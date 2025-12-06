SUA vor ca Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare ale NATO până în 2027

09:50

Constanţa intră în magia sărbătorilor, iar vitrinele oraşului se transformă în adevărate poveşti de Crăciun. Restaurantele şi cafenelele se întrec în decoruri spectaculoase: de la brazi în nuanțe pastel şi macarons uriași, până la personaje de poveste şi instalaţii luminoase care atrag zeci de clienţi. Interesul pentru concursul "Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun" este atât de mare, încât unii proprietari au apelat la designeri de interior. Astfel că organizatorii au decis să prelungească perioada de înscrieri.