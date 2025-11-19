Metodă de restaurare spectaculoasă a Cetății de Scaun a Sucevei, inspirată de proiectul de la Basilica di Siponto. Forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică

12:50

CSU Suceava va juca duminică, de la ora 18:00, pe terenul formației CSM Sighișoara, în etapa a VIII-a din Liga Națională de handbal masculin, iar antrenorul Bogdan Șoldănescu e de părere că va fi un meci dificil. Asta cu toate că echipa din Sighișoara nu are nici un punct. A declarat domnul Șoldănescu: „Așteptăm cu […]