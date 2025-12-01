Selecționerul României, cu gândul la meciul „de foc” cu Ungaria după eșecul cu Danemarca de la Mondial: „Să rămânem calmi”

13:40

Daniel Bîrligea va lipsi în următoarele meciuri ale celor de la FCSB, după ce s-a accidentat la Belgrad şi a ratat deja şi partida cu Farul, câştigată de campioni cu 2-1. Entorsa suferită de Bîrligea este una mai gravă decât se aşteptau oamenii de la FCSB. Astfel că vârful de 25 de ani cotat la […] The post Pierdere uriaşă pentru FCSB! Când poate reveni Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.