Kia prezintă noul concept electric Vision Meta Turismo
Automarket.ro, 5 decembrie 2025 13:20
La o zi după ce au apărut câteva imagini sugestive cu un nou concept electric, Kia a dezvăluit oficial noul Vision Meta Turismo. Acesta este un concept al unei mașini electrice futuriste și a fost creat pentru a marca a 80-a aniversare a mărcii sud-coreene.Inițial se credea că noul concept ar putea fi urmașul electric al lui Stinger, o berlină de clasă medie produsă între 2017 și 2023. Acum că noul concept a fost dezvăluit, se pare că este vorba doar despre un...
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
13:20
La o zi după ce au apărut câteva imagini sugestive cu un nou concept electric, Kia a dezvăluit oficial noul Vision Meta Turismo. Acesta este un concept al unei mașini electrice futuriste și a fost creat pentru a marca a 80-a aniversare a mărcii sud-coreene.Inițial se credea că noul concept ar putea fi urmașul electric al lui Stinger, o berlină de clasă medie produsă între 2017 și 2023. Acum că noul concept a fost dezvăluit, se pare că este vorba doar despre un...
Acum 4 ore
11:20
Odată cu prezentarea noii Toyota GR GT, Lexus a dezvăluit oficial noul concept LFA. Acesta este un concept care anunță un viitor model de performanță electric și care ar urma să primească același nume ca legendarul model exotic produs între 2010 și 2012.CADRU DIN ALUMINIU PRELUAT DE LA GR GT Noul concept Lexus LFA aduce un design asemănător cu cel al noii Toyota GR GT. De altfel, cele două mașini sunt construite pe aceeași platformă și împărtășesc chiar...
10:50
A venit momentul să facem cunoștință cu noul etalon de performanță al celor de la Toyota. Cel mai nou model de performanță se numește GR GT și este urmașul spiritual pentru două modele ale mărcii japoneze produse în trecut: Toyota 2000GT din anii '60 și Lexus LFA din 2010. Alături de versiunea de serie, Toyota a prezentat și noul GR GT3, versiunea de competiție a noului model.PREMIERĂ: CADRU DIN ALUMINIU PENTRU CAROSERIE Noua Toyota GR GT adoptă un design agresiv,...
Acum 24 ore
17:10
Constructorul auto spune că cele două variante de motoare SIXPACK oferă puteri de 420 și 550 de cai, ambele modele fiind disponibile pe variantă coupe cu două uși sau sedan cu 4 uși.Compania a declarat că primele unități vor începe să ajungă în reprezentanțe în această lună. Pentru a satisface cererea anticipată, Windsor Assembly va adăuga un al treilea schimb și până la 1.500 de noi locuri de muncă la începutul lui 2026, a spus compania,...
16:40
În urmă cu un an, Toyota și-a anunțat revenirea în Formula 1 ca partener tehnic pentru echipa americană Haas. Marca japoneză nu mai concurase în Marele Circ din 2009, însă a revenit prin divizia sa de performanță Toyota Gazoo Racing.Acum, înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă din sezonul 2025 de Formula 1, Haas a confirmat că Toyota Gazoo Racing va deveni noul sponsor titular al echipei începând din sezonul 2026. Divizia...
15:30
14:40
Kia: primele imagini teaser cu un viitor model electric. Ar putea fi urmașul lui Stinger # Automarket.ro
Marca asiatică se pregătește să lanseze încă un model electric în viitorul apropiat. De această dată avem de-a face cu o berlină aerodinamică de dimensiuni medii spre mari, încă nebotezată și despre care nu se cunoaște niciun detaliu tehnic. În schimb, Kia a publicat câteva imagini teaser cu noul model, despre care se presupune că va fi urmașul electric al vechiului Stinger.Din imagini putem vedea forma aerodinamică a noului model, care ar putea...
14:30
Planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare termice din 2035 va fi ușor modificat. Asta pentru a permite ca mașinile cu acest tip de motor să poată fi vândute chiar și după acel an. Potrivit unor informații apărute în presă, Uniunea Europeană lucrează acum la un plan revizuit după ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a transmis printr-o scrisoare către Comisia Europeană ca acest plan să fie regândit.Scrisoarea a fost...
Ieri
12:30
Constructorul francez de mașini premium a anunțat o nouă linie de echipare pentru 3 modele din gama sa actuală. Noua linie de echipare se numește Performance Line și este plasată deasupra nivelului de echipare Pallas, care fusese până acum echiparea de top. Noua echipare Performance Line aduce un omagiu echipei DS care concurează în Formula E. Cele 3 modele care sunt acum disponibile în echiparea Performance Line sunt: DS 3, N°4 și DS 7. Toate cele 3 modele...
11:40
Constructorul sud-coreean tocmai a confirmat o generație nouă pentru modelul Seltos. Acesta este un SUV lansat pentru prima dată în 2019 pe piețele din Asia, Australia și America de Nord. Acum, Kia a confirmat o generație nouă a modelului. Odată cu lansarea celei de-a doua generații, Seltos va ajunge acum și în Europa.Marca asiatică a publicat primele imagini și detalii despre noul model cu câteva zile înainte de lansarea oficială. În primul...
10:40
Relansarea mărcii Jaguar se dovedește a fi foarte dificilă. La finalul anului trecut, marca britanică a luat decizia de a opri producția și vânzările tuturor modelelor cu motoare termice. În același timp, Jaguar a lansat noua sa identitate de brand, precum și conceptul Type 00, desenat de Gerry McGovern și care ne-a oferit un prim indiciu despre cum vor arăta viitoarele modele ale mărcii.Acum, la un an după prezentarea acelui concept, Gerry McGovern, șeful de...
3 decembrie 2025
17:00
Constructorul german se pregătește să lanseze o nouă generație decapotabilă pentru Clasa G. Varianta cabrio a modelului de teren va reveni după 7 ani de pauză. După ce am văzut mai devreme în acest an prima imagine sugestivă cu noul model, Mercedes-Benz tocmai a dezvăluit câteva fotografii cu noul model din timpul testelor. Aceste teste se desfășoară în Austria, acolo unde noul model va parcurge primii săi kilometri. Va urma încă un test în...
16:50
E-Transit Custom, versiunea electrică a celui mai popular vehicul comercial Ford, vine acum cu o baterie de 71 kWh, înlocuind vechea unitate de 64 kWh. Disponibil pe modelele produse de la începutul anului 2026, noul sistem de propulsie al E-Transit Custom crește autonomia de la 335 kilometri la 373 kilometri datorită bateriei mai mari.Există și o viteză de încărcare mai rapidă, de până la 125 kW, ceea ce înseamnă că o încărcare de la 10 la 80%...
14:30
Potrivit unor noi date furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DRPCIV), în luna noiembrie au fost înmatriculate 1052 de mașini electrice în România. Cea mai vândută mașină în acest segment a fost Ford Puma Gen-E. Versiunea electrică a modelului produs la uzina de la Craiova a fost vândută în 124 de exemplare pe parcursul ultimei luni din această toamnă.Pe lângă asta, Ford a mai...
13:50
Guvernul Marii Britanii investește 10 milioane de lire în motoarele electrice Mercedes-AMG de ... # Automarket.ro
Noul program va fi coordonat de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, divizia cu sediul în Brixworth care construiește unitățile de propulsie pentru Formula 1 ale companiei germane.AMG HPP va fi susținută de producătorul de motoare Yasa, cu sediul în Oxford, achiziționat de Mercedes-Benz în 2021, precum și de producătorul de transmisii DePe, cu sediul în Stoke.Finanțarea pentru proiectul denumit „Ignited”, din partea guvernului britanic,...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Luna trecută, Ford a deschis precomenzile pentru un model Bronco electrificat, care va fi vândut în China în versiuni complet electrice și electrice cu extensor de autonomie.Acum, se pare că producătorul american pregătește lansarea unui Bronco PHEV în Europa. Ford va folosi emblematica denumire Bronco pentru un nou plug-in hybrid destinat pieței europene.Ford va construi Bronco PHEV în uzina sa de asamblare din Valencia, Spania, alături de Kuga. Noul...
12:30
Constructorul francez tocmai a anunțat că a produs exemplarul cu numărul 100.000 al noului Renault 5 E-Tech. Modelul electric subcompact este produs în Franța, la uzina de la Douai, acolo unde producția versiunii electrice a lui Renault 5 a început în septembrie 2024.Exemplarul cu numărul 100.000 este configurat în linia de echipare Techno și primește bateria de 52 kWh. De altfel, aceasta este bateria cea mai aleasă în rândul clienților lui...
11:30
Acum câteva luni, Aston Martin a lansat un cărucior pentru bebeluși de 3.000 de dolari. Pentru a ține pasul cu „moda”, Mercedes-Benz a lansat acum 4 modele proprii de cărucioare de copii, dezvoltate în parteneriat cu specialistul german în cărucioare Hartan.Cărucioarele poartă numele Performance, Avantgarde, All-Terrain și Mercedes-AMG GT2. Primul dintre acestea, Performance, este echipat cu un sistem de prindere Quick-Fix și un landou cu spătar...
10:40
Sebastien Ogier câștigă al 9-lea titlu mondial în WRC: îl egalează pe Sebastien Loeb # Automarket.ro
Săptămâna trecută s-a desfășurat Raliul Arabiei Saudite, a 13-a și ultima etapă din calendarul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) în sezonul 2025. A fost pentru prima dată când WRC a concurat în țara arabă, iar probele speciale au pus probleme aproape tuturor piloților, mai ales cu privire la anvelope.La finalul raliului, câștigătorul a fost Thierry Neuville, însă toată atenția era îndreptată către lupta pentru titlu. Aici erau...
2 decembrie 2025
17:50
Grila pentru sezonul 2026 de Formula 1 este acum completă. Racing Bulls, singura echipă care nu avea niciun pilot confirmat pe grilă până astăzi, a dezvăluit oficial linia sa de piloți pentru următorul sezon. Astfel, piloții echipei italiene vor fi Liam Lawson și debutantul Arvid Lindblad, în prezent pilot în Formula 2.Liam Lawson va concura în al doilea său sezon complet alături de echipa italiană în 2026. Neozeelandezul a debutat în Formula 1...
17:30
Max Verstappen va avea un coechipier nou în 2026. Acesta va fi Isack Hadjar, în prezent pilot la echipa soră Racing Bulls. Pilotul francez în vârstă de 21 de ani tocmai a fost anunțat oficial ca pilot al echipei Red Bull Racing și îl va înlocui, astfel, pe Yuki Tsunoda. Japonezul de 25 de ani, care a venit la echipa austriacă după ce Liam Lawson a fost retrogradat la Racing Bulls, va sta pe margine în sezonul 2026. Cel mai probabil, Tsunoda ar...
16:30
Noutăți pentru Ford Ranger: două linii de echipare noi și sistemul autonom BlueCruise # Automarket.ro
Constructorul american a pregătit câteva noutăți importante pentru specificația europeană a lui Ranger. Noutățile aduse de Ford constau în două linii de echipare noi, precum și aducerea sistemului de conducere autonomă BlueCruise, care este disponibil și pentru alte modele în standard.Astfel, Ford Ranger are acum 5 linii de echipare în loc de 3. Cele două linii de echipare noi se numesc Platinum și Limited. Indiferent de echiparea aleasă, Ford Ranger...
15:50
Constructorul sud-coreean se pregătește să dezvăluie un nou model electric de oraș. Cel mai mic model din familia Kia EV va fi botezat EV2 și va fi un viitor rival pentru modele ca Renault 4 E-Tech.Caroseria noului model va adopta un design apropiat de cel văzut la Kia EV3, EV5 și EV9. Noul model va primi semnături luminoase unice atât pentru faruri cât și pentru stopuri. Noua Kia EV2 va avea la bază arhitectura E-GMP, la fel ca toate celelalte modele electrice ale...
14:30
În noiembrie, românii au cumpărat 13.882 de mașini noi, potrivit noilor date furnizate de ACAROM. Concret, asta înseamnă o creștere a vânzărilor de 35.61% față de aceeași perioadă din 2024.Totodată, au fost înmatriculate în România 135.491 de mașini noi în ultimele 11 luni. Astfel, vânzările au scăzut cu 1.3% comparativ cu intervalul identic de anul trecut. Dintre acestea, cele mai multe mașini vândute în această...
13:20
Formula 1: Max Verstappen câștigă în Qatar. Lupta pentru titlu se va da în Abu Dhabi # Automarket.ro
A 23-a și penultima cursă din sezonul 2025 de Formula 1 a adus echipele și piloții în Qatar. Această etapă, cu o miză uriașă în ceea ce privește lupta pentru titlul mondial la piloți, a inclus și o cursă de sprint, câștigată fără probleme de către Oscar Piastri. Australianul de la McLaren și-a recăpătat forma pe care a avut-o în cursele din vara acestui an, însă mai avea de bifat și cursa principală de duminică.POLE POSITION PENTRU...
11:30
Constructorul spaniol de mașini de performanță a dezvăluit mai multe imagini noi cu viitorul Raval. Modelul electric de clasă compactă urmează să-și facă apariția în 2026, însă până atunci ne putem face o idee despre cum arată noul model și aflăm, totodată, câteva dintre detaliile tehnice importante.Din punct de vedere estetic, noua Cupra Raval va adopta același limbaj de design prezent la celelalte modele din gama producătorului iberic. Partea din...
10:50
Noile Alfa Romeo Giulia și Stelvio Quadrifoglio Collezione: ediție specială produsă în 63 ... # Automarket.ro
Atunci când spui Quadrifoglio, care înseamnă trifoi cu 4 foi în italiană și îl pui după Alfa Romeo, te gândești automat la o versiune de performanță a unui model produs de marca italiană. Acest nume este folosit pe modelele de serie Alfa Romeo încă din 1963, iar pe mașinile de curse ale mărcii, acest simbol devenit celebru a apărut pentru prima dată în 1923.Alfa Romeo a decis să aducă un omagiu numelui Quadrifoglio prin lansarea unei...
10:50
Cum s-a descurcat noul MG ZS Hybrid+ la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul MG ZS Hybrid+ pentru a vedea cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au avut cuvinte de laudă pentru SUV-ul chinez. Aflați în video cum s-a descurcat MG ZS la testul de manevrabilitate. km77, mg, mg zs, zs, mg hybrid, mg zs hybrid+, mg km77, mg testul elanului, mg zs hybrid testul elanului, mg zs km77...
1 decembrie 2025
17:10
Audi se pregătește să intre în premieră în Formula 1, în sezonul 2026. Recent, marca germană a prezentat prototipul primului său monopost de Formula 1, botezat R26, cu care va încerca să pună bazele unui nou capitol de succes în sporturile cu...
30 noiembrie 2025
12:40
Mahindra BE6 Formula E Edition: ediția specială care sărbătorește 10 ani în Formula E # Automarket.ro
Mahindra a prezentat o nouă interpretare a SUV-ului electric BE6, la un an după debutul modelului în India. Noul BE6 Formula E Edition celebrează prezența mărcii în campionatul FIA Formula E și introduce o serie de modificări de design.Mahindra concurează în Formula E încă de la lansarea seriei în 2014, acumulând 5 victorii și 29 de podiumuri până în prezent.BE6 Formula E Edition primește un spoiler față distinct, încadrat...
10:20
BMW M3 E46 modificat împotriva a două generații Toyota Supra Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între un BMW M3 E46 modificat cu 570 CP și două generații diferite Toyota Supra. Este vorba despre ultima generație lansată MK5 și un MK4 din anii 90 modificat cu 406 CP. Aflați în video ce model a câștigat. drag race, liniuta, bmw, bmw m3, bmw m3 e46, toyota supra, toyota drag race, supra, supra mk5, supra mk4, bmw drag race...
29 noiembrie 2025
11:20
O nouă rechemare pentru BYD: aproximativ 90.000 de vehicule afectate de probleme la baterie # Automarket.ro
BYD va rechema 88.981 de modele hibrid plug-in din cauza unui potențial risc de siguranță legat de baterie, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China într-un comunicat, la câteva săptămâni după cea mai mare rechemare a producătorului chinez de până acum.Modelele Qin PLUS DM-i afectate au fost produse între ianuarie 2021 și septembrie 2023 și pot avea o putere de ieșire limitată din cauza unor probleme privind consistența...
09:00
5 piloți începători vs un pilot oficial MotoGP! Cine este mai rapid? Pe canalul oficial de YouTube Red Bull Motorsports, compania de băuturi energizante a vrut să afle cum se descurcă 5 piloți începători împotriva unui pilot oficial MotoGP la diferite probe. Aflați în video cum s-au descurcat piloții împotriva lui Pedro Ac red bull, motogp, motogp red bull, red bull motorsport, red bull motorsport motogp, motociclism, pedro acosta, pedro acosta red bull...
28 noiembrie 2025
16:20
Grupul sud-coreean a semnat recent un nou memorandum de înțelegere cu francezii de la Michelin. Acesta este al treilea astfel de memorandum semnat între Hyundai și Michelin, după ce primele două au fost semnate în 2017, respectiv în 2022.Cel mai nou acord continuă parteneriatul stabilit în cele două memorandumuri precedente și va pune bazele dezvoltării unei noi generații de anvelope. Potrivit informațiilor oficiale, cele două companii promit să ofere...
16:00
Organismul european de siguranță rutieră Euro NCAP va schimba de anul viitor modul în care va testa mașinile noi la testele de siguranță. Testele de impact vor fi aceleași ca până acum, însă modul de acordare a punctajului va fi diferit.Concret, noile teste Euro NCAP din 2026 vor fi împărțite în 4 etape de siguranță. Prima etapă constă în conducerea în siguranță. Aici se va pune mai mult accent pe testarea sistemelor avansate de...
14:30
Constructorul francez de mașini exotice a anunțat că a livrat ultimul exemplar Bolide unui client norocos. Modelul de înaltă performanță creat special pentru circuit a fost prezentat pentru prima dată în 2020, sub formă de concept. Producția versiunii de serie a început 4 ani mai târziu, iar aceasta a fost limitată la doar 40 de exemplare.Iată că acum Bugatti a produs ultimul exemplar al acestui model, la doar un an după debutul producției. Față de...
12:50
Constructorul ceh a atins borna de 100.000 de exemplare Elroq produse la uzina sa din Mlada Boleslav, Cehia. Exemplarul care poartă acest număr este versiunea de performanță Elroq RS, iar acesta este vopsit în culoarea specifică verde Mamba.Skoda Elroq a intrat în producție la începutul acestui an. Modelul electric este disponibil în 5 versiuni. Cea mai accesibilă, botezată Elroq 50, primește un propulsor electric de 170 de cai putere și oferă o...
10:30
Peste doar o săptămână, Toyota ne va face cunoștință cu noul său supercar mult așteptat. Acesta va fi botezat GR GT și, așa cum reiese din numele său, este un model dezvoltat de către divizia de performanță Toyota Gazoo Racing. Până atunci, marca japoneză ne oferă mai multe detalii importante despre ceea ce se anunță a fi succesorul spiritual al lui Lexus LFA.În primul rând aflăm că noua Toyota GR GT va avea sub capotă un motor V8. Detaliile...
10:20
Škoda își continuă proiectele de reînviere ale modelelor retro. Anul acesta am făcut cunoștință cu concepte precum Favorit, Felicia, 110 R și 1000 MBX. Iată că acum producătorul ceh au adus un nou concept modern, inspirat de popularul model 100 de acum jumătate de secol.Škoda 100, produsă între 1969 și 1977, a fost primul vehicul al constructorului ceh care a depășit un milion de unități fabricate. Cel mai recent concept modern...
09:50
VIDEO: Italia vs Germania! Liniuță între Lamborghini Aventador Ultimae și Mercedes-AMG GT ... # Automarket.ro
Italia vs Germania! Liniuță între Lamborghini Aventador Ultimae și Mercedes-AMG GT Black Series Cei de la CarExpert au realizat o liniuță între un Lamborghini Aventador Ultimae cu un motor V12 aspirat și un Mercedes-AMG GT Black Series cu un motor V8 turbo. Aflați în video care supercar a câștigat. drag race, liniuta, lamborghini, aventador, lamborghini aventador ultimae, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt...
27 noiembrie 2025
17:10
Constructorul german a pregătit o motorizare nouă pentru două dintre modelele sale. Astfel, începând de azi, Audi A6 și Q5 sunt disponibile cu un motor V6 diesel nou. Unitatea de 3.0 litri dezvoltă 299 de cai putere și un cuplu de 580 Nm.Motorul diesel beneficiază pentru prima dată de noul sistem mild-hybrid MHEV Plus. Mai multe detalii despre cum funcționează acest sistem poți afla în acest articol dedicat. Sistemul MHEV Plus aduce un plus de 24 de cai putere...
15:40
Marca britanică de mașini de performanță a anunțat un nou plan de lansare de modele noi pe piața europeană. Gama Lotus va fi mărită cu viitoare modele care vor avea sub capotă motoare hibride cu încărcare la priză. Această abordare apare ca urmare a vânzărilor sub așteptări pentru modelele electrice ale mărcii.Printre noile modele hibride care vor fi lansate anul viitor se numără o versiune hibridă a lui Lotus Eletre. Conform primelor informații, această...
14:20
În august 2024, Abarth a scos din producție modelele 595 și 695, ultimele modele ale mărcii care primeau motoare termice pe piața europeană. De atunci, gama de modele a constructorului italian este alcătuită din Abarth 500e și 600e. Cele două modele sunt versiunile de performanță ale actualelor Fiat 500e și 600e.Strategia de a elimina modelele cu motoare termice din gama Abarth se pare că nu a funcționat. Acum, la mai bine de un an de când Abarth este o marcă pur...
11:50
Aston Martin a anunțat o schimbare majoră în conducerea echipei sale de Formula 1. Adrian Newey, directorul tehnic al echipei britanice și cel mai titrat designer de monoposturi din istoria Formulei 1, va fi noul șef de echipă la Aston Martin începând din sezonul 2026.Britanicul în vârstă de 66 de ani va prelua rolul pe care îl ocupă în prezent Andy Cowell. Acesta din urmă a preluat șefia echipei la începutul lui 2025 și va fi noul...
08:00
Schimbările vor fi introduse pe modelele anului 2026, care vor putea fi comandate începând din decembrie, însă nu pot fi instalate retroactiv pe modelele deja existente.Diferențele principale în noile sisteme țin atât de hardware, cât și de software și se aplică nu doar interfețelor, ci și dinamicii de condus a mașinilor. Totuși, cele mai evidente schimbări vor fi vizibile pe ecrane, cu noi structuri de meniuri și grafici.Clienții cărora le...
07:20
În partea frontală se poate observa clasicul Opel „Visor”. Elementul de design a fost ajustat pe facelift pentru un aspect mai subțire și mai hotărât. Emblema Opel este iluminată, iar designul face trimitere stilistică la „busola Opel”, ca pe conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo.În alte zone ale designului există o nouă semnătură luminoasă LED. Alte imagini teaser arată o nouă opțiune de jante din aliaj cu inscripția Astra. Partea...
06:20
Modelul se numește Defender Dakar D7X-R, iar pentru a-i permite să participe în noua categorie „Stock” din Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC), mașina și-a început viața ca un Defender OCTA în specificație de producție.Asta înseamnă că primește un V8 de 4.4 litri care este mecanic neschimbat față de cel al modelului standard, deși există o răcire îmbunătățită cu ventilatoare de 12V și un singur radiator mare care...
26 noiembrie 2025
19:30
Uzina din Figueruelas, un oraș cu 1.300 de locuitori din regiunea Aragon, beneficiază de peste 300 de milioane de euro din fonduri europene și este așteptată să înceapă producția la sfârșitul lui 2026.Aproximativ 2.000 de muncitori chinezi vor participa la construcția uzinei, iar ulterior vor fi angajați și instruiți 3.000 de lucrători spanioli, au transmis sindicatele.Spania, al doilea cel mai mare producător auto din Europa, încearcă să se poziționeze...
