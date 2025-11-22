COP30 se apropie de final. Riscă să se încheie fără un acord major

Ziarul Financiar, 22 noiembrie 2025 10:30

COP30 se apropie de final. Riscă să se încheie fără un acord major

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
10:30
COP30 se apropie de final. Riscă să se încheie fără un acord major Ziarul Financiar
10:30
Statul, cel mai mare acţionar al Fondului Proprietatea, a ratat din nou intrarea în Comitetul Reprezentanţilor Ziarul Financiar
Acum 2 ore
09:45
Agenţia americană de sănătate acuzată că se aliniază poziţiilor antivaccin Ziarul Financiar
09:45
Alertă la graniţa cu România: Avioane F-16 au decolat după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail Ziarul Financiar
Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale cu România.
09:45
Zelenski, pus la zid de Trump: Are şase zile să accepte planul de pace sau pierde sprijinul SUA Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are şase zile să accepte planul de pace propus de Washington sau riscă să rămână fără armele SUA.
09:45
Trump şi primarul ales al New York-ului cer scăderea facturilor la energie Ziarul Financiar
09:30
ANM a emis cod galben de vânt în trei judeţe: Rafale de până la 120 km/h în zona montană Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. De ce nu au succes fotbaliştii români în alte ţări? „Cred că e vorba de mentalitatea pe care o au de mici. Ei nu sunt educaţi aşa cum trebuie pe partea de ambiţie şi de profesionalism, de a avea grijă ce faci nu numai pe teren, ci şi în afara lui. Ei sunt obişnuiţi să performeze dacă cineva strigă la ei”, spune Eugen Voicu, acţionar al Dinamo Ziarul Financiar
Acum 4 ore
08:30
Motorină versus benzină – cine câştigă „războiul” carburanţilor? Atenţie, şoferi: Cum se poate afla unde este cel mai mic preţ la carburanţi Ziarul Financiar
07:45
ANAF pregăteşte Declaraţia Unică 212 precompletată. Contribuabilii pot trimite propuneri până la 29 noiembrie Ziarul Financiar
Acum 12 ore
00:15
Profitul net al producătorului belgian de sisteme de gips-carton, gleturi şi tencuieli Etex Building Performance, aproape s-a dublat în 2024, la afaceri de 360,5 mil. lei Ziarul Financiar
Producătorul belgian de sisteme de gips-carton, gleturi şi tencuieli Etex Building Performance, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 360,5 mil. lei (aproximativ 72,5 mil. euro), în creştere cu 4,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 345,3 mil. lei (69,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
Afacerile producatorului de ciment Romcim, deţinut de irlandezii de la CRH, au crescut cu 17,5% în 2024, ajungând la peste 2,1 mld. lei Ziarul Financiar
Producătorul de ciment Romcim, deţinut de irlandezii de la CRH, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 2,159 mld. lei (434 mil. euro), în creştere cu 17,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,836 mld. lei (371,3 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Bogdan Ciubotaru, Aliant: Implementarea AI în administraţia publică ar putea îmbunătăţi semnificativ calitatea serviciilor şi timpii de aşteptare Ziarul Financiar
Tranziţia de la roboţii software clasici (RPA) la agenţi AI autonomi redefineşte deja modelul de business al companiilor româneşti. Bogdan Ciubotaru, managing partner la Aliant, compară potenţialul de transformare al inteligenţei artificiale cu saltul tehnologic făcut de ţările africane, care au trecut direct la plăţi mobile, trecând peste infrastructura tradiţională.
00:15
Pariu pe România: Grupul polonez Zabka, prezent local cu brandul Froo, apasă pedala de acceleraţie: În 2026 vom deschide 1.300 de noi magazine în Polonia şi România. Compania are prezenţă momentan în Bucureşti, Piteşti şi Constanţa Ziarul Financiar
Grupul Zabka, unul dintre cei mai mari retaileri din Polonia, ce are în spate fon­dul de investiţii CVC şi care e prezent pe plan local cu brandul Froo, apasă pedala de accele­raţie şi anunţă 1.300 de noi magazine în 2026 pe cele două pieţe pe care activează - piaţa-mamă şi România.
00:15
ZF Live. George Mucibabici, senior advisor, Alvarez & Marsal România: Marea problemă a întregii economii este inflaţia. Principalele motoare de creştere economică sunt fondurile europene, PNRR-ul şi avantajul competitiv la export Ziarul Financiar
ZF Live. George Mucibabici, senior advisor, Alvarez & Marsal România: Marea problemă a întregii economii este inflaţia. Principalele motoare de creştere economică sunt fondurile europene, PNRR-ul şi avantajul competitiv la export
00:15
ZF Live. Georgiana Georgescu, Facultatea de Finanţe-Bănci, ASE: Studenţii nu se mai duc în aceeaşI măsură ca generaţiile trecute către bănci. Unii dintre ei vor să lucreze în finanţe publice, în inspecţii fiscale, poate în ANAF sau în Ministerul de Finanţe. Majoritatea tinerilor absolvenţi aspiră la un salariu de pornire de 1.000 de euro Ziarul Financiar
Studenţii din ziua de azi nu caută doar un job bine plătit, şi oportunităţi de dezvoltare şi nu mai vor să asculte cursuri statice la facultate, a căror teorie nu se reflectă în viaţa de zi cu zi într-un mod aplicat.
21 noiembrie 2025
23:45
Cum va fi vremea până la Crăciun? Meteorologii ANM au actualizat prognoza Ziarul Financiar
22:00
Vom avea în sfârşit pace? Ce propun americanii Ucrainei în schimbul cedărilor de teritorii către Rusia şi limitarea armatei? Garanţii de securitate solide şi reconstrucţia economică. Vedeţi planul de pace integral în cele 28 de puncte Ziarul Financiar
22:00
Zelenski avertizează: Ucraina se confruntă cu alegerea dintre a-şi pierde demnitatea sau sprijinul american. Donald Trump cere Kievul să accepte planul de pace americano-rus până joi Ziarul Financiar
Acum 24 ore
21:45
Vom avea pace? Ce propun americanii Ucrainei în schimbul cedărilor de teritorii către Rusia şi limitarea armatei? Garanţii de securitate solide şi reconstrucţia economică. Vedeţi planul de pace integral în cele 28 de puncte Ziarul Financiar
20:00
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre rafinăria Lukoil şi sancţiunile americanilor? „România va fi solidară cu Statele Unite şi Uniunea Europeană în aplicarea sancţiunilor. Am pregătit un act normativ prin care România îşi stabileşte propriul mecanism de sancţiuni” Ziarul Financiar
19:30
Eli Lilly, prima companie farmaceutică din lume care atinge o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari. Celebrele tratamente de slăbit ale companiei au atras atenţia investitorilor şi consumatorilor Ziarul Financiar
19:15
Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birocraţiei europene, dar şi mai buna integrare a pieţei unice Ziarul Financiar
19:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni” Ziarul Financiar
19:15
România are una dintre cele mai mari infrastructuri de irigaţii din UE, dar foloseşte doar 16%, faţă de Spania, Italia şi Franţa, care folosesc 60-99% din infrastructura disponibilă Ziarul Financiar
România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cel mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania. În realitate însă, mare parte din această reţea este nefolosită. Dacă Spania, Italia şi Franţa îşi irigă aproape tot ce se poate şi folosesc între 60% şi 99% din capacitate, România ajunge abia la 16%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite. Practic, avem infrastructura, dar apa nu ajunge în câmp.
19:15
Retorica socialistă şi comunistă cu care a câştigat Zohran Mamdani alegerile pentru New York va câştiga cât de curând teren şi la noi Ziarul Financiar
19:00
Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birto Ziarul Financiar
18:45
Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie Ziarul Financiar
18:45
Cum investesc fondatorii unei platforme care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas? Ziarul Financiar
18:30
Bursa intră într-o fază de corecţie după raliul puternic din acest an, dar cumpărătorii nu dispar. Broker: Astfel de întreruperi sunt benefice pe termen lung Ziarul Financiar
18:30
Prospecţiuni semnează un contract major cu Romgaz de 18 milioane lei Ziarul Financiar
18:30
Banca Transilvania: Peste 180 de investitori au participat la emisiunea de obligaţiuni de 500 mil. euro, un record. Dobândă de 7,125% pe an. Tetik, CEO: Banca şi România continuă să reprezinte o oportunitate de investiţii atractivă, în ciuda incertitudinilor crescute din economie Ziarul Financiar
18:15
În octombrie, statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs. Cumulat, în 2025 statul a luat prin plasamente private externe 3,2 mld. euro, iar sumele atrase astfel de pe piaţa internă însumează 2,4 mld. lei şi 625 mil. euro Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor continuă să folosească noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin împrumuturile private externe discutate direct cu marile bănci, la dobânzi mai mici. În luna octombrie statul a mai luat 275 mil. euro şi 125 mil. dolari, cu ajutorul Deutsche Bank şi Goldman Sachs ca aranjori, adică echivalentul a aproape 400 mil. euro, cumulat, potrivit datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
18:00
Ce propun americanii Ucrainei în schimbul cedărilor de teritorii către Rusia şi limitarea armatei? Garanţii de securitate solide şi un plan de reconstrucţie economică. Vedeţi planul integral în cele 28 de puncte Ziarul Financiar
17:30
Reacţii în pieţele internaţionale după planul american de pace în Ucraina: Petrolul scade cu 2% şi ajunge la nivelul de 62 de dolari pentru un baril Ziarul Financiar
17:30
Sfârşitul avuţiei europene? Preşedinta Băncii Centrale Europene lansează un avertisment care dă fiori: Prosperitatea europeană a fost orientată către o lume care dispare treptat din cauza anilor de inacţiune Ziarul Financiar
17:15
SCOR, gigantul francez al reasigurărilor, ar pregăti intrarea în România: Caută birouri pentru 200 de angajaţi în Bucureşti Ziarul Financiar
SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din Europa, se pregă­teşte să îşi creeze o prezenţă opera­ţională în România şi caută circa 1.500-2.000 de metri pătraţi de birouri moderne în Bucureşti, cu potenţialul de a acomoda aproxi­mativ 200 de angajaţi, potrivit datelor din piaţa imobiliară.
17:15
Presiunea demografică creşte: România are 31 de vârstnici la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă. România se situează sub nivelurile din Germania, Franţa sau Italia, dar mult peste media globală Ziarul Financiar
România se află printre statele europene cu un raport ridicat de vârstnici la numărul de persoane active, cu 31 de persoane de peste 65 de ani la fiecare 100 de persoane cu vârsta de muncă, conform site-ului Visual Capitalist, care citează date de la Banca Mondială pentru anul 2024. Această valoare o plasează în a doua parte a clasamentului, dar încă mult peste media globală de 15,7%.
17:00
Ministerul Sănătăţii anunţă o strategie naţională de prevenţie, dar încă nu a stabilit cât va costa şi ce ţinte urmăreşte Ziarul Financiar
16:45
Înveţi la un liceu tehnic sau profesional? Ştiai că el poate deveni, în curând, un colegiu de antreprenoriat? Ziarul Financiar
16:30
Ilie Bolojan: Pensia în magistratură să nu depăşească 70% din ultimul salariu net Ziarul Financiar
Pensia în magistratură nu trebuie să depăşească 70% din ultimul salariu net, spune, vineri, premierul Ilie Bolojan.
16:00
Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă, CE: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie Ziarul Financiar
15:30
Finqware, Questo, Footprints AI şi Steepsoft AI se află în topul start-upurilor de tehnologie cu cea mai mare creştere din regiune şi sunt printre cele opt companii româneşti premiate în cadrul cadrul evenimentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală Ziarul Financiar
15:00
Washingtonul pune presiune pe Kiev: Planul de pace care cere cedări teritoriale, reîntoarcerea Rusiei în G8 şi renunţarea Ucrainei la NATO, declanşând cea mai explozivă confruntare diplomatică de la începutul războiului Ziarul Financiar
15:00
Firmele fantomă din România se mişcă prin business fără să fie deranjate de ANAF. Instituţia răspunde după două luni la o solicitare ZF privind două societăţi fantomă, ZEUS Corporation şi Romnef Steel: „Sunt inactive din 29.09.2025 şi până în prezent.” Ce controale a făcut ANAF? Ce taxe şi impozite neplătite lasă în urmă? „Secret fiscal” Ziarul Financiar
15:00
Donald Trump revine la Davos după şase ani: Presiuni ale administraţiei americane şi ajustări ale forumului economic mondial pentru a evita temele „woke” şi a asigura o apariţie care să mulţumească baza MAGA Ziarul Financiar
14:45
(P) Cum pot întreprinderile mici să îşi creeze prezenţa online fără costuri mari? Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Este fotbalul o afacere diferită? Eugen Voicu, acţionar al Dinamo: „Fotbalul este business complicat. Este foarte complicat, pentru că produsul în sine e foarte diferit şi e vorba de a gestiona 11 oameni pe teren, mult mai mulţi în lotul lărgit, cu orgolile lor, cu personalităţile lor şi trebuie să-i faci să fie o singură echipă” Ziarul Financiar
14:15
Demisia care a zguduit Budapesta: Cum plecarea bruscă a viceguvernatorului Băncii Centrale a aruncat forintul în vârtej, a deschis cutia pandorei în pieţe şi a ridicat semne de întrebare despre stabilitatea regimului monetar al Ungariei Ziarul Financiar
14:00
Orbán sună alarma unei crize fantomă: Cum „scutul financiar american” aruncă Ungaria în incertitudine exact când Pieţele Marchează Cea Mai Mare Euforie din Ultimele Două Decenii Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.