Tehnologie HIMARS pentru armata şi industria maghiare, producţie de sateliţi în parteneriat cu americanii, fabrici de armament american. 4iG, compania de suflet a premierului maghiar Viktor Orban, poate face din Ungaria uzina de arme americane a Europei
Ziarul Financiar, 17 decembrie 2025 23:30
Tehnologie HIMARS pentru armata şi industria maghiare, producţie de sateliţi în parteneriat cu americanii, fabrici de armament american. 4iG, compania de suflet a premierului maghiar Viktor Orban, poate face din Ungaria uzina de arme americane a Europei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
23:30
23:30
Cum a dat Germania o lovitură mortală interdicţiei de vânzare de maşini cu motoare cu ardere internă din 2035 şi cum pasul înapoi făcut de Europa în tranziţia către EV-uri riscă să cimenteze dominaţia chinezilor în cursa electrificării # Ziarul Financiar
A fost un pilon uriaş al unei agende pe climat care a definit primul mandat al Ursulei von der Leyen ca preşedintă al Comisiei Europene, însă la puţin peste doi ani de la adoptarea sa, interdicţiei UE privitoare la comercializarea maşinilor pe benzină din 2035 i s-a dat o lovitură letală. Autorii: Germania, care dispune de cea mai mare industrie auto a Europei, şi Partidul Popular European de centru-dreapta, familia politică pro-business căreia îi aparţin Von der Leyen şi cancelarul german Friedrich Merz, scrie Politico.
Acum 2 ore
23:00
Acum 4 ore
Acum 6 ore
20:00
20:00
19:15
19:00
Acord în coaliţia de guvernare: Salariul minim creşte de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, cheltuielile din administraţia centrală vor fi tăiate cu 10%, parlamentarii şi partidele politice primesc cu 10% mai puţini bani, iar impozitul minim pe cifra de afaceri scade la 0,5% de la 1 ianuarie # Ziarul Financiar
19:00
Platforma de comerţ electronic Gomag: Încheiem 2025 cu afaceri de 5 milioane de euro. Am lasant 1.500 de magazine noi anul acesta. România a ajuns a treia cea mai mare piaţă de e-commerce din Europa Centrală şi de Est, după Polonia si Cehia # Ziarul Financiar
SilkWeb S.A., compania românească care operează platforma de e-commerce Gomag, va încheia anul acesta cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, în creştere cu circa 38% faţă de 2024, când businessul s-a situat la peste 3,6 milioane de euro, iar profitul ne la aproape 600.000 de euro. Avansul vine ca urmare a creşterii numărului de magazine noi care s-au lansat pe platforma Gomag, într-un context regional favorabil, România consolidându-şi poziţia ca a treia cea mai mare piaţă de comerţ electronic din Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.
19:00
18:45
18:30
18:30
18:15
Acum 8 ore
18:00
18:00
17:45
17:00
16:30
16:30
16:15
Acum 12 ore
15:30
15:15
15:15
15:00
14:45
14:45
14:30
14:15
14:00
13:45
13:45
13:45
13:30
13:15
13:15
Trade Republic devine oficial cel mai valoros start-up din Germania. Supranumit şi „Robinhood-ul european” brokerul nemţesc primeşte o evaluare de 12,5 miliarde de euro. Investitorii de calibru întră în joc: miliardarul Peter Thiel, Fidelity, fondul suveran al Singapore, iar lista continuă # Ziarul Financiar
13:00
13:00
13:00
12:45
Mustafa Tiftikcioglu, Garanti BBVA România: Anul 2026 se conturează ca o perioadă de reaşezare pentru economia României. Pentru mediul de afaceri local, 2026 va fi un an al redresării şi al concentrării pe perspectivele pe termen mediu # Ziarul Financiar
Anul 2026 se conturează ca o perioadă de reaşezare pentru economia României, fiind aşteptat un context mai echilibrat, mai ales în al doilea semestru, cu scădere a inflaţiei şi relansare a investiţiilor, după o etapă plină de provocări, a declarat pentru ZF Mustafa Tiftikcioglu, CEO al Garanti BBVA România.
12:45
12:30
12:30
CEC Bank pentru afaceri româneşti. În Bucureşti s-ar putea construi de două ori mai multe locuinţe, dar dezvoltarea se mută în Ilfov din cauza blocajelor din administraţia locală şi a lipsei unui Plan Urbanistic General # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară din România se află pe un trend ascendent, cu o creştere a preţurilor de aproximativ 12% în ultimul an, însă potenţialul real al sectorului rămâne nevalorificat din cauza barierelor administrative.
12:30
12:00
11:30
11:15
Acum 24 ore
11:00
Nicolae Bucovală, proprietarul complexului Steaua de Mare din Eforie Nord, a cumpărat hotelul Zenith din Mamaia: Avem un plan de investiţii pentru acest hotel şi continuăm să ne uităm şi la alte achiziţii # Ziarul Financiar
Nicolae Bucovală, proprietarul complexului Steaua de Mare din Eforie Nord, a cumpărat hotelul Zenith din Mamaia, de la fondul de investiţii RC2 şi Antares Management, firmă deţinută de Dumitru Becşenescu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.