Poate că dr. Tiberiu Brădățan va redeveni vorbăreț

Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a repetat, din nou, că nu va renunța la proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului, care a fost scos de două ori de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern la solicitarea premierului PNL, Ilie Bolojan. Domnul Bolojan a comunicat că "în urma discuțiilor […] Articolul Gheorghe Șoldan: Nu renunțăm la șoseaua de centură de la Gura Humorului. Avem acolo al treilea blocaj rutier din România, iar varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17