îi anunță pe șoferi că sunt restricții de circulație pe Autostrada Bucureștiului A0, dar și pe DN 1A, între Centura Capitalei și Șoseaua Chitila-Mogoșoaia. Se fac diferite lucrări, iar oamenii legii îi sfătuiesc
Acum 4 ore
14:30
VIDEO | Dl. Băluță vrea să facă tot Bucureștiul „frumos și eficient” ca S4. Promite parcări Park&Ride ca la Tudor Arghezi în toate stațiile de metrou din oraș # B365.ro
Daniel Băluță, candidatul din partea PSD pentru Primăria Capitalei, laudă proiectul parcării de tip Park&Ride de la stația de metrou Tudor Arghezi din Sectorul 4 și spune că toate stațiile de metrou din București trebuie
14:00
ALERTĂ | Liceul Tehnologic Theodor Pallady, evacuat acum, din cauza unui miros puternic de gaze. Pompieri, SMURD și polițiști la fața locului # B365.ro
Liceul Tehnologic Theodor Pallady din București, Sectorul 3, a fost evacuat cu puțin urm, din cauza unui puternic miros de gaze. Suspectă este o conductă de gaz din afara unității de învățământ, potrivit unor informații
13:50
Când se închide, deschide și închide iar Catedrala Neamului, în perioada următoare. La această sesiune de vizitare, credincioșii și turiștii mai au doar o zi la dispoziție # B365.ro
Credincioșii care vor să se închine la Sfântul Altar al Catedralei o mai pot face până miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții. Patriarhia Română anunță că, în mai multe intervale de zile, lăcașul va fi
Acum 6 ore
13:20
Schimbarea la față a magazinelor Profi din București, care deja se transformă în Annabella. Cunoscutul retailer din Vâlcea a început să-și monteze siglele în Capitală # B365.ro
În locul unor magazine Profi din București au început să apară magazine Annabella, așa cum sunt prin Vâlcea. Retailerul român cunoscut în Vâlcea își face intrarea pe piața din Capitală. Magazine Profi din București devin
13:20
Decizia STB de a renunța la cele 40 de tramvaie noi de la Electroputere Pașcani, atacată la CNSC. Gruia Stoica: PMB de fapt nu are bani # B365.ro
Saga celor 40 de tramvaie pe care PMB ar fi trebuit să le cumpere de la Electroputere VFU Pașcani continuă. Acum, controversatul om de afaceri Gruia stoica, proprietarul Electroputere și al Grup Feroviar Român, a
13:00
FOTO | Blocaj total la ieșirea din Pantelimon pe Centura Capitalei. Accident grav în zona podului de la Fabrica de bere Tuborg # B365.ro
Un accident cu mai multe mașini s-a produs, la orele prânzului, pe Centura Capitalei, în zona podului de la Fabrica de bere Tuborg. Accident pe Centura Capitalei, în zona podului de la Fabrica de bere
12:40
Ciucu promite că scăpăm de iadul de pe Iuliu Maniu când pornim spre Pitești. Drumul Radial 1, care leagă Bulevardul Timișoara de A0, e iar subiect de mare actualitate # B365.ro
Se pregătește construirea DR1 (Drum Radial) Vest Expres, un drum de aproape 10 km care va oferi o ieșire rapidă din Capitală până în 2028-2029, reducând aglomerația de pe Bulevardul Iuliu Maniu, conform celor spune
12:10
ESENȚIAL | Distrigaz a început reparațiile la conducta din Rahova care a explodat acum aproape o lună. După lucrări, bucureștenii din zonă vor avea iar gaze # B365.ro
Echipele Distrigaz Sud Rețele au început astăzi, 4 noiembrie, săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuție a gazelor naturale și reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona unde a avut loc explozia
Acum 8 ore
10:40
Conducerea Metrorex ar putea lucra în stațiile de metrou, alături de angajații din teren. Ministrul Transporturilor taie “sporurile imorale” # B365.ro
Conducerea Metrorex este la un pas de mutare: aproximativ 280 de angajați sunt nevoiți să părăsească sediul din Palatul CFR și vor fi relocați în stații de metrou. Ministrul Transporturilor vrea tăierea „sporurilor de metrou"
10:40
BREAKING | Accident STB vs STB în Drumul Taberei: Un tramvai 41 a intrat într-un autobuz. Martor: 7 victime au fost transportate la spital # B365.ro
Astăzi, 4 octombrie s-a produs un accident între două mijloace de transport în comun STB, mai precis între un tramvai și un autobuz. Accidentul a avaut loc în zona Drumul Taberei și Strada Brașov. Martorii
10:20
ESENȚIAL | Șantierul de la Planșeul Unirii riscă să fie oprit din cauza datoriilor. Erbașu: Continuarea lucrărilor depinde de Ministerul Dezvoltării, proiectul este finanţat prin Anghel Saligny # B365.ro
Lucrările la planșeul Unirii s-ar putea suspenda din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny. Cauza ar fi facturile restante de aproape 135 miloane de lei. Lucrările de la Planșeul Unirii riscă
09:40
Călătorii din trenul de noapte București-Vatra Dornei au ajuns la destinația finală după 12 ore. A avut 3 ore întârziere din cauza locomotivei defecte # B365.ro
Bucureștenii și nu numai care au călătorit duminică, 2 noiembrie, cu trenul de noapte București-Vatra Dornei au trăit o povestre de coșmar. Locomotiva trenului aflată lșa tracțiune s-a defectat de mai multe ori, iar în
Acum 12 ore
09:00
Dl. Drulă nu e „fan sectoare”. Dacă ajunge pe locul lăsat liber de Nicușor Dan, ar vrea un București organizat mai ca la New York, care are un singur primar # B365.ro
Candidatul la Primăria Municipiului București, Cătălin Drulă afirmă că actuala structură administrativă a București-Ilfov, cu sectoare autonome fiscal, este învechită și propune un model cu o singură primăria și un singur leadership pentru întreaga regiune.
08:40
Cum ajungi să fii amendat în S3 pentru mașina parcată pe propriul loc de parcare. Mesajul unui bucureștean din S3 către Robert Negoiță, “Primarul 5 lei/ora” # B365.ro
Parcarea din Sectorul 3 (deseori, mai ales cea de reședință) este o saga cu regulamente care se schimbă și apoi se schimbă la loc, cu un program de curățenie vehement contestat de mulți bucureșteni (mulți
08:20
ESENȚIAL | Nu uitați, Șantierul M6 a închis complet un bulevard din București vreme de o lună. Bulevard din București. Ce variante avem cât sunt restricții pe Liviu Librescu # B365.ro
De luni, 3 noiembrie, traficul de pe Bulevardul Dr. Liviu Librescu din București a fost restricționat. Această măsură va fi aplicată până la data de 23 noiembrie. Toate aceste demersuri sunt realizate pentru lucările de
Acum 24 ore
04:00
Am lipsit câteva zile din localitate şi când m-am întors, surpriză, iar ne pregătim de alegeri. Mă rog, ştiam că ne pregătim e alegeri, dar de data asta pare că real e ziua cârtiţei, aceleaşi
3 noiembrie 2025
19:10
AUR decide azi ce candidat susține la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu e prezentă la ședința de la Parlament # B365.ro
Partidul AUR decide în această seară, într-o ședință la Parlament, pe cineva va susține pentru funcția de primar general al Bucureștiului. La ședință participă și Anca Alexandrescu, despre care mai mulți membri AUR au vorbit
19:00
Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, e în arest la domiciliu, iar soțul ei, arestat preventiv. Sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, după ce ar fi bătut doi bătrâni în București # B365.ro
Amalia Bellantonini, fostă membră SOS, a fost pusă sub arest la domiciliu, autoritățile l-au arestat preventiv pentru 30 de zile pe soțul ei. Cei doi și-au agresat vecinii, doi vârstnici de 66, respectiv 67 de
18:10
FOTO | Catedrala „Ce-ar fi fost dacă…” Bucureștenii își imaginează spitale, o parcare etajată și turnul din „Tinerii Titani” în locul celei mai mari biserici ortodoxe din lume # B365.ro
Mai mulți internauți și-au imaginat ce ar fi putut să se construiască în locul Catedralei Mântuirii Neamului, inaugurată săptămâna trecută cu mare fast, eveniment la care au participat sute de oficialități. Catedrala „Ce-ar fi fost
17:50
Patru linii STB de autobuz vor opri și în stația „Complex Titan” de pe Bd. Theodor Pallady. Modificarea intră în vigoare de miercuri # B365.ro
STB anunță călătorii că autobuzele 246, 405, 408 și 472 vor opri și-n stația „Complex Titan", amplasată pe Bd. Theodor Pallady, sensul dispre rond Anghel Saligny, spre Victor Brauner. Această nouă măsura va fi aplicată
Ieri
17:10
FOTO | Traficul pe DN1, într-o după-amiză de luni de coșmar superior. „Mâine iau la mine trebuincioase pentru sarmale, am timp să înfășor o oală mare ca pentru Crăciun” # B365.ro
Aglomerație, aglomerație, așa se descrie circulația pe DN1. Șoferii au format coloeane de mașini și traficul se desfășoară într-un ritm lent. Pe această arteră a fost impuse mai multe restricții pentru lucrările de la viitoarea
17:00
„Taxa pentru școală” pentru dezvoltatorii care vor să construiască blocuri în Sectorul 1. Cu cât ar urma să cotizeze la primărie # B365.ro
Dezvoltatorii imobiliari care vor să construiască locuințe în zonele din Sectorul 1 fără unități de învățământ de stat vor trebui să plătească contribuții la primărie, pentru ca administrația locală să construiască școli. Aceste măsuri au
16:30
Trei linii de tramvai sunt blocate pe Bd. Camil Ressu, la stația Piața Râmnicu Sărat. STB anunță o avarie în rețeaua de contact # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un tramvai 49 s-a blocat pe șine în intersecția Camil Ressu cu Liviu Rebreanu. În această situație, STB a anunțat călătorii că și liniile 23 și 27 sunt blocate pe
16:20
Black Friday de o lună la FineStore! Descoperă cele mai mari reduceri de prețuri din an la mii de băuturi rafinate (P) # B365.ro
Pasionații de băuturi fine primesc cea mai bună veste în noiembrie! Toată luna este Black Friday la FineStore, locul în care găsești oricând cele mai bune băuturi alcoolice la cele mai bune prețuri. Reducerile de
16:10
Deznădejdea câtorva mii de bucureșteni din Rahova, de două săptămâni fără apă caldă și căldură și tot de atunci cu amânări în Termo-Alert. Se gândesc să facă plângere la ANPC # B365.ro
De două săptămâni, zeci de blocuri din Rahova stau fără apă caldă și căldură. Bucureștenii spun că au avut parte de ele maximum două zile. Problemele au reapărut, iar locatarii nu pirmesc decât amânări și
16:10
FOTO | „A dispărut parcarea de la Universitate”, alertează un bucureștean. Niște stâlpișorți proaspăt montați arată clar că „aici nu se mai intră” # B365.ro
La Piața Universității chiar peste drum de Grad Hotel Bucharest a exista o parcare. Aceasta însă a fost desființată, iar în acea zonă au fost montați stâlpișori pentru blocarea accesului auto. Dispariția ei a fost
15:20
VIDEO | Imens, impresionant și disperat mesaj pentru șoferi, pe un bloc din București, pe Șoseaua Giurgiului. „Atenție la trafic! Nu te grăbi, în zonă sunt copii” # B365.ro
200 de persoane au participat, azi, la Marșul Siguranței Rutiere, la finalul căreia a fost inaugurat primul mural din România dedicat responsabilității în trafic. Un mural dedicat responsabilității în trafic a fost inaugurat pe Șoseaua
15:10
Răsturnare de situație în cazul livratorului bătut în stradă lângă București, în Popești Leordeni. După o șicanare în trafic, o femeie l-a amenințat, scuipat și l-a lovit cu un cablu # B365.ro
Un livrator srilankez a fost agresat de o femeie în Popești Leordeni de lângă București. Cearta s-ar fi iscat în urma unei situații din trafic. Bărbatul a decis să-și retragă plangerea de la poliție. Femeia
14:40
VIDEO | Dl. Negoiță, convins c-a plantat „Pădurea Alba Iulia” (câțiva pomi și-un snop de iarbă) și ne-a scăpat de încălzirea globală. Și fantasmagoria continuă: Aici era un deșert sterp # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, ne vorbește azi din pădurea Alba Iulia, „o zonă circulată, o zonă centrală, o zonă care era stearpă" și semăna cu un deșert de beton. Urcat pe un petic de
13:50
Autobuzul lui Moș Crăciun vine și iarna asta la București. O să plece din Piața Victoriei și o să tot aibă „Stații Instagram”, pentru că mereu sunt mulți doritori de poze # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii care anul trecut s-au bucurat de plimbările cu autocarul lui Moș Crăciun. Plimbările se reiau și anul acesta. În curând va fi anunțat programul. Bucureștenii se pot plimba și anul acesta
13:40
Cât faci din punctul A (Răzoare) în punctul B (Aviatorilor) dacă mergi pe jos, iei mașina sau folosești transportul în comun. Revelația dureroasă a unui bucureștean # B365.ro
De dimineață, străzile din București sunt pline de mașini. Situația traficului rareori se schimbă în Capitală. Deseori, se recomadă transportul public din București, pentru reducerea traficului și a poluării, dar nu se spune și că,
13:30
„Revoluția Galbenă” în traficul din București și un reminder de la Rutieră. Amenzi uriașe pentru șoferii care blochează intersecțiile pe zonele hașurate # B365.ro
În Capitală, șoferii care pătrund într-o intersecție și o blochează riscă amenzi de până la 2.000 de lei și 6 puncte penalizare. Conducătorii auto nu trebuie să intre în intersecție dacă spațiul din față nu
13:20
FOTO | A murit cimentul fără moarte cu care a pavat dl Negoiță trotuarul de pe Decebal, picamerele s-au întors. Bucureștean disperat: Locuim și o să locuim într-un veșnic șantier! # B365.ro
„Cine face și desface, toată ziua are ce face" ar putea să fie un bun slogan al lucrărilor făcute de mântuială în Sectorul 3. De data aceasta, primăria condusă de Robert Negoiță intervine pentru a
13:10
Vremea se răcește brusc în București și nu scăpăm nici de ploi. ANM anunță prognoza pentru următoarele zile # B365.ro
După atâtea zile cu soare și temperaturi ridicate, ANM ne anunță că vremea schimbă foaia în București: se răcește și vom avea parte și de ploi. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele zile. ANM: Vremea
12:40
Autobuzele 135, 311 și 330 nu mai circulă pe liniile de tramvai de pe Șos. Mihai Bravu, pe niciunul dintre sensurii. STB: Vor opri în stațiile de la trotuar # B365.ro
STB anunță clătorii că liniile 135, 311 și 330 nu mai circulă pe calea de rulare a tramvaielor de pe Șoseaua Mihai Bravu (pe ambele sensuri, pe tronsonul cuprins între Piața Iancului și Piața Hurmuzachi.
12:40
Ciucu pe primul loc într-un sondaj pentru Alegerile PMB, comandat de PNL, partidul lui. Băluță îi suflă în ceafă, la 2 procente distanță, iar Drulă, preferatul președintelui, e pe 3 # B365.ro
A fost trealizat încă un sondaj cu privire la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei. Acesta a fost comandat de PNL. În fruntea sondajului stă Ciprian Ciucu. Ce arată cel mai nou sondaj despre alegerile pentru
12:00
Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Națională și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat # B365.ro
După o zi întreagă de urmărire a hărții interactive a Arhiepiscopiei, am prins „fereastra divină" de doar 3 ore și jumătate la coada pentru a intra în Catedrala Națională. Ce a urmat? 4 ore de
11:50
FOTO | «Festivalul Găinațului» în Parcul Kiseleff, cu bănci, leagăne și alei care miros și prin poze. Copiii se întorc de la joacă murdari din cap până-n picioare # B365.ro
Pentru specia noastră umană, situația toaletelor publice din București este dramatic deficitară (cuvântul „dramatic" poate părea o exagerare doar pentru cine n-a trăit o urgență prin oraș și nu s-a lovit de realitatea „1
11:50
TERMO-ALERT | Peste 400 de blocuri din București și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noi șantiere de termoficare se deschid în sectoarele 3, 4, 5 și 6 # B365.ro
Termoenergetica anunță că deschide noi șantiere în București, astfel că peste 400 de blocuri din oraș și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noile lucrări sunt în sectoarele 3, 4, 5 și 6,
11:40
11:40
ALERTĂ | Mașină răsturnată complet pe șina de tramvai, pe Calea Giulești. Două linii STB, blocate spre Orhideelor # B365.ro
Astăzi, 3 noiembrie, o mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai de pe Calea Giulești. Două linii STB sunt blocate spre Orhideelor. Nu sunt cunosc
11:00
Bătaie și scandal cu bogați, în București. Patroana restaurantului Belli Siciliani și soțul ei, reținuți după ce ar fi bătut doi vecini și le-ar fi luat telefoanele # B365.ro
Amalia Bellantoni și soțul său au fost ridicați de acasă și duși la o secție de Poliție din București, după ce ar fi bătut doi vecini. Implicat ar fi încă un bărbat în scandal, iar […] Articolul Bătaie și scandal cu bogați, în București. Patroana restaurantului Belli Siciliani și soțul ei, reținuți după ce ar fi bătut doi vecini și le-ar fi luat telefoanele apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | «”Noul Obor” devine «Parcarea Obor». Critici în societatea civilă, după ce proiectul de transformare a zonei a fost modificat semnificativ în Consiliul Local S2 # B365.ro
Piața Obor devine un loc pentru mașini, nu pentru oameni. Zona uneia dintre cele mai mari piețe agroalimentare din București se transformă în parcare pentru riverani. Consiliul Local Sector 2 a aprobat oficial modificarea proiectului […] Articolul VIDEO | «”Noul Obor” devine «Parcarea Obor». Critici în societatea civilă, după ce proiectul de transformare a zonei a fost modificat semnificativ în Consiliul Local S2 apare prima dată în B365.
09:50
Scrisoarea unui pățit și supărat bucureștean din Berceni către primarul Băluță (acum și candidat la Primăria Mare). „Nu cer decât respect și responsabilitate!” # B365.ro
Un bucureștean care locuiește în Sectorul 4 al Capitalei a povestit astăzi, 3 noiembrie, o situație cu care se confruntă de mai multe luni de zile. O creangă dintr-un pom a căzut în vară pe […] Articolul Scrisoarea unui pățit și supărat bucureștean din Berceni către primarul Băluță (acum și candidat la Primăria Mare). „Nu cer decât respect și responsabilitate!” apare prima dată în B365.
09:50
BREAKING | Probabil cea mai proastă veste de pe șantierul M6: Întârzieri mari, Metrorex anunță că metroul spre Otopeni va fi gata mai târziu decât scenariul optimist # B365.ro
Mult lăudatul metrou spre Otopeni mai durează până va fi gata: se înregistrează întârzieri pe șantier, din cauza unor piedici birocratice. Noile estimări pentru Magistrala M6, într-un scenariu optimist: va fi gata la finalul anului […] Articolul BREAKING | Probabil cea mai proastă veste de pe șantierul M6: Întârzieri mari, Metrorex anunță că metroul spre Otopeni va fi gata mai târziu decât scenariul optimist apare prima dată în B365.
09:10
FOTO | „Bulevardul Bellu” – cimitirul istoric e plin de mașini care se plimbă printre morminte, pe aleile patrimoniu. Cerere de interzicere a traficului rutier prin monumentul istoric # B365.ro
În Cimitirul Bellu, un monument istoric al României, mașinile circulă liber printre morminte. Postarea de pe Facebook care aduce la cunoștință acest fenomen menționează că a fost introdusă și o taxă care permite accesul auto […] Articolul FOTO | „Bulevardul Bellu” – cimitirul istoric e plin de mașini care se plimbă printre morminte, pe aleile patrimoniu. Cerere de interzicere a traficului rutier prin monumentul istoric apare prima dată în B365.
