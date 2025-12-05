Noua Toyota GR GT este aici: motor V8 hibrid de 650 CP

19:30

Uzina din Figueruelas, un oraș cu 1.300 de locuitori din regiunea Aragon, beneficiază de peste 300 de milioane de euro din fonduri europene și este așteptată să înceapă producția la sfârșitul lui 2026.Aproximativ 2.000 de muncitori chinezi vor participa la construcția uzinei, iar ulterior vor fi angajați și instruiți 3.000 de lucrători spanioli, au transmis sindicatele.Spania, al doilea cel mai mare producător auto din Europa, încearcă să se poziționeze...