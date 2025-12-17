ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce potenţial au în 2026 „vedetele“ indicelui BET de anul acesta? Antonio Oroian, Goldring: Va fi greu să aibă o evoluţie la fel de spectaculoasă, în primul rând din cauza efectului de bază

00:15

Antreprenorii se uită cu îngri­jorare la anul care stă să vină şi se pre­gătesc pentru stagnări sau chiar scă­deri ale businessului. Anul 2025 a fost unul dificil, însă a adus pe alocuri creşteri pentru mediul de afaceri autohton. Perspectivele pentru anul următor sunt ceva mai sumbre, consi­deră Laura Baldini, fondatoarea bran­dului românesc de ciorapi ce îi poartă numele. Ea se aşteaptă, pentru prima dată după ani de creştere, la o stagnare a vânzărilor.