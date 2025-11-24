Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă în România. Procedura se face o singură dată pe an

15:50

Polițiștii din Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu, din municipiu, ar fi avut loc un scandal între mai multe persoane. „Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 27 de ani, din comuna Recea, se afla pe o alee [...]