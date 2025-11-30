Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate

12:20

Ciolan din bani publici, în Ilfov, de Ziua Națională An de an, Ziua Națională a României devine un prilej de cheltuire a banilor publici pe concerte, artificii sau mâncare tradițională. Toate acestea sunt oferite și prezentate plătitorilor de taxe, pe afișe cu iz electoral, cu titlul „gratuit”. Ilfovul, județul care înconjoară Capitala, nu face excepție […] The post Fasole cu ciolan, de 60 de mii de euro, de la Hubert Thuma. Meniul de 1 Decembrie de la Buftea, achitat prin „spargerea” achiziției în trei contracte directe appeared first on Buletin de București.