Aeroportul Brașov își reasigură terminalul: poliță nouă, preț mai mic decât anul trecut/ Ce riscuri sunt acoperite
BizBrasov.ro, 24 noiembrie 2025 05:50
Aeroportul Internațional Brașov a încheiat o nouă poliță de asigurare pentru terminalul de pasageri de la Ghimbav. Conform datelor publicate pe platforma de achiziții publice. Valoarea contractului este de 59.900 de lei, fără TVA, o sumă ușor mai redusă față de cea plătită anul trecut, când polița a costat 61.298,20 lei fără TVA. Noua poliță [...]
Polițiștii locali vor putea să amendeze șoferii și să verifice actele mașinii. Proiect de lege, pus în dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne # BizBrasov.ro
Polițiștii locali ar putea primi atribuții mai mari în trafic. Conform unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii locali vor putea să oprească șoferii, să le verifice actele și să dea amenzi. Noul proiect de lege al MAI, care se află în dezbatere publică, le oferă mai multă putere polițiștilor locali. Aceștia pot opri vehicule [...]
Edilii din Săcele fac planul pentru locuințe sociale în Gârcini. Plătesc peste 100.000 de lei pentru documentații # BizBrasov.ro
Primăria din Săcele a decis să vină în sprijinul comunității de romi din Gârcini și să le construiască locuințe sociale, în acest sens, accesând încă din 2023 o finanțare europeană. În vederea realizării proiectului, edilii au demarat partea de documentații tehnice și au semnat un contract în valoare de 102.500 de lei fără TVA cu [...]
Primăria Ghimbav a decis în această toamnă să reamenajeze o parcare din zona blocurilor de pe strada Victoriei și să o transforme în parc. Pentru a oferi toate condițiile celor care își vor petrece timpul liber în noua locație de agrement edilii au decis să achiziționeze și o toaletă automată inteligentă. Prețul acesteia nu este [...]
Poveşti cu farmece şi cu farmec, legendele braşovene îţi pot da uneori fiori. Mergi liniştit pe străzile oraşului, întunericul poate fi acum biruit cu o lanternă, eşti în siguranţă. APOLLONIA HIRCHER Una dintre povești vorbeşte despre nobila Apollonia Hirscher şi despre fiica sa, Barbara. Copilă fiind, Barbara s-a îmbolnăvit grav şi, după o lungă suferinţă, [...]
Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă în România. Procedura se face o singură dată pe an # BizBrasov.ro
Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă reprezintă procedura prin care pensionarii pot solicita revizuirea drepturilor bănești, pentru a include eventuale contribuții suplimentare sau pentru a corecta erorile din evidențele Casei de Pensii. Procesul presupune depunerea unei cereri oficiale, însoțită de documentele justificative privind perioadele de activitate profesională și plățile efectuate. Obiectivul principal al recalculării este [...]
Certificatul de moștenitor are o putere juridică foarte mare, iar legea îl tratează ca pe un document esențial într-o tranzacție. Deci, vânzarea doar pe baza lui este posibilă și suficientă. Ce este certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este documentul prin care notarul public stabilește, oficial și cu efecte juridice imediate, cine sunt moștenitorii unei persoane [...]
Restricții de circulație pe DN1 București-Brașov și retur, începând de luni. Rute ocolitoare # BizBrasov.ro
În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, circulația se va închide pe DN1, în zona km. 69+925, în apropiere de localitatea Păulești, din județul Prahova, pentru executarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. În acest context, circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, [...]
„Blocada” în Săcele, aseară. Polițiștii au urmărit prevenirea și combaterea infracțiunilor și menținerea unui climat de siguranță publică # BizBrasov.ro
Aseară în intervalul orar 19.00-22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au desfășurat activițăți în cadrul acțiunii BLOCADA, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului și menținerea unui climat de siguranță publică. În cele trei ore cât a durat acțiunea, politiștii au urmărit și sancționarea comportamentelor antisociale, dar și impunerea respectării legislației [...]
Încă un grup de „pantofari” sosiți la munte cu dor de aventură, scos din mocirlă de jandarmii brașoveni # BizBrasov.ro
După ce vineri, un grup de 4 adulți și un copil de 3 luni a fost scos din pădurile de lângă Fundățica de jandarmii brașoveni, după ce a greșit drumul, după amiază, un alt grup a rămas blocat în mocirlă, pe un drum forestier din județul Brașov. Jandarmii montani de la Postul Sâmbăta aflați în [...]
Poiana Brașov, 3 zile de Revelion: Preț de vacanță all inclusive în Egipt. Pachetele sar şi de 10.000 de lei # BizBrasov.ro
Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. O familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la Mamaia, Sovata sau Vatra Dornei. [...]
Nicio zi fără infractori la volan, pe drumurile din județul Brașov. Beți, drogați sau cu autovehicule neînmatriculate # BizBrasov.ro
Nicio zi fără infractori la volan, de drumurile din județul Brașov. Ieri în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, în timp ce desfășurau activități specifice pe linie de poliție rutieră, au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe drumul național 1S în apropiere de localitatea Pârâu, județul Brașov. În [...]
Un bărbat a fost găsit spânzurat într-o toaletă a unui tren InterRegio, ieri. Anchetă deschisă de procurori # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori. Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare. El avea 26 de ani, iar după ce a fost găsit [...]
Tânără atacată de ploșnițe, în vagonul de dormit, pe ruta București-Brașov-Sighet. Trenul aparține CFR Călători # BizBrasov.ro
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și în alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc pe ruta București-Sighet, într-un tren al CFR Călători. [...]
Cum se impozitează banii moșteniți. Reguli diferite față de case, terenuri și bunuri mobile # BizBrasov.ro
Moștenirea în România presupune reguli fiscale clare: dacă procedura de succesiune nu este finalizată în termen de doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1% din valoarea masei succesorale — o regulă valabilă indiferent că este vorba de bani, conturi bancare sau bunuri imobiliare, potrivit normelor din Codul Fiscal. Când și cum se aplică impozitul [...]
Șeful ANAF: „Urmare a acţiunilor în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni cu 20 la sută. Vor fi vizate 80 de companii din HoReCa care nu au înţeles mesajul de conformare voluntară” # BizBrasov.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, susţine că încasările la buget de la companiile care activează în zona HoReCa au crescut în ultimele luni cu 20 la sută, el anunţând că 80 de firme din acest sector vor fi controlate în următoarea perioadă. „Urmare a acţiunilor noastre în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni [...]
Tânăr „echipat” cu adidași, blugi și geacă, extras de salvamontiștii din Zărnești din pădurile din masivul Piatra Craiului. Nimeni nu știe ce căuta pe acolo # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din Zărnești au avut ieri o misiune cel puțin ciudată. Scoaterea unui tânăr în vârstă de 18 ani dintr-o pădure din masivul Piatra Craiului, unde nu se știe cum și de ce se aventurase, echipat ca de discotecă. Iată povestea, spusă de salvamontiști: „Azi, un apel la 112 ne-a determinat din nou să ne [...]
Traficanți de droguri de mare risc, prinși în flagrant de polițiștii brașoveni. La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au prins în flagrant delict, în municipiul Brașov, două persoane, în timp [...]
Un accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Aurel Vlaicu din Brașov. La fața locului au fost deplasate echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Brașov și ale SMURD Brașov, pentru a acorda primul ajutor persoanelor accidentate. Traficul rutier este în zonă este îngreunat, până când cercetările la fața locului [...]
Beaujolais Nouveau: Vinul franțuzesc, profesorii de franceză și militarii francezi, sărbătoriți la Brașov # BizBrasov.ro
În fiecare an, în a treia zi de joi a lunii noiembrie, cetățenii francezi din întreaga lume -și nu numai – sărbătoresc Beaujolais Nouveau, un moment de celebrare a vinului din acea zonă. Cu o zi înainte, avioane, camioane, trenuri sau elicoptere transportă zeci de mii de sticle din producția de vin de Beaujolais din [...]
ANPC, amenzi în valoare de aproape şase milioane de lei, în urma controalelor din această săptămână # BizBrasov.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, aproximativ 1.700 de operatori economici şi au dat amenzi de aproape şase milioane de lei. De asemenea, echipele de control au oprit temporar activitatea a cinci operatori economici, până la remedierea deficienţelor. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare cu stare termică modificată, [...]
Vremea se răceşte în continuare. ANM anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni / Cod galben pentru șase județe # BizBrasov.ro
Vremea se răcește. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În același timp, a fost emisă o alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru zona montană din șase județe. ANM a emis o informare meteo, valabilă până luni, 24 noiembrie, [...]
Un nou fake, cu o fotografie înfăţişând o femeie care ar fi distrus un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne: Nu tot ce devine ”viral” este şi real / Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială # BizBrasov.ro
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine ”viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată. Ministerul de Intene distribuie, sâmbătă dimineaţă, pe pagina de Facebook, un mesaj care s-a viralizat în mediul online, fiind vorba despre o fotografie [...]
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat. „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise”, anunță premierul # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va elabora planuri de redresare a companiilor de stat, unele dintre acestea urmând chiar să fie desființate. Procesul va fi coordonat, împreună cu ministerele care tutelează companiile, de către vicepremierul Oana Gheorghiu. Ilie Bolojan a spus că sunt miliarde de lei pe an care merg către companii de [...]
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, azi-noapte. Două avioane F-16 au patrulat la graniță peste 2 ore # BizBrasov.ro
Atacuri cu drone, azi noapte. Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România. La ora 01:33 a fost [...]
Bolojan, despre creşterea impozitului pe proprietate: „În România sunt cele mai mici impozite raportat la puterea de cumpărare” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că măsura era necesară, fiind un angajament al României încă din anii trecuţi. Bolojan spune că ponderea acestor impozite în PIB-ul țării este mult mai mică în România decât media UE. Ilie Bolojan a afirmat că [...]
Dacă o vedeți, sunați la 112! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui BARABAȘ TEODORA-ADRIANA, în vârsta de 14 de ani, care, la data de 21 noiembrie a.c., ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, din municipiul Făgăraș, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până [...]
VIDEO Intervenție de recuperare a unui grup de 4 adulți și un bebeluș în vârstă de 3 luni, aseară, în zona Fundățica. Jandarmii montani au fost „la înălțime” # BizBrasov.ro
Un apel 112 primit ieri după-amiază în dispeceratul unității a alertat echipajul montan aflat în serviciu, că patru adulți și un bebeluș se află într-o situație dificilă, având în vedere că s-au rătăcit și nu mai pot ajunge la pensiunea din localitatea Fundățica unde îsi aveau destinația finală. Turiștii au fost induși în eroare de [...]
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României # BizBrasov.ro
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranţă (de 2.000 km fără pasageri), iar al optulea [...]
Darău, avertisment pentru PNL-ul lui Veștea: „USR țintește în 2028 primul loc în județ” # BizBrasov.ro
Senatorul Irineu Darău, președintele USR Brașov, i-a transmis în această seară un avertisment liderului liberal brașovean, Adrian Veștea, anunțând că pentru 2028 progresiștii țintesc primul loc în județ la alegerile locale și județene. Declaeația a avut loc în cadrul unui eveniment care marca nouă ani de existență ai USR la Brașov. „Dacă suntem un fel [...]
O senatoare POT, agresată în Capitală / Ar fi fost lovită cu o rangă de o altă femeie, care a fost reţinută # BizBrasov.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată în Bucureşti de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă şi i-ar fi vandalizat maşina. Parlamentarul susţine că femeia respectivă o hărţuieşte, deşi nu i-a lezat niciodată familia. Agresoarea a fost reţinută pentru 24 de ore şi s-a emis un ordin de protecţie. „La data [...]
Bolojan: „Acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate. Ele trebuie desfinţate. Acesta este adevărul” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că analiza administraţiei arată că peste tot este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile, iar acest lucru este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală, în toate ministerele. Acolo unde [...]
Un copil de 10 ani din Mehedinți a „pus pe jar” polițiștii brașoveni. A sunat ieri la 112 și a reclamat că mama lui este agresată # BizBrasov.ro
Copil în vârstă de 10 ani din Mehedinți, în atenția polițiștilor. Ieri în jurul orei 17:00, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către o persoană necunoscută, care semnala o stare de violență asupra vieții mamei sale. Imediat după transmiterea mesajului, pentru că legătura telefonică a [...]
Paznicii de noapte și sistemele de alarmare de la săli de jocuri de noroc, benzinării și magazine non-stop din Brașov, în vizorul polițiștilor. Azi-noapte, amenzi de aproape 134.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciul de Ordine Publică au organizat și desfășurat azi-noapte o acţiune în județul Brașov, care a avut scop verificarea respectării legislației în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la nivelul obiectivelor cu program de lucru permanent. Au fost vizate sălile de jocuri de noroc, benzinăriile și magazinele non-stop din județ. [...]
Construim România propune un traseu alternativ pentru autostrada Brașov – Bacău, care, din cauza „ocolișurilor”, va fi mai scumpă cu jumătate de miliard de euro, # BizBrasov.ro
Cea mai recentă variantă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău – cu acele „cocoașe” și cu 18 kilometri mai lungă – scumpește construcția cu jumătate de miliard de euro, estimează Asociația Construim România. Aceasta propune în schimb o alternativă mai eficientă economic. Propunere alternativă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, anunță vineri [...]
Scandal mare la Făgăraș: Trei tineri, printre care și o fată, s-au luat la bătaie. Unul dintre agresori a distrus o mașină # BizBrasov.ro
Polițiștii din Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu, din municipiu, ar fi avut loc un scandal între mai multe persoane. „Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 27 de ani, din comuna Recea, se afla pe o alee [...]
Horațiu Potra, fiul și nepotul său – în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia magistraților nu este definitivă # BizBrasov.ro
Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, de către magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului lui Potra. Decizia instanţei nu [...]
Guvernul dă undă verde pentru construirea de infrastructură sportivă. Stadionul Tineretului din Brașov, pe lista proiectelor care ar trebui finalizate # BizBrasov.ro
Guvernul României a publicat lista proiectele de investiții în infrastructură prioritizate pentru perioada 2026-2028. Proiectele sportive ce cuprind finalizarea unor stadioane sau săli de sport noi sunt și ele incluse. Proiectele de infrastructură sportivă revin pe lista Guvernului Scopul acestui demers este de a corela portofoliul de investiții publice cu prioritățile Guvernului și de a [...]
Linia RATBV 24 revine la traseul obișnuit din Stupini, după finalizarea lucrărilor de infrastructură stradală # BizBrasov.ro
Autobuzele RATBV care deservesc linia 24 (Livada Poștei – Stupinii Noi) își vor relua de luni, 24 noiembrie 2025, traseul obișnuit, până în capătul de linie Baciului. Revenirea la traseul până în capătul de linie din zona Stupinii Noi este posibilă datorită finalizării lucrărilor de infrastructură realizate pe strada Baciului. În aceste condiții, de luni [...]
Ministrul Economiei, vizită „de lucru” la Carfil și Elmas. USR Brașov s-a bucurat, comunicând într-o limbă de lemn # BizBrasov.ro
FOTO Incendiu violent, în Poiana Mărului: Un grajd, o magazie și o șură, cuprinse de flăcări # BizBrasov.ro
Incendiu violent la o anexă gospodărească din Poiana Mărului. „La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cuprinzând o magazie, un grajd și o șură, pe o suprafață de aproximativ 800–1000 m². [...]
Noi licitații pentru locurile de parcare rezidențiale din mai multe zone ale Brașovului # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov. Dacă săptămâna aceasta au fost programate procedurile din zona centrului civic, de săptămâna viitoare vor avea loc licitațiile pentru zona Griviței, Blumăna, zona din spatele Camerei de Comerț și cea cuprinsă între Dobrogeanu Gherea și mall-ul AFI.. Cererile de atribuire locuri de parcare [...]
Polițiștii brașoveni, căutări contracronometru, după ce un vârstnic de 87 de ani a dispărut, plecând de lângă membrii familiei # BizBrasov.ro
Poliția Brașov a fost alertată cu privire la faptul că un bărbat, de 87 de ani, ar fi plecat de lângă membrii familiei, în timp ce aflau în preajma unei biserici din Brașov. Îngrijorarea aparținătorilor era cu atât mai mare, cu cât bărbatul este cunoscut cu probleme de sănătate ce îi afectează memoria. „Astfel, după [...]
FOTO Un nou parc pentru brașovenii din cartierul Astra. Primăria îi invită pe cetățeni să facă propuneri pentru reamenajarea unor zone degradate din oraș în locuri de agrement # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a finalizat lucrările de amenajare a noului parc de pe strada Venus, un proiect mult așteptat de locuitorii din Cartierul Astra. Zona, care în trecut era ocupată de vechi puncte termice abandonate, întunecate și frecventate de persoane fără adăpost, a fost complet transformată într-un spațiu sigur, modern și plin de verdeață. Noile amenajări [...]
Copiii sunt racolaţi pe platformele de jocuri video să comită acte de violenţă în numele mafiei sau în războiul hibrid. Cum se ajunge de la jocuri la recrutare # BizBrasov.ro
Reţelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi şi crime, recrutându-i prin platformele de jocuri video şi smartphone-uri, iar părinţii adesea habar nu au ce se întâmplă. În plus, copiii şi tinerii sunt folosiţi de state ostile şi de autorii ameninţărilor hibride ca spioni involuntari, avertizează şefa Europol, Catherine De Bolle, într-un interviu [...]
Proiect-pilot lansat astăzi în Brașov și în Capitală: Este primul din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # BizBrasov.ro
România are de astăzi primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare. Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – lansează în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la [...]
Weekend la teatru, în Brașov: Ce spectacole sunt puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Weekend la teatru, în Brașov. Reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” invită publicul VINERI, 21 Noiembrie, ora 19:00, în SALA MARE, unde va avea loc spectacolul „OMUL ZILEI” -Farsă comică, după Victor Eftimiu. O farsă comică, adaptată după textul _„Omul care a văzut moartea”_ de Victor Eftimiu. Întreaga acțiune este declanșată de întrebarea: „Ce se întâmplă dacă, fiind la [...]
Furnizorii de petarde și artificii, în atenția Poliției Române. Vor fi controale stricte, inclusiv pe internet și la firmele de curierat, pentru că legea s-a schimbat # BizBrasov.ro
Românii ar putea avea parte, în această iarnă, de primul Revelion cu mai puține petarde și artificii, după ce legea a restricționat accesul persoanelor fizice la majoritatea articolelor pirotehnice. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis că va intensifica verificările în toată țara, inclusiv în mediul online, vizând atât magazinele fizice, cât și vânzările [...]
