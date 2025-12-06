Fosta parteneră de afaceri acuză mercenarul Horațiu Potra de înșelăciune de 500.000 de dolari

Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra acuză mercenarul de fraudă, solicitând redeschiderea unei anchete legate de un contract de împrumut de 500.000 dolari. Aceasta susține că banii au fost cheltuiți pentru proprietățile sale din Mediaș. Judecătorii au aprobat redeschiderea dosarului pentru administrarea probelor. Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra acuză că … Articolul Fosta parteneră de afaceri acuză mercenarul Horațiu Potra de înșelăciune de 500.000 de dolari apare prima dată în Main News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MainNews.ro