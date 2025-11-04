Accident grav pe Șoseaua Mihai Bravu, aproape de Spitalul Victor Babeș. Trafic îngreunat

11:00

Amalia Bellantoni și soțul său au fost ridicați de acasă și duși la o secție de Poliție din București, după ce ar fi bătut doi vecini. Implicat ar fi încă un bărbat în scandal, iar […] Articolul Bătaie și scandal cu bogați, în București. Patroana restaurantului Belli Siciliani și soțul ei, reținuți după ce ar fi bătut doi vecini și le-ar fi luat telefoanele apare prima dată în B365.