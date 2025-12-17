Tehnologie HIMARS pentru armata şi industria maghiare, producţie de sateliţi în parteneriat cu americanii, fabrici de armament american. 4iG, compania de suflet a premierului maghiar Viktor Orban, poate face din Ungaria uzina de arme americane a Europei

A fost un pilon uriaş al unei a­gende pe climat care a definit primul mandat al Ursulei von der Leyen ca preşedintă al Comisiei Europene, însă la puţin peste doi ani de la a­dop­tarea sa, interdicţiei UE privitoare la comercializarea maşinilor pe benzină din 2035 i s-a dat o lovitură letală. Autorii: Germania, care dispune de cea mai mare industrie auto a Euro­pei, şi Partidul Popular European de centru-dreapta, familia politică pro-business căreia îi aparţin Von der Leyen şi cancelarul german Friedrich Merz, scrie Politico.
SilkWeb S.A., compania românească care operează platforma de e-commerce Gomag, va încheia anul acesta cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, în creştere cu circa 38% faţă de 2024, când businessul s-a situat la peste 3,6 milioane de euro, iar profitul ne la aproape 600.000 de euro. Avansul vine ca urmare a creşterii numărului de magazine noi care s-au lansat pe platforma Gomag, într-un context regional favorabil, România consolidându-şi poziţia ca a treia cea mai mare piaţă de comerţ electronic din Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.
Anul 2026 se conturează ca o pe­rioadă de reaşezare pen­tru economia României, fi­ind aşteptat un context mai echi­­librat, mai ales în al doilea semestru, cu scădere a inflaţiei şi relan­sare a investiţiilor, după o etapă plină de provocări, a declarat pentru ZF Mustafa Tifti­kcioglu, CEO al Garanti BBVA România.
Piaţa imobiliară din România se află pe un trend ascendent, cu o creştere a preţurilor de aproximativ 12% în ultimul an, însă potenţialul real al sectorului ră­mâ­ne nevalorificat din cauza barierelor ad­ministrative.
Nicolae Bucovală, proprietarul complexului Steaua de Mare din Eforie Nord, a cumpărat hotelul Zenith din Mamaia, de la fondul de investiţii RC2 şi Antares Management, firmă deţinută de Dumitru Becşenescu.
