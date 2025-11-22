Statul, cel mai mare acţionar al Fondului Proprietatea, a ratat din nou intrarea în Comitetul Reprezentanţilor
Ziarul Financiar, 22 noiembrie 2025 10:30
Statul, cel mai mare acţionar al Fondului Proprietatea, a ratat din nou intrarea în Comitetul Reprezentanţilor
Alertă la graniţa cu România: Avioane F-16 au decolat după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail # Ziarul Financiar
Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale cu România.
Zelenski, pus la zid de Trump: Are şase zile să accepte planul de pace sau pierde sprijinul SUA # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are şase zile să accepte planul de pace propus de Washington sau riscă să rămână fără armele SUA.
VIDEO. De ce nu au succes fotbaliştii români în alte ţări? „Cred că e vorba de mentalitatea pe care o au de mici. Ei nu sunt educaţi aşa cum trebuie pe partea de ambiţie şi de profesionalism, de a avea grijă ce faci nu numai pe teren, ci şi în afara lui. Ei sunt obişnuiţi să performeze dacă cineva strigă la ei”, spune Eugen Voicu, acţionar al Dinamo # Ziarul Financiar
Profitul net al producătorului belgian de sisteme de gips-carton, gleturi şi tencuieli Etex Building Performance, aproape s-a dublat în 2024, la afaceri de 360,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul belgian de sisteme de gips-carton, gleturi şi tencuieli Etex Building Performance, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 360,5 mil. lei (aproximativ 72,5 mil. euro), în creştere cu 4,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 345,3 mil. lei (69,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Afacerile producatorului de ciment Romcim, deţinut de irlandezii de la CRH, au crescut cu 17,5% în 2024, ajungând la peste 2,1 mld. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de ciment Romcim, deţinut de irlandezii de la CRH, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 2,159 mld. lei (434 mil. euro), în creştere cu 17,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,836 mld. lei (371,3 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Bogdan Ciubotaru, Aliant: Implementarea AI în administraţia publică ar putea îmbunătăţi semnificativ calitatea serviciilor şi timpii de aşteptare # Ziarul Financiar
Tranziţia de la roboţii software clasici (RPA) la agenţi AI autonomi redefineşte deja modelul de business al companiilor româneşti. Bogdan Ciubotaru, managing partner la Aliant, compară potenţialul de transformare al inteligenţei artificiale cu saltul tehnologic făcut de ţările africane, care au trecut direct la plăţi mobile, trecând peste infrastructura tradiţională.
Pariu pe România: Grupul polonez Zabka, prezent local cu brandul Froo, apasă pedala de acceleraţie: În 2026 vom deschide 1.300 de noi magazine în Polonia şi România. Compania are prezenţă momentan în Bucureşti, Piteşti şi Constanţa # Ziarul Financiar
Grupul Zabka, unul dintre cei mai mari retaileri din Polonia, ce are în spate fondul de investiţii CVC şi care e prezent pe plan local cu brandul Froo, apasă pedala de acceleraţie şi anunţă 1.300 de noi magazine în 2026 pe cele două pieţe pe care activează - piaţa-mamă şi România.
ZF Live. George Mucibabici, senior advisor, Alvarez & Marsal România: Marea problemă a întregii economii este inflaţia. Principalele motoare de creştere economică sunt fondurile europene, PNRR-ul şi avantajul competitiv la export # Ziarul Financiar
ZF Live. Georgiana Georgescu, Facultatea de Finanţe-Bănci, ASE: Studenţii nu se mai duc în aceeaşI măsură ca generaţiile trecute către bănci. Unii dintre ei vor să lucreze în finanţe publice, în inspecţii fiscale, poate în ANAF sau în Ministerul de Finanţe. Majoritatea tinerilor absolvenţi aspiră la un salariu de pornire de 1.000 de euro # Ziarul Financiar
Studenţii din ziua de azi nu caută doar un job bine plătit, şi oportunităţi de dezvoltare şi nu mai vor să asculte cursuri statice la facultate, a căror teorie nu se reflectă în viaţa de zi cu zi într-un mod aplicat.
Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni” # Ziarul Financiar
România are una dintre cele mai mari infrastructuri de irigaţii din UE, dar foloseşte doar 16%, faţă de Spania, Italia şi Franţa, care folosesc 60-99% din infrastructura disponibilă # Ziarul Financiar
România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cel mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania. În realitate însă, mare parte din această reţea este nefolosită. Dacă Spania, Italia şi Franţa îşi irigă aproape tot ce se poate şi folosesc între 60% şi 99% din capacitate, România ajunge abia la 16%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite. Practic, avem infrastructura, dar apa nu ajunge în câmp.
Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie # Ziarul Financiar
În octombrie, statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs. Cumulat, în 2025 statul a luat prin plasamente private externe 3,2 mld. euro, iar sumele atrase astfel de pe piaţa internă însumează 2,4 mld. lei şi 625 mil. euro # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor continuă să folosească noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin împrumuturile private externe discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici. În luna octombrie statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari, cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs ca aranjori, adică echivalentul a aproape 400 mil. euro, cumulat, potrivit datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
SCOR, gigantul francez al reasigurărilor, ar pregăti intrarea în România: Caută birouri pentru 200 de angajaţi în Bucureşti # Ziarul Financiar
SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din Europa, se pregăteşte să îşi creeze o prezenţă operaţională în România şi caută circa 1.500-2.000 de metri pătraţi de birouri moderne în Bucureşti, cu potenţialul de a acomoda aproximativ 200 de angajaţi, potrivit datelor din piaţa imobiliară.
Presiunea demografică creşte: România are 31 de vârstnici la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă. România se situează sub nivelurile din Germania, Franţa sau Italia, dar mult peste media globală # Ziarul Financiar
România se află printre statele europene cu un raport ridicat de vârstnici la numărul de persoane active, cu 31 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă, conform site-ului Visual Capitalist, care citează date de la Banca Mondială pentru anul 2024. Această valoare o plasează în a doua parte a clasamentului, dar încă mult peste media globală de 15,7%.
Ilie Bolojan: Pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net # Ziarul Financiar
Pensia în magistratură nu trebuie să depăşească 70% din ultimul salariu net, spune, vineri, premierul Ilie Bolojan.
Firmele fantomă din România se mişcă prin business fără să fie deranjate de ANAF. Instituţia răspunde după două luni la o solicitare ZF privind două societăţi fantomă, ZEUS Corporation şi Romnef Steel: „Sunt inactive din 29.09.2025 şi până în prezent.” Ce controale a făcut ANAF? Ce taxe şi impozite neplătite lasă în urmă? „Secret fiscal” # Ziarul Financiar
VIDEO. Este fotbalul o afacere diferită? Eugen Voicu, acţionar al Dinamo: „Fotbalul este business complicat. Este foarte complicat, pentru că produsul în sine e foarte diferit şi e vorba de a gestiona 11 oameni pe teren, mult mai mulţi în lotul lărgit, cu orgolile lor, cu personalităţile lor şi trebuie să-i faci să fie o singură echipă” # Ziarul Financiar
