Jonas Kaufmann vine pentru prima dată la Sala Palatului
Buletin de București, 30 noiembrie 2025 04:20
Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România și va susține un concert la Sala Palatului în preajma sărbătorilor de iarnă. Tenorul, considerat de The New York Times drept „cel mai important reprezentant al generației sale" va urca pe scenă în seara de 11 decembrie. Evenimentul oferă o șansă unică de a îl asculta live
Acum 30 minute
05:00
„Blestemul” Astra Imperio: un accident pe săptămână și pagube de peste 650 de mii de euro de când noile tramvaie circulă prin Capitală # Buletin de București
De când au început să circule prin București, tramvaiele Astra Imperio au fost implicate în mai multe accidente de-a lungul timpului. Pagubele înregistrate în aproape trei ani au depășit 650 de mii de euro. Un accident a avut loc chiar la începutul lunii, pe 4 noiembrie, în cartierul Drumul Taberei, între un tramvai și un
Acum 2 ore
04:20
Acum 6 ore
23:50
Concertul Breeze de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii # Buletin de București
Concertul pe care Breeze trebuia să îl susțină sâmbătă la West Side Christmas Market a fost reprogramat din cauza vremii. Concertul Breeze a fost reprogramat pentru marți, 2 decembrie, tot de la ora 19:30, în parcul Drumul Taberei, a anunțat Primăria Sectorului 6. De asemenea, tot din cauza condițiilor meteo nefavorabile, West Side Christmas Market
Acum 12 ore
20:40
Funky Citizens prelungește înscrierile pentru observatori independenți până pe 3 decembrie, pentru alegerile din 7 decembrie # Buletin de București
Funky Citizens prelungește înscrierile pentru observatori până pe 3 decembrie. Voluntarii vor monitoriza procesul electoral la alegerile din 7 decembrie 2025, organizate în București, în alte 12 localități din țară și în județul Buzău. Observatorii independenți acreditați vor urmări fiecare etapă a procesului electoral. Aceștia vor fi prezenți la deschiderea secțiilor de votare, dar și
17:30
Capitala se afla sub cod galben de ploaie până mâine, 30 noiembrie, la ora 20:00. Cantitățile de apă vor ajunge la 20…30 l/mp. În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și
17:20
Autobuze electrice și stații de încărcare în Ilfov, achiziționate din fonduri europene | Profit # Buletin de București
În județul Ilfov, numărul locuitorilor crește, motiv pentru care primăriile investesc în autobuze electrice și stații de încărcare pentru acestea, pentru un transport mai eficient, a declarat președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, la Profit.ro – Maratonul Infrastructură și Mobilitate. În plus, o schimbare importantă va fi și extinderea metroului către Mogoșoaia, Voluntari, Bragadiru și Berceni.
16:40
Concertul de astăzi, de la West Side Christmas Market, reprogramat din cauza vremii # Buletin de București
Concertul de azi de la West Side Christmas Market, care ar fi trebuit să aibă loc la ora 19:30, a fost reprogramat din cauza vremii. Totodată, târgul se va închide mai devreme astăzi și nu la 22:00, așa cum era programat inițial. Concertul de sâmbătă seara, reprogramat din cauza vremii Este vorba despre concertul Breeze,
Acum 24 ore
15:50
Cătălin Drulă: „Dacă nu vine la dezbatere domnul Ciucu, îi cer să se retragă” # Buletin de București
Cătălin Drulă îi cere contracandidatului său, Ciprian Ciucu, să se prezinte la dezbatere săptămâna viitoare, care este și ultima din campania electorală. Candidatul USR a susținut o conferință de presă sâmbătă, 29 noiembrie. În urmă cu două zile, Televiziunea Română a organizat o dezbatere între candidații la Primăria Capitalei. Dintre candidații cu cele mai mari
14:00
Bolt respinge acuzațiile șoferilor care au amenințat cu proteste în țară. Răspunsul oficial al companiei # Buletin de București
Platforma de ride-sharing Bolt a oferit un răspuns după acuzațiile șoferilor parteneri, care amenință cu proteste săptămâna viitoare. Reprezentanții companiei susțin că aceste proteste nu sunt întemeiate, având în vedere că numărul șoferilor parteneri a crescut în ultimul an, potrivit StartupCafe. În plus, Bolt susține că tarifele reclamate sunt dinamice, scalate de un algoritm care
12:30
Primul strat de asfalt, pe A0 Nord, pe cel mai întârziat lot al Autostrăzii București # Buletin de București
Primul strat de asfalt a fost așternut pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, segmentul care a acumulat cele mai mari întârzieri din inelul de centură al Capitalei. Operațiunea a avut loc la kilometrul 19, pe sectorul gestionat de subcontractorul român Retter, între DN1 (Corbeanca) și DN1A (Mogoșoaia). Avansul pe această porțiune contrastează însă cu
12:10
Luminițele de Crăciun se aprind astăzi în București, de la 18:00. Care sunt principalele zone decorate # Buletin de București
Astăzi, 29 noiembrie, luminițele de Crăciun se aprind în București, la ora 18:00, a anunțat Primăria Capitalei. Au fost montate peste 7 milioane de becuri LED pe principalele bulevarde și în zonele unde au loc târgurile de Crăciun. Compania Municipală Iluminat Public București utilizează toate echipamentele proprii pentru aprinderea luminilor. Au fost montate aproximativ 5.500
10:30
Meciul Dinamo – Oțelul Galați ar putea devia patru linii STB sâmbătă seară. Sunt vizate liniile liniile 86, 90, 104 și 143, după cum a anunțat TPBI. Modificările vor apărea doar dacă situația va impune acest lucru. Astfel, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la
10:20
Încă un târg de târgul de Crăciun se deschide sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00. Cu o zi înainte, organizatorii au făcut testele de lumini. Cum arată târgul de Crăciun din Piața Constituției cu liminile aprinse și fără. Iluminatul festiv în Capitală se va aprinde de la ora 18:00, iar pe scenă vor urca
10:00
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că a fost inaugurată o nouă stație pe traseul liniei 443 începând de astăzi, 29 noiembrie 2025. Este vorba despre stația nou înființată „Troița", amplasată pe strada Grigore Alexandrescu, pe sensul de mers către Piața Presei. De la 1 noiembrie, linia 443 și-a extins traseul în mai
05:50
Câștigarea Primăriei Generale a Capitalei a reprezentat, istoric vorbind, validarea supremă pentru un politician și o rampă de lansare pentru Palatul Cotroceni. Dar, prin perspectiva unei table de șah și a unor „mutări" deja stabilite din cauza necesităților Bucureștiului, axioma pare să fi expirat. Viitorul primar general preia un mandat „otrăvit", comprimat de realitate la
Ieri
04:00
Un târg de adopții de pisici are loc sâmbătă, 29 noiembrie, în Sectorul 3, începând cu ora 11:00. Evenimentul este organizat de o casă de avocatură din București, împreună cu organizația Refugiul Felinelor. „Adoptă un AristoCrat" va are loc pe strada Labirint 205 (la sediul Societății Civile de Avocați Todeancă și Asociații) în intervalul orar
28 noiembrie 2025
21:40
Tramvaiul de pe linia 5 a trecut de probele de după finalizarea șantierului. Intră în circulație cu călători de săptămâna viitoare # Buletin de București
Probele tehnice pentru tramvaiul de pe linia 5, de la strada Barbu Văcărescu la strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, s-au încheiat cu succes vineri, a anunțat Societatea de Transport București. Acesta a fost ultimul pas înainte ca traseul să fie redeschis circulației. A fost folosit ca tramvai de probă un vehicul V3A modernizat la Uzina
15:00
Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă. Care sunt atracțiile principale # Buletin de București
Târgul de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00. Primăria Capitalei promite că ediția din acest an va fi cea mai spectaculoasă de până acum, întrucât vine cu o serie de atracții noi, precum „Piramida de Crăciun" sau proiecții festive pe Palatul Parlamentului, în fiecare seară. Intrarea este
15:00
Studentă transgender cazată într-o cameră de băieți într-un cămin al Universității din București. Cum răspunde instituția # Buletin de București
O studentă transgender de la Universitatea din București a fost repartizată la începutul anului universitar într-o cameră de băieți, pentru că în actul de identitate figurează ca „băiat", scrie PressOne. Contactat de Buletin de București, purtatorul de cuvânt al instituției, Bogdan Oprea, a precizat că situația a ajuns abia acum la nivelul rectoratului, fiind gestionată
13:40
Băluță, Ciucu și Alexandrescu, pe primele locuri în cursa pentru Primăria Capitalei, conform celui mai recent sondaj # Buletin de București
Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (susținută de AUR) s-ar clasa în topul preferințelor bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj realizat de CIRA, la comanda unui alt candidat, și anume fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. Candidatul USR Cătălin Drulă este cotat pe locul 4, în timp ce pe locul 5 sunt poziționați
13:10
Sector 1 | Primăria a dat undă verde pentru Pasajul Săbăreni. A fost semnat contractul # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a semnat contractul pentru proiectarea și execuția noului pasaj rutier Săbăreni, o investiție pe care o va face în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și care are scopul de a fluidiza traficul între cartierele Giulești și 16 Februarie. Noul pasaj va fi construit după ce actualul va fi dărâmat. „Expertiza tehnică realizată
12:20
Fasole cu ciolan, de 60 de mii de euro, de la Hubert Thuma. Meniul de 1 Decembrie de la Buftea, achitat prin „spargerea” achiziției în trei contracte directe # Buletin de București
Ciolan din bani publici, în Ilfov, de Ziua Națională An de an, Ziua Națională a României devine un prilej de cheltuire a banilor publici pe concerte, artificii sau mâncare tradițională. Toate acestea sunt oferite și prezentate plătitorilor de taxe, pe afișe cu iz electoral, cu titlul „gratuit". Ilfovul, județul care înconjoară Capitala, nu face excepție
10:20
EDITORIAL | „Laborator de idei“ la dezbaterea pentru PMB: Formula 1 în Capitală, interzicerea paradelor LGBTQ+ și „estetica urâtului” # Buletin de București
Pentru că iUmor nu se mai difuzează, Televiziunea Română a zis să le facă fanilor genului o surpriză, așa că a organizat un moment de stand-up politic involuntar, cu glume rostite direct de candidații la PMB și livrate pe un ton atât de serios încât nu puteai să nu bufnești în râs. Din cei mai
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Ziua Nationala va modifica circulația transportului public, în zona Arcului de Triumf. Se vor devia unele linii de transport public în zona Șos. Kiseleff – Bd. Regele Mihai I – Piața Arcul de Triumf. Pentru repetiții și paradă, dar și pentru executarea lucrărilor de amplasare a sistemului de sonorizare și a tribunei oficiale, traficul rutier
05:10
„Moștenitorii” lui Daniel Băluță şi Ciprian Ciucu. Pe cine ar lasă interimar la sector, dacă ar câştigă cursa pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Printre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei se numără şi doi edili de sector: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). Potrivit legii, dacă vreunul dintre ei va câștiga alegerile din 7 decembrie, atribuțiile lor actuale vor fi preluate de un primar interimar până la organizarea unui nou scrutin, așa cum
27 noiembrie 2025
22:00
Deschiderea târgului de Crăciun din Piața Alba Iulia a fost amânată. Când se deschide „Winter Wonderland” # Buletin de București
Târgul de Crăciun „Winter Wonderland", organizat în Piața Alba Iulia de Primăria Sectorului 3, ar fi trebui să de deschidă joi, 27 noiembrie, însă deschiderea a fost amânată cu o zi, din cauza vremii nefavorabile. Astfel, târgul îşi va deschide porţile de vineri, 28 noiembrie, de la ora 15:00, indiferent de condiţiile meteo, se precizează
18:30
Artificiile și petardele, interzise în București, inclusiv la evenimentele private. Este propusă o singură excepție # Buletin de București
Artificiile și petardele ar urma să fie interzise în Capitală, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. Inițiativa are drept scop protejarea animalelor de zgomotul puternic, reducerea poluării și a accidentelor cauzate de articolele pirotehnice, cu precădere în preajma sărbătorilor de iarnă. Artificiile și
17:20
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu, în alegerile pentru Primăria Capitalei # Buletin de București
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, în cursă pentru Primăria Capitalei este susținut de Forța Dreptei. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele formațiunii Ludovic Orban. Liderul partidului Forța Dreptei a declarat, într-o conferință de presă că Ciprian Ciucu „este singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are șansa să câștiga Primăria Capitalei. Am convingerea că va
16:20
Fostul primar general Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție, rămâne în Grecia. Curtea de Apel din Salonic a respins extrădarea # Buletin de București
Curtea de Apel din Salonic a decis joi să respingă cererea de extrădare a fostului primar general Sorin Oprescu, scrie Libertatea. Decizia vine la trei ani după ce a fugit în Grecia, fiind condamnat definitiv, în lipsă, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție. Fostul edil ar fi lipsit de la pronunțare,
15:10
Proiecte de 1,7 miliarde euro, votate de Consiliul General pe „repede-înainte”. Vor fi cumpărate 79 de tramvaie și 100 de troleibuze articulate # Buletin de București
Trei proiec
14:40
Ciucu, inspirație pentru Piedone Junior. Vrea să facă „Parcul Șinei” peste calea ferată către Gara Progresu # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, condusă de Vlad Popescu Piedone, a lansat o consultare publică pentru transformarea așa-numitei „zone a Șinei” într-un parc liniar, similar cu Parcul Liniei din Sectorul 6. Proiectul, prezentat ca o investiție în regenerare urbană și spații verzi, vizează un culoar liniar aflat în apropierea Șoselei Viilor, o „fâșie urbană reziduală”, folosită în […] The post Ciucu, inspirație pentru Piedone Junior. Vrea să facă „Parcul Șinei” peste calea ferată către Gara Progresu appeared first on Buletin de București.
13:50
A7 | La ce oră se deschide lotul Pietroasele-Buzău care leagă Capitala de Moldova fără întreruperi # Buletin de București
Șoferii vor putea circula neîntrerupt între București-Focșani sub două ore, începând de joi, ora 15:30, după ce autoritățile au confirmat deschiderea traficului pe ultimul segment lipsă. Constructorul lotului 3, Pietroasele-Buzău, a finalizat lucrările în termenul contractual la cei 13,9 kilometri care țineau despărțite cele două tronsoane majore deja inaugurate. Direcția Regională de Drumuri și Poduri […] The post A7 | La ce oră se deschide lotul Pietroasele-Buzău care leagă Capitala de Moldova fără întreruperi appeared first on Buletin de București.
13:00
Campania „Oprește Motorul”, extinsă și în Sectorul 2. Cât poluează un șofer staționat cu motorul pornit # Buletin de București
Campania „Oprește Motorul”, inițiată de Asociația Părinți de Cireșari, ar putea fi extinsă şi în Sectorul 2, conform unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Dacă acesta va fi aprobat, indicatoare de informare cu privire la efectele staţionării cu motorul pornit asupra sănătăţii vor fi amplasate în apropierea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a […] The post Campania „Oprește Motorul”, extinsă și în Sectorul 2. Cât poluează un șofer staționat cu motorul pornit appeared first on Buletin de București.
12:20
București Nord – Alba Iulia cu „Regele Ferdinand”: Când vor circula trenurile redenumite simbolic # Buletin de București
Trei trenuri operate de CFR Călători, cu opriri în Gara de Nord, vor purta nume simbolice cu ocazia Zilei Naționale, potrivit unui comunicat de presă. Trenurile vizate vor circula în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Garniturile aniversare, operate de compania de stat vor circula astfel: „Aceste garnituri speciale vor parcurge țara, asigurând legătura […] The post București Nord – Alba Iulia cu „Regele Ferdinand”: Când vor circula trenurile redenumite simbolic appeared first on Buletin de București.
10:30
Ce poți vedea la West Side Christmas Market 2025. Cum ajungi la târgul din Drumul Taberei # Buletin de București
Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei începe vineri, 28 noiembrie. Poți vedea la West Side Christmas Market 2025 mai multe „atracții”, cum le-a numit Primăria Sectorului 6. Printre acestea se numără podul hobanat, amenajat cu o perdea de 200.000 de luminițe, și un patinoar de 750 de metri pătrați. Caruselul și roata panoramică de 33 de metri […] The post Ce poți vedea la West Side Christmas Market 2025. Cum ajungi la târgul din Drumul Taberei appeared first on Buletin de București.
06:10
„Târgul de Crăciun București – ediția a 18-a” restricționează traficul în perioada 26 noiembrie-02 decembrie, în Piața Constituției. Pentru desfășurarea a evenimentului, circulația se va desfășura parțial. Traficul rutier se va desfășura, după cum urmează: În zilele în care traficul rutier nu este restricționat, pentru siguranța participanților, se vor amplasa trei treceri pentru pietoni temporare, […] The post Mai multe evenimente restricționează traficul rutier, în weekend appeared first on Buletin de București.
05:50
Sector 2 | Parcurile promise în cartierele Andronache și Ion Creangă nu vor fi gata anul acesta. Noul termen dat de primărie # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a transmis, la solicitarea Buletin de București, că proiectele pentru cele două grădini urbane din Andronache și parcul din Ion Creangă sunt întârziate față de promisiunile inițiale, unele dintre ele fiind abia la începutul proceselor administrative, deși fostul primar spunea, la începutul lui 2025, că ar trebui finalizate „în acest an”. La […] The post Sector 2 | Parcurile promise în cartierele Andronache și Ion Creangă nu vor fi gata anul acesta. Noul termen dat de primărie appeared first on Buletin de București.
05:20
Vremea se răcește, la finalul lunii noiembrie. Meteorologii anunță că temperaturile maxime nu mai trec de 8…9 grade. Joi, 27 noiembrie, vremea se răcește, față de ziua precedentă. Cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze de până la 45 km/h. Temperatura maximă va […] The post METEO | Vremea se răcește, în weekend, în Capitală appeared first on Buletin de București.
05:10
„Târgul de Crăciun București” deviază traseele pentru trei linii STB, pe 28, 29 și 30.11.2025. Același eveniment impune restricții și în zilele de 01, 05, 06, 07, 12, 13 și 14.12.2025. De asemenea, măsura se aplică și în perioada 19 – 28.12.2025, în intervalul orar 15:00 – 02:00, ca urmare a restricţionării traficul rutier pe Bd. […] The post Trei linii STB vor fi deviate pentru „Târgul de Crăciun București” appeared first on Buletin de București.
02:00
Linia 5 de tramvai ar fi trebuit să simplifice drumul până la Aeroportul Băneasa. Deocamdată, nu se poate # Buletin de București
Linia 5 de tramvai va fi redată circulației săptămâna viitoare, după 8 ani de când a fost închisă. Deși este numit, neoficial, „linia corporatiștilor”, traseul poate avea o altă utilitate: transport până la Aeroportul Băneasa. Doar că, în prezent, deși între capătul de liniei 5 de pe strada Grațioasă și aeroport sunt doar câțiva zeci […] The post Linia 5 de tramvai ar fi trebuit să simplifice drumul până la Aeroportul Băneasa. Deocamdată, nu se poate appeared first on Buletin de București.
00:20
130 de ani de la nașterea Clarei Haskil – celebrarea unei legende a pianisticii internaționale la București # Buletin de București
Anul 2025 marchează un moment important pentru lumea muzicii clasice internaționale: se împlinesc 130 de ani de la nașterea Clarei Haskil (1895–1960), una dintre cele mai mari pianiste ale secolului XX, un simbol al sensibilității interpretative și al devotamentului față de artă. Născută la București, pe 7 ianuarie 1895, într-o familie de evrei sefarzi, Clara […] The post 130 de ani de la nașterea Clarei Haskil – celebrarea unei legende a pianisticii internaționale la București appeared first on Buletin de București.
26 noiembrie 2025
19:10
Programul târgului Crăciunul Nordului, primul organizat în Sectorul 1. Se deschide 28 noiembrie # Buletin de București
Primul târg de sărbători din Sectorul 1 se deschide la Romexpo, vineri, 28 noiembrie, cu aprinderea luminilor festive. Programul târgului Crăciunul Nordului pentru primul weekend conține concerte live și surprize. Târgul de Crăciun își va deschide porțile de la ora 17:00, odată cu aprinderea luminilor. Tot atunci se deschid și principalele atracții. Intrarea la târgul […] The post Programul târgului Crăciunul Nordului, primul organizat în Sectorul 1. Se deschide 28 noiembrie appeared first on Buletin de București.
17:20
Sector 6 | Parcarea de pe strada Brașov, din Drumul Taberei, devine bandă de circulație în perioada West Side Christmas Market # Buletin de București
În perioada West Side Christmas Market, parcarea de pe strada Brașov, din Drumul Taberei, devine bandă de circulație până după sărbătorile de iarnă, a anunțat Poliția Locală Sector 6. Această măsură a intrat în vigoare de astăzi, 26 noiembrie, cu două zile înainte de deschiderea târgului de Crăciun din Sectorul 6. Parcarea de pe strada […] The post Sector 6 | Parcarea de pe strada Brașov, din Drumul Taberei, devine bandă de circulație în perioada West Side Christmas Market appeared first on Buletin de București.
16:50
A fost aprobat protocolul pentru dezvoltarea unui nod intermodal la Gara de Nord | Club Feroviar # Buletin de București
Zilele trecute, Adunarea Generală a Acționarilor CFR SA a aprobat un protocol de asociere pentru crearea unui nod intermodal complex la Gara de Nord. Documentul a fost aprobat în ședința din 21 noiembrie, prin Hotărârea AGA nr. 30, potrivit Club Feroviar. Punctul de pe ordinea de zi a fost „aprobare privind încheierea protocolului de asociere privind pregătirea […] The post A fost aprobat protocolul pentru dezvoltarea unui nod intermodal la Gara de Nord | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
16:10
Târg de Crăciun și parc de distracții, fără autorizații, în zona retrocedată din IOR. A fost aplicată o amendă de 10.000 lei # Buletin de București
Sub denumirea de „Mushi Land”, un parc de distracții și un târg de Crăciun sunt în pregătire în zona retrocedată din IOR. Pentru moment, arborii defrișați ilegal și incendiați au fost înlocuiți de un cort de mari dimensiuni, cu steagurile mai multor țări. Târg de Crăciun organizat ilegal, în zona retrocedată din IOR Organizatorii „Mushi […] The post Târg de Crăciun și parc de distracții, fără autorizații, în zona retrocedată din IOR. A fost aplicată o amendă de 10.000 lei appeared first on Buletin de București.
16:00
CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de pe Aeroportul Otopeni. Contractul, estimat la peste 100 de milioane de euro # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni, potrivit unui comunicat de presă. Acest proiect este considerat cea mai amplă investiți din istoria aeroportului și reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii aviatice din România, precum și în conformarea acesteia la […] The post CNAB lansează licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de pe Aeroportul Otopeni. Contractul, estimat la peste 100 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
15:00
Mai multe unități sanitare, din Capitală, asigură urgențele pe 1 Decembrie. Ziua Națională este declarată sărbătoare legală. Spitalele care asigură urgențele pe 1 Decembrie sunt următoarele: De asemenea, Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va avea program normal de lucru. În această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările […] The post Nouă spitale din Capitală asigură urgențele medicale, pe 1 Decembrie appeared first on Buletin de București.
14:30
Sector 2 | Sprijin oftalmologic pentru persoanele vârstnice și cu venituri reduse. Cine poate beneficia de program # Buletin de București
Persoanele vârstnice și cele cu venituri reduse din Sectorul 2 vor beneficia de sprijin oftalmologic. Acesta este acordat de Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și include mai multe servicii oftalmologice. Proiectul pilot este intitulat „Un viitor mai clar”, iar persoanele eligibile vor beneficia atât de consultații […] The post Sector 2 | Sprijin oftalmologic pentru persoanele vârstnice și cu venituri reduse. Cine poate beneficia de program appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 1 | Consiliul Local a aprobat bugetul pentru noul parc din cartierul Henri Coandă și pentru reabilitarea parcului Regina Maria. Costuri totale: 61,3 milioane de lei # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a primit acordul Consiliului Local pentru a construi moul parc din cartierul Henri Coandă. Valoarea proiectului este de 43,7 milioane de lei și, în principiu, ar trebui să fie gata în 20 de luni. Consiliul Local a aprobat în ședința de marți două proiecte de hotărâre care vizează două parcuri din sector. […] The post Sector 1 | Consiliul Local a aprobat bugetul pentru noul parc din cartierul Henri Coandă și pentru reabilitarea parcului Regina Maria. Costuri totale: 61,3 milioane de lei appeared first on Buletin de București.
11:40
500 de milioane de euro pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa. Fondul Proprietatea susține listarea la bursă a CNAB # Buletin de București
Fondul Proprietatea, acționar minoritar la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), și-a reafirmat sprijinul pentru listarea companiei la Bursa de Valori București (BVB), care ar putea genera 500 de milioane de euro pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa, scrie Ziarul Financiar. În același timp, listarea la bursă ar reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona […] The post 500 de milioane de euro pentru aeroporturile Otopeni și Băneasa. Fondul Proprietatea susține listarea la bursă a CNAB appeared first on Buletin de București.
