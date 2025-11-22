Trei persoane arestate în India după ce au jefuit o mașină care transporta bani și au plecat cu 700.000 de euro

21:00

„Roiul” de zeci de mii de cutremure care au afectat insula grecească Santorini de la începutul acestui an a fost declanșat de rocă topită care a circulat printr-un canal subteran timp de trei luni, au descoperit oamenii de știință. Aceștia au folosit fizica și inteligența artificială pentru a determina exact ce a provocat cele peste […]