Un „autobuz” fără roți: cum funcționează Pedibus în Brașov și în alte 11 orașe

Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. O familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la Mamaia, Sovata sau Vatra Dornei. [...]