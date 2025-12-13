Piaţa muncii dă semnalul că vin vremuri complicate. Vânătoarea după şefi a fost pusă pe pauză, iar goana după un loc de muncă prinde avânt. Sorina Faier, Managing Partner, Elite Researchers: Oamenii au rămas fără joburi VIDEO
Ziarul Financiar, 13 decembrie 2025 11:30
• • •
Companiile din România fac paşi strategici în industriile care decid viitorul energiei: Nuclearelectrica analizează prelucrarea materialelor rare cu americanii de la Critical Metals, Prime Batteries intră într-un JV în Coreea de Sud pentru material activ pentru baterii # Ziarul Financiar
Prime Batteries, singurul producător de baterii la nivel local şi unul dintre puţinii activi la nivel european, a realizat un joint-venture cu compania sud-coreeană Top Material în vederea poducerii de material activ, un element cheie în realizarea bateriilor. Unitatea este localizată în Coreea de Sud şi este o premieră pentru antreprenoriatul local. Top Material este de altfel acţionar în Prime, cu un pachet de 2,17%, după cum arată datele Termene.ro.
Grupul Al Dahra vrea să ajungă la 500.000 de hectare de teren agricol după ce iese din trading. Acum, România este „pionul“ central în producţia de cereale. În 2018, Al Dahra anunţa investiţii de 500 mil. dolari în România. # Ziarul Financiar
Al Dahra, grup din Emiratele Arabe Unite, care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, vrea să se concentreze în următorii ani pe comercializarea produselor proprii şi pe creşterea suprafeţei agricole lucrate, după ce a anunţat că renunţă la activităţile de comercializare cu terţi a cerealelor şi seminţelor oleaginoase
Date în premieră de la BNR. Avuţia românilor, în detaliu: Românii au ajuns la o avere netă de peste 1.900 mld. lei, dublă faţă de 2019. Averea financiară a populaţiei a crescut de la aproape 600 mld. lei până la peste 1.300 mld. lei. Iar averea imobiliară a urcat de la 500 mld. lei la peste 900 mld. lei. ajuns. Datoriile financiare ale populaţiei au ajuns la 331 mld. lei # Ziarul Financiar
În pofida pandemiei şi a încetinirii economice din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar, cât şi imobiliar din 2019 încoace, avuţia netă totală a populaţiei dublându-se până la 1.900 mld. lei în acest an, după cum indică datele BNR, semn că ascensiunea PIB, dar şi măsurile de stimulare financiară acordate de Guvern în pandemie au îmbunătăţit masiv situaţia averii populaţiei.
Undă verde pentru finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" # Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
O mică rază de lumină pentru exporturi. La zece luni 2025, an/an, exporturile au depăşit importurile, iar deficitul comercial a crescut doar marginal # Ziarul Financiar
Octombrie este prima lună din 2025 pentru care avem statistici şi în care exporturile sunt peste importuri, atât în luna analizată (octombrie 2025 vs octombrie 2024) cât şi pentru întreaga perioadă (zece luni din 2025 vs zece luni din 2024).
Bursă. Reguli de bază despre investiţii de la investitori: de ce trebuie să ţinem cont atunci când investim? # Ziarul Financiar
Te tentează investiţiile la bursă, dar nu ai idee de unde să începi şi care sunt regulile de bază? Partea bună e că problema ta are o rezolvare. Primul pas e documentarea şi apoi înţelegerea procesului de investiţii. Iată, în plus, şi câteva reguli de bază despre investiţii, venite direct de la doi investitori la Bursa de Valori Bucureşti!
Creştere explozivă: Start-up-urile Bible Chat şi Deep Stash din portofoliul fondurilor Early Game Ventures şi GapMinder au ajuns la venituri anuale de zeci de milioane de dolari. Înainte de vânzarea către americanii de la SE Ranking, şi start-up-ul Planable, din portofoliul GapMinder, atinsese venituri anuale recurente de peste 5 milioane de dolari # Ziarul Financiar
Bible Chat şi Deep Stash, două dintre cele mai promiţătoare start-up-uri din ecosistemul local de tehnologie, conduse de antreprenorii Laurenţiu Bălaşa, respectiv Vladimir Oane, au crescut spectaculos şi au ajuns la venituri anuale de peste zece milioane, conform datelor dezvăluite în cadrul Galei ROPEA Awards, un eveniment organizat de Asociaţia de Investiţii Private din România (ROPEA), în cadrul căruia sunt premiate cele mai importante tranzacţii şi cei mai activi jucători din piaţa de private equity.
