Ovidiu Murariu, antrenorul echipei de fotbal a LPS Suceava U19: Pot să spun că sînt mulțumit de evoluția jucătorilor. Sper ca unii dintre ei să ajungă la echipe de seniori de liga a III-a
Radio Top Suceava, 19 noiembrie 2025 12:50
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava, este mulțumit de cum merge echipa U19 pe care o pregătește și speră ca unii dintre jucătorii săi să facă în curînd pasul la seniori, la echipe de liga a III-a. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, antrenorul echipei LPS U19 a […]
Acum 30 minute
13:00
12 colete cu țigări, în mașina abandonată la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Șoferul încă nu a fost prins # Radio Top Suceava
În urma activităților de cercetare la fața locului, în interiorul autoturismului marca AUDI A6 cu numere de Suceava abandonat marți seară au fost descoperite 12 colete cu țigări de proveniență Duty-Free cu o valoare estimată de 112.000 de lei. Autoturismul și țigările au fost ridicate în vederea confiscării. Bărbatul care s-a aflat la volan încă […]
12:50
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava, este mulțumit de cum merge echipa U19 pe care o pregătește și speră ca unii dintre jucătorii săi să facă în curînd pasul la seniori, la echipe de liga a III-a. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, antrenorul echipei LPS U19 a […] Articolul Ovidiu Murariu, antrenorul echipei de fotbal a LPS Suceava U19: Pot să spun că sînt mulțumit de evoluția jucătorilor. Sper ca unii dintre ei să ajungă la echipe de seniori de liga a III-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
12:30
Un bărbat din Dumbrăveni a fost arestat pentru producerea de incendii. Valoarea pagubelor, 2 milioane de euro # Radio Top Suceava
Un bărbat din Dumbrăveni a fost arestat de Judecătoria Suceava pentru infracțiunea de distrugere prin incendiere cu prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro. Tînărul în vîrstă de 29 de ani arestat este pus sub acuzare pentru incendierea a două hale din Dumbrăveni în noaptea de 16 spre 17 octombrie. Probele ADN au confirmat că […]
Acum 2 ore
12:00
„Campania inițiată de Colegiul Medicilor Suceava pentru informarea populației despre beneficiile și siguranța vaccinării”, prezentare a dr. Laura Coca în cadrul Colegiului Prefectural # Radio Top Suceava
Joi, 20 noiembrie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Suceava va avea loc și o prezentare privind "campania de informare privind beneficiile și siguranța vaccinării în județul Suceava (noiembrie 2025 – decembrie 2026)". Prefectura Suceava informează că ședința va avea loc începînd cu ora 10.00 în Auditoriumul „Joseph Schmidt" al Universității „Ștefan cel Mare". Președinta Colegiul […]
11:50
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor la LPS Suceava: Îmi doresc la baraj Ucraina, ”pentru că, probabil, România are un ascendent moral în urma rezultatului de la Campionatul European” # Radio Top Suceava
Ovidiu Murariu, profesor și antrenor de fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava, ar vrea ca România să joace barajul pentru Mondial cu Ucraina. La Campionatul European de anul trecut din Germania, naționala de fotbal a României a învins Ucraina cu 3-0. Tragerea la sorți pentru baraj va avea loc joi, 20 noiembrie, iar adversara […]
11:30
ANAF poate bloca conturile firmelor fără să mai trimită avertismente. Analistul economic Daniel Apostol: Este un abuz. Întîi prevenție și după aia control, (…) însă acum există un grad mare de disperare la ANAF, pentru că trebuie să-și facă ”planul de încăsări” # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol consideră "un abuz" modificarea în modul de acțiune al ANAF. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Apostol a subliniat: "Totuși, trăim într-o țară care se pretinde că este civilizată, sîntem în Uniunea Europeană, avem această problemă a evaziunii fiscale, dar ar trebui ca Statul să dovedească, să nu […]
Acum 4 ore
10:00
Studenții suceveni de la Nutriție și Dietetică au determinat compoziția corporală la 81 de persoane. ”Peste jumătate din masa corporală a persoanelor examinate este reprezentată de țesut adipos (grăsime)” # Radio Top Suceava
Studenții Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, specializarea Nutriție și Dietetică, au determinat compoziția corporală la 81 de persoane. S-a întîmplat la spitalul sucevean de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat, care a avut loc pe 14 noiembrie. Într-un comunicat transmis, astăzi, de Spitalul Clinic Județean Suceava, se spune […]
09:50
Cinci medici diabetologi de la Spitalul Clinic Județean Suceava au oferit consulații gratuite de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat. Au fost descoperite 24 de cazuri noi de diabet zaharat # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean Suceava informează, astăzi, că pe 14 noiembrie, de Ziua Mondială împotriva Diabetului Zaharat, în ambulatoriul de specialitate Diabet zaharat s-au prezentat pentru consultații 200 de persoane. Pe 14 noiembrie s-a efectuat în mod gratuit testarea HbA1c şi a glicemiei pentru pacienţi cu diabet zaharat, dar şi pentru persoane nediagnosticate pînă acum. Cinci […]
Acum 8 ore
07:20
Noul purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava este un fost purtător de cuvînt: medicul urgentist Tiberiu Brădățan. Pe lîngă faptul că a mai deținut această funcție pentru cîțiva ani pînă în 2016, domnul Brădățan a fost și directorul medical al unității spitalicești. Și a mai fost subsecretar de stat, iar după o pauză […]
07:20
Reprezentante ale USV, în Spania, la o reuniune de lucru a Alianței de Universități Europene NEOLAiA # Radio Top Suceava
Două reprezentante ale Universității "Ștefan cel Mare" Suceava au participat la reuniunea de lucru a grupului WP1 – Managementul proiectului, organizată la Universitatea din Jaén, Spania, în cadrul Alianței de Universități Europene NEOLAiA. Este vorba despre prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești și coordonator local al proiectului, și lect. […]
Acum 24 ore
20:20
Focuri de armă la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor. În mașina abandonată s-au găsit colete cu țigări. Șoferul a dispărut # Radio Top Suceava
În această seară, la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, polițiștii au folosit armanentul din dotare pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele lor, însă degeaba. Șoferul a dispărut. Poliția Județului Suceava informează că în această seară, in jurul orei 18:15, un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier-Poliția Municipiului Suceava a efectuat […]
15:50
Proiectul șoselei de centură de la Gura Humorului a fost reavizat într-o comisie de la Ministerul Transporturilor. Gheorghe Șoldan: Bucovina merită un drum care să nu mai fie un calvar în sezonul turistic și în zilele de trafic intens # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava anunță că s-a obținut reavizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică (CTE) de la Ministerul Transporturilor, la o săptămînă după avizul CTE de la CNAIR. Domnul Șoldan a declarat: "Bifăm astfel încă o etapă importantă în procesul de reavizare a acestui proiect, după reducerea costurilor cu aproape 20 de milioane de euro, astfel […]
15:10
MOPAN, lider regional în morărit și panificație, participă la Târgul Producătorilor Locali din Botoșani # Radio Top Suceava
MOPAN anunță participarea la Târgul Producătorilor Locali din Botoșani, organizat în colaborare cu Agrointeligența, în perioada 19-22 noiembrie 2025, în incinta Hipermarket Carrefour. Evenimentul reunește producători locali și naționali, promovând calitatea și tradiția produselor din Bucovina. MOPAN – Tradiție, inovație și performanță. Din 1961 De peste 60 de ani, MOPAN păstrează gustul autentic al pâinii […]
15:00
Prof. univ. dr. Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, va primi titlul de Profesor Emeritus # Radio Top Suceava
Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava anunță că profesorul universitar doctor Petru Ghervan, fost decan al Facultății și coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU, va primi titlul de Profesor Emeritus. În cadrul evenimentului care va fi organizat joi, 20 de noiembrie, de la ora 14.30, […]
14:40
Operatorul regional de apă și canalizare ACET S.A. anunță că, în vederea executării unor lucrări programate în incinta Gospodăriei de Apă Sf. Ilie, se va întrerupe furnizarea apei potabile în cîteva localități în data de 20 noeiembrie, între orele 07.00 și 20.00. Vor fi afectați utilizatorii casnici, agenții economici și instituțiile publice din Berchișești, Măzănăești, […]
Ieri
13:10
Suceava Blues Festival, posibil cu bilet anul viitor: 100 de lei pentru trei zile de concerte # Radio Top Suceava
Este posibil ca la ediția de anul viitor a Suceava Blues Festival – Fani Adumitroaie să se plătească intrarea. Pînă acum accesul la concerte a fost gratuit. Cea de-a XVII-a ediție a festivalul de blues va avea loc pe platoul Cetății de Scaun în perioada 3-5 iulie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, organizatorul festivalului, […]
13:00
QS WUR Sustainability 2026: USV, pe locul VII între universitățile românești ierarhizate # Radio Top Suceava
Astăzi, 18 noiembrie, a fost publicată ediția 2026 a QS World University Rankings: Sustainability. Conform Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, acest clasament internațional, realizat de Quacquarelli Symonds, evaluează modul în care universitățile adoptă și implementează măsuri pentru a gestiona provocările actuale la nivel global. În această nouă ediție a clasamentului, Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava […]
12:30
Campusul II al USV prinde contur. Mihai Dimian, rectorul universității sucevene: La anul sper că vom avea în funcțiune Casa de Cultură a Studenților și vom putea face acolo balul bobocilor # Radio Top Suceava
La Campusul II al Universității Suceava de la Moara lucrările continuă într-un ritm susținut, iar clădirile care au prins formă sînt "Casa de Cultură a Studenților, cantina studențească și complexul sportiv, care fac parte dintr-un alt proiect de dezvoltare a infrastructuri sociale", Declarațiile au fost făcute de rectorul USV, prof. ing. dr. […]
12:20
Rectorul USV, Mihai Dimian, în Egipt, pentru promovarea învățămîntului universitar românesc: Încercăm să dezvoltăm mai întîi partea de colaborare în zona cercetării și a doctoratului și, ulterior, sigur, prin relațiile făcute, să dezvoltăm și partea de master și licență # Radio Top Suceava
Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. ing. dr. Mihai Dimian, a fost recent în Egipt pentru a promova învățămîntul universitar românesc, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor. În acest sens a avut întîlniri "cu Ambasada României din Cairo și reprezentanții consulatului", "cu reprezentanți ai Universității din Cairo, cu reprezentanți […]
10:00
Evoluția echipei de fotbal feminin CSU Suceava, o surpriză plăcută pentru rectorul USV, Mihai Dimian: Avem șanse mari de promovare # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, apreciază faptul că într-un timp foarte scurt de la înființare rezultatele echipei de fotbal fete CSU sînt din ce în ce mai bune, iar șansele de promovare în Liga a II-a sînt crescute. Echipa universității s-a înființat în luna august a acestui an și ocupă primul loc […]
09:10
Studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava vor putea rămîne în cămin și în perioada vacanței de iarnă # Radio Top Suceava
Studenții de la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava vor putea rămîne în cămin și în perioada vacanței de iarnă, dar asta nu îneamnă că toate căminele vor fi deschise. Declarația rectorului USV, Mihai Dimian, a fost făcută în contextul în care rectorul Universității de Agronomie și Medicină Veterinară București, Sorin Cîmpeanu, a spus că în […]
07:20
"Mare păcat că an de an se sacrifică un astfel de brad pentru a fi pus în centru. Acest brad avea cîteva zeci de ani, iar la începutul lunii ianuarie va deveni un gunoi, un deșeu". Așa a lăcrimat ecologist pe tastatura laptopului consiliera USR Cristina Sbîrnea, după ce Primăria Suceava a instalat în centrul […]
17 noiembrie 2025
18:30
Autostrada Moldovei A7 va avea ca punct final Suceava. Potrivit site-ului APIX.ro, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR a decis ca tronsonul Suceava – Siret să fie în integralitate drum expres. În acest sens, CNAIR a solicitat deja firmei Search Corporation să reproiecteze ultimul tronson, astfel încît toți cei aproape 56 de […]
18:20
Lucrările de modernizare a drumului Uidești – Forăști – Oniceni, recepționate. Acestea au fost finalizate cu 8 luni mai devreme # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a recepționat lucrările de modernizare a drumului județean 208E, Uidești – Forăști – Oniceni, care au fost executate pe o lungime de aproximativ 7 kilometri. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a declarat: "L-am preluat în octombrie 2024 la un stadiu fizic de aproximativ 47%, iar lucrările au fost finalizate cu aproape 8 luni […]
14:30
În perioada 14 – 16 noiembrie a.c., Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică – FIMAR, prin departamentul de Mecanică și Tehnologii, a organizat cea de-a XXIII-a ediție a conferinței internaționale TEHNOMUS – NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS IN MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGIES – hybrid edition. La evenimentul organizat de facultatea din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Un echipaj de poliție cu radar, care acționa duminică pe E 85, pe raza comunei Vadu Moldovei, a înregistrat un autoturism BMW care era condus cu 132 de km/h pe o porțiune de drum unde limita de viteză era de 60 km/h. Șoferul în vîrstă de 51 de ani din satul Antoceni, comuna Forăști, era […]
13:10
Handbaliști de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, invitați la Campionatul Mondial al liceelor # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a rămas surprins cînd pe adresa Inspectoratului a venit o invitație pentru ca handbaliștii Liceului cu Program Sportiv să participe la Campionatul Mondial al liceelor. La acest campionat vor mai participa încă trei echipe din România. Domnul Anton, care pînă în urmă cu cîteva luni a fost directorul LPS, […]
12:40
Sărbătorile de Iarnă, la Rădăuți. Primarul Bogdan Loghin: Nu vom face foarte multe cheltuieli, pentru că, dacă ne aducem bine aminte, mulți din banii de protocol și reprezentare i-am donat către Broșteni cînd au fost acele nenorociri acolo # Radio Top Suceava
Municipiul Rădăuți se pregătește de Sărbătorile de Iarnă, însă bugetul alocat va fi unul mic, în condițiile în care o mare parte din banii destinați manifestărilor au fost donați în vară către Broșteni, oraș grav afectat de inundații. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a precizat: "În afara faptului […]
12:30
Primarul Bogdan Loghin: Deocamdată este încălzire în Rădăuți. Chiar dacă este foarte greu pentru noi, am ținut să fim alături de oameni măcar așa, cum putem # Radio Top Suceava
Gestionarea situației sistemului public de termoficare "este foarte complicată la Rădă
12:20
Lucrările de modernizare din centrul Rădăuților, gata ”anul viitor, prin mai-iunie”. Primarul Bogdan Loghin: În proporție de peste 90%, vor fi finalizate anul acesta. S-a terminat cu partea sensibilă, adică asfaltarea # Radio Top Suceava
În zona centrală a Rădăuților ”s-a terminat cu partea sensibilă, adică asfaltarea, care nu mai putea suferi amînare din cauza vremii”, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, primarul Bogdan Loghin. A subliniat acesta: ”Anul viitor, prin mai-iunie, trebuie să fie finalizată toată lucrarea”. Modernizările ”fac parte dintr-un proiect ”de peste 12 […] Articolul Lucrările de modernizare din centrul Rădăuților, gata ”anul viitor, prin mai-iunie”. Primarul Bogdan Loghin: În proporție de peste 90%, vor fi finalizate anul acesta. S-a terminat cu partea sensibilă, adică asfaltarea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Simularea Evaluării Naționale. La mai puțin de 5% din lucrări s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct la corectură. Ciprian Anton: Procentul este sub media națională. Este un lucru de apreciat și țin să-i felicit pe profesori # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit că este redus numărul tezelor de la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectorat în urmă cu o săptămînă, unde la corectură s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care mai este stadiul corectării lucrărilor celor peste 6.000 de elevi […] Articolul Simularea Evaluării Naționale. La mai puțin de 5% din lucrări s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct la corectură. Ciprian Anton: Procentul este sub media națională. Este un lucru de apreciat și țin să-i felicit pe profesori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Dr. Tiberiu Brădățan, din nou purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava # Radio Top Suceava
Dr. Tiberiu Brădățan revine după o pauză de mai bine de 9 ani în funcția de purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava, pe care a deținut-o timp de cîțiva ani. Anunțul a fost făcut de dr. Monica Terteliu, care a deținut această funcție pînă în prezent, care a spus: ”Spitalul Clinic Județean de […] Articolul Dr. Tiberiu Brădățan, din nou purtător de cuvînt al Spitalului Clinic Județean Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
”Am convingerea că noul volum de proză al lui Neculai Roșca îi va atrage pe cititori prin modul în care autorul surprinde cu finețe aspecte din viața socială, prin latura simbolică a textelor, toate povestirile sale având un substrat ce pornește din zonele cele mai puțin sondate ale ființei, unde frica, dezamăgirea, dorința se împletesc […] Articolul Explicațiile succesului lui Nicu Roșca apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16 noiembrie 2025
20:10
În cea de-a VIII-a etapă a Ligii Zimbrilor, prima ligă de handbal masculin a României, CSU Suceava a cîștigat în deplasarea de la CSM Sighișoara cu 36-27. La pauză a fost 16 la 11 pentru echipa Universității ”Ștefan cel Mare”. Articolul Handbal masculin. CSU Suceava, victorie categorică la CSM Sighișoara: 36-27 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
În etapa a VIII-a a a Ligii a III-a de fotbal feminin, seria a II-a, CSU Suceava a învins-o pe teren propriu, pe ”Areni”, pe FC Botoșani cu 8-0. Echipa universității sucevene se află pe locul II în calsament, cu același număr de puncte ca ocupanta primului loc, Chindia Tîrgoviște, 16. În grupă sînt nouă […] Articolul Fotbal feminin: CSU Suceava – FC Botoșani 8-0 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Aparatură medicală degradată, la un cabinet stomatologic din comuna Gălănești care a fost cuprins de un incendiu. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale # Radio Top Suceava
Aparatura medicală dintr-un cabinet stomatologic din satul Hurjuieni, comuna Gălănești, a fost afectată de un incendiu anunțat la 112 pe 16 noiembrie la ora 01.53. Militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi și Bilca au intervenit cu 10 autospeciale de stingere și o […] Articolul Aparatură medicală degradată, la un cabinet stomatologic din comuna Gălănești care a fost cuprins de un incendiu. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15 noiembrie 2025
20:30
Primăria Vatra Dornei întreabă, cetățenii sînt așteptați să răspundă: Să facem sau să nu facem foc de artificii de Revelion? # Radio Top Suceava
Primăria Vatra Dornei îi consultă pe cetățeni în legătură cu focul de artificii din noaptea de Revelion: să se mai organizeze sau nu? Primarul Marius Rîpan a scris: ”În contextul în care mai multe municipii/orașe au renunțat la acestea pentru protejarea animalelor și pentru reducerea cheltuielilor bugetare, ne interesează ce consideră cetățenii că ar fi […] Articolul Primăria Vatra Dornei întreabă, cetățenii sînt așteptați să răspundă: Să facem sau să nu facem foc de artificii de Revelion? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Ziua Independenței Poloniei, marcată la Cacica – depunere de coroane de flori la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, oficierea Sfintei Liturghii la Bazilica ”Adormirea Maicii Domnului” și un concert susținut de tinerii din Solonețu Nou (Foto) # Radio Top Suceava
Sâmbătă, 15 noiembrie, comunitatea poloneză din Bucovina a celebrat „Ziua Independenței Poloniei – 11 noiembrie”, care este sărbătoarea națională a Poloniei. Uniunea Polonezilor din România a organizat manifestări care au început cu o depunere de coroane la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, apoi cu Sfînta Liturghie la Bazilica „Adormirea Maicii Domnului” din Cacica, care […] Articolul Ziua Independenței Poloniei, marcată la Cacica – depunere de coroane de flori la statuia Sfîntului Ioan Paul al II-lea, oficierea Sfintei Liturghii la Bazilica ”Adormirea Maicii Domnului” și un concert susținut de tinerii din Solonețu Nou (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Cu o etapă înainte de final, Rugby Club Gura Humorului este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de CSM Galați, pe care a învins-o sîmbătă cu 52-10 (Foto) # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 15 noiembrie, Rugby Club Gura Humorului a cîștigat categoric meciul cu CSM Galați, scor 52-10, disputat pe teren propriu, pe stadionul Tineretului. Humorul este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de echipa din Galați. RC Gura Humorului și-a asigurat matematic locul I în Divizia Națională de Seniori, ultimul meci fiind […] Articolul Cu o etapă înainte de final, Rugby Club Gura Humorului este pe primul loc în Divizia Națională, la patru puncte față de CSM Galați, pe care a învins-o sîmbătă cu 52-10 (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
”Poarta Raiului” cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, la intrarea în Horodonic de Sus. Primarul Valentin Luța: Noi, întotdeauna, ceea ce am făcut, am făcut cu convingerea că Dumnezeu este la cîrma a tot ceea ce se întîmplă (Foto) # Radio Top Suceava
La intrarea în comuna Horodnic de Sus a fost construită ”Poarta Raiului”. Pe sub această poartă se trece după ce se face giratoriul construit tot de Primăria Horodnic de Sus pe Drumul Național 17 A Rădăuți-Marginea. Poarta a fost construită în stil tradițional pe o structură din lemn de brad acoperită cu draniță. Elementele religioase […] Articolul ”Poarta Raiului” cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, la intrarea în Horodonic de Sus. Primarul Valentin Luța: Noi, întotdeauna, ceea ce am făcut, am făcut cu convingerea că Dumnezeu este la cîrma a tot ceea ce se întîmplă (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Solicitările primite de la călători, discutate aproape în fiecare dimineață la TPL Suceava. Informații actualizate despre transportul în municipiu și în zona metropolitană se găsesc pe tpl-sv.ro # Radio Top Suceava
Aproape în fiecare dimineață, la ora 09.00, la societatea de Transport Public Suceava are loc o ședință unde sînt discutate sesizările și solicitările primite de la călători. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: ”Aceste solicitări le analizăm în fiecare zi, aproape, la ora 09.00. Avem, așa, un fel de […] Articolul Solicitările primite de la călători, discutate aproape în fiecare dimineață la TPL Suceava. Informații actualizate despre transportul în municipiu și în zona metropolitană se găsesc pe tpl-sv.ro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14 noiembrie 2025
17:50
Instalație de nocturnă la LPS Suceava, cu bani obținuți din transferul unui elev al liceului la clubul de fotbal de serie A Como 1907 (Foto) # Radio Top Suceava
La Liceul cu Program Sportiv Suceava au început lucrările de montare a unei instalații de nocturnă. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, care pînă în urmă cu cîteva luni a fost directorul liceului. Atunci a început derularea acestui proiect. Domnul Anton subliniază că banii provin din bugetul școlii. A declarat […] Articolul Instalație de nocturnă la LPS Suceava, cu bani obținuți din transferul unui elev al liceului la clubul de fotbal de serie A Como 1907 (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:10
Au fost recepționate lucrările de modernizare a drumului Brodina – Brodina de Jos. Proiectul a fost preluat la un stadiu de execuție de 65%, în octombrie 2024 (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că s-a făcut recepția lucrărilor de modernizare a DJ 176, pe un tronson de aproape 6 kilometri, între Brodina și Brodina de Jos, un drum foarte important pentru locuitorii din zonă. Domnul Șoldan a declarat: ”Preluat la un stadiu fizic de 65%, în octombrie 2024, proiectul a […] Articolul Au fost recepționate lucrările de modernizare a drumului Brodina – Brodina de Jos. Proiectul a fost preluat la un stadiu de execuție de 65%, în octombrie 2024 (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Razie a polițiștilor. Barurile din Fălticeni, pline de elevi. Aceștia au fost legitimați și introduși în baza de date a Poliției # Radio Top Suceava
Polițiștii au organizat, joi, o razie în zona unităților de învățămînt din Fălticeni, după o serie de probleme pe linie de violență între elevi apărute la nivelul județului. Razia a avut loc între orele 12.00 și 14.00, inclusiv cu echipaje de la Compartimentul Canin. Au fost identificați foarte mulți elevi în barurile și fast-food-urile din […] Articolul Razie a polițiștilor. Barurile din Fălticeni, pline de elevi. Aceștia au fost legitimați și introduși în baza de date a Poliției apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
După evoluția bună din meciul cu Canada, rugbystul sucevean Alin Conache este anunțat titular în meciul test cu SUA # Radio Top Suceava
Suceveanul Alin Conache va juca titular pentru România al doilea meci consecutiv sîmbătă, în compania SUA. Partida va avea loc de la ora 17.00 pe Stadionul Național Arcul de Triumf din Capitală. Alin vine după ce o evoluție foarte bună în meciul România – Canada (31 – 21), de sîmbăta trecută, în care a înscris […] Articolul După evoluția bună din meciul cu Canada, rugbystul sucevean Alin Conache este anunțat titular în meciul test cu SUA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Universitatea suceveană deplînge trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române # Radio Top Suceava
Comunitatea academică suceveană și colegii de la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale deplîng trecerea în neființă a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române. În comunicatul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava e mai arată: ”Distins istoric și cercetător, autor a numeroase cărți și studii de referință în domeniul istoriei moderne […] Articolul Universitatea suceveană deplînge trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Dumitru Vitcu, membru de onoare al Academiei Române apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
CSU Suceava, meci la echipa care nu are nici un punct. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Șoldănescu susține că va fi ”un meci greu, un meci dificil” # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca duminică, de la ora 18:00, pe terenul formației CSM Sighișoara, în etapa a VIII-a din Liga Națională de handbal masculin, iar antrenorul Bogdan Șoldănescu e de părere că va fi un meci dificil. Asta cu toate că echipa din Sighișoara nu are nici un punct. A declarat domnul Șoldănescu: „Așteptăm cu […] Articolul CSU Suceava, meci la echipa care nu are nici un punct. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Șoldănescu susține că va fi ”un meci greu, un meci dificil” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Marin Barbu: Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul ”Areni” # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evolua în prima ligă, a declarat, cu mîhnire, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul . […] Articolul Marin Barbu: Au trecut 25-27 de ani de cînd am fost eu antrenor la Suceava și încă nu s-a putut pune o pistă de tartan pe Stadionul ”Areni” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Profesorul Marin Barbu, despre fotbalul sucevean: Eu cred că dacă s-ar uni toată lumea s-ar putea face o echipă de Liga a II-a, care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu, fost antrenor al fostei echipe Foresta Suceava atunci cînd aceasta evolua în prima ligă, crede că ”dacă s-ar uni toată lumea, s-ar putea face o echipă de Liga a II-a” la Suceava, ”care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I”. Domnul Barbu, în prezent căutător de talente […] Articolul Profesorul Marin Barbu, despre fotbalul sucevean: Eu cred că dacă s-ar uni toată lumea s-ar putea face o echipă de Liga a II-a, care chiar să tragă, într-un an – doi, la promovarea în Liga I apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Universitatea fără bariere”, la USV, în cadrul proiectului ”La un ceai cu specialiștii” # Radio Top Suceava
Prof. univ. dr. Conțiu Șoitu, cadru didactic titular în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost invitatul evenimentului ”La un ceai cu specialiștii”, organizat la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. Conform USV, ”dezbaterile s-au axat pe tema . Profesorul Șoitu a prezentat exemple de bune practici ale universităților din lume cu […] Articolul ”Universitatea fără bariere”, la USV, în cadrul proiectului ”La un ceai cu specialiștii” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
