Întrebarea care nu i-a convenit lui Cristi Chivu după 4-0 cu Como: „Nu-mi pasă! Titluri de presă”

Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi și va pleca din pole position. Va fi urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Cei trei sunt cei care duminică, în ultima cursă a anului, vor lupta pentru titlul mondial la piloți. Cursa de la Abu Dhabi a fost programată duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...