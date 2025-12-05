Noutăți pentru Toyota bZ4X: baterii noi, motoare mai puternice și autonomie mărită

14:20

În august 2024, Abarth a scos din producție modelele 595 și 695, ultimele modele ale mărcii care primeau motoare termice pe piața europeană. De atunci, gama de modele a constructorului italian este alcătuită din Abarth 500e și 600e. Cele două modele sunt versiunile de performanță ale actualelor Fiat 500e și 600e.Strategia de a elimina modelele cu motoare termice din gama Abarth se pare că nu a funcționat. Acum, la mai bine de un an de când Abarth este o marcă pur...