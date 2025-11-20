”Trei zile non-stop, săptămîna viitoare”, de activități pentru marcarea a 20 de ani de cînd Asociația Institutul Bucovina este prezentă în comunitatea suceveană

15:00

La intrarea în comuna Horodnic de Sus a fost construită ”Poarta Raiului”. Pe sub această poartă se trece după ce se face giratoriul construit tot de Primăria Horodnic de Sus pe Drumul Național 17 A Rădăuți-Marginea. Poarta a fost construită în stil tradițional pe o structură din lemn de brad acoperită cu draniță. Elementele religioase […] Articolul ”Poarta Raiului” cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, la intrarea în Horodonic de Sus. Primarul Valentin Luța: Noi, întotdeauna, ceea ce am făcut, am făcut cu convingerea că Dumnezeu este la cîrma a tot ceea ce se întîmplă (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.