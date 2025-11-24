VIDEO Căutări azi noapte pentru găsirea unui turist epuizat, în Bucegi. Salvamontiștii din Râșnov s-au întors la bază după 7 ore, fără rezultat

13:50

Poliția Brașov a fost alertată cu privire la faptul că un bărbat, de 87 de ani, ar fi plecat de lângă membrii familiei, în timp ce aflau în preajma unei biserici din Brașov. Îngrijorarea aparținătorilor era cu atât mai mare, cu cât bărbatul este cunoscut cu probleme de sănătate ce îi afectează memoria. „Astfel, după [...]